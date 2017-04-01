ЧЕРНАЯ МЕССА

(Ликвидация Сталина и Берии)

Снова тема Сталина и Берии. Берию сожгли в топке Донского монастыря, тело Сталина, похоже, тоже сожгли (тайно), памятники по всей стране давно повалили. А они все равно с нами. В наших душах и сердцах. Да и памятники там-сям снова Сталину начинают ставить. А там, глядишь, и Берии начнут.

Лозунг лимоновской “Другой России” : “Мы поступим только так: Сталин, Берия, Гулаг”.

Волгоград уже переименовывали в Сталинград. Пока пробно на шесть дней. Понравилось.

Посему вспомним немного, чем заканчивали эти герои нового русского эпоса.

15 декабря 1952 года Берия удалил от Сталина его личного секретаря Поскребышева – самого близкого и преданного человека, служившего ему более 20 лет . Его обвинили в утере важных документов. Вместе с документами, похищенными человеком Берии, Поскребышев потерял свою придворную должность. Это место занял Малин, “человек” Берия и Маленкова, чьи цели по ликвидации Сталина на то время совпадали. На следующий день был арестован Власик, десятилетиями верным псом служивший Сталину аж с 1927 г.. После Власика охраной Сталина начал руководить начальник комендатуры Кремля генерал Косынкин, слепо преданный своему хозяину.

Скажу несколько подробнее об обеспечении личной безопасности Сталина. В начале 50-х годов за это отвечали нескольких лиц. Это прежде всего, конечно, Николай Власик, а также А. Поскребышев, С. Кузьмичев и В. Абакумов. 23 мая 1952 года подразделение получает статус Управления охраны МГБ СССР. Этим же днем начальник охраны Иосифа Сталина Н. Власик был снят с должности и переведен заместителем начальника лагеря в г. Асбест Свердловской области, а 16 декабря арестован и обвинен в измене.

Виктора Абакумова, министра госбезопасности СССР, арестовали еще в июле 1951 года. В 1952 году генерал-майора Сергея Кузьмичева, одного из руководителей Главного управления охраны МГБ СССР, отправили служить в Брянск и там арестовали. Александра Николаевича Поскребышева, заведующего Особым сектором ЦК и личного секретаря Сталина, тоже сняли с работы незадолго до его смерти. В довершение всего, 17 февраля 1953 как-то очень внезапно умер 50-летний комендант Кремля, начальник 10 Управления МГБ СССР, здоровяк, никогда не обращавшийся к врачам генерал-майор Петр Косынкин.

В январе 1953 года арестовали еще 5 человек из ближайшего окружения Сталина, в том числе одного из руководителей охраны генерала Кузьмичева. Тогда же Сталина лишили всех его лечащих врачей, начав дело врачей – “убийц в белых халатах”. Всем без исключения пока не арестованным сотрудникам личной охраны Сталина было приказано покинуть Москву. История сохранила документальные свидетельства и последствия этого кадрового решения. В частности, об этом в своем последнем интервью рассказывает старший офицер 9 Управления КГБ СССР Владимир Дмитриевич Винокуров. Это была, так сказать, первичная артподготовка. Путь к телу Сталина был расчищен. Его больше никто не защищал: ни охранники, ни преданные холуи, ни врачи. http://qsec.ru/node/1255

Уже давно Авторханов на основе показаний анонимных источников, пришедших от “старых большевиков”, реконструировал механизм устранения Сталина. В работе “3агадка смерти Сталина” он подытожил свое расследование так:

“Эта версия получена при исключительных обстоятельствах, о которых еще рано писать…[.]

Через несколько дней Берия пригласил к себе на дачу Маленкова, Хрущева и Булганина и предложил им два детально разработанных плана: “малый” и “оптимальный”.

“Малый план” предусматривал отставку Сталина без участия посторонних сил. У Сталина на очередном ужине с четверкой в Кунцеве должен случиться смертельный удар – такой, чтобы он сразу не умер, но и не смог бы выжить. Умирать Сталин должен был при свидетелях, в том числе таких, как его дети и врачи.

“Оптимальный план” предусматривал взрыв дачи Сталина, когда он спит (значит, днем). Под видом продуктов нужно было доставить динамит для взрыва не только помещения Сталина, но и прилегающих зданий, чтобы заодно ликвидировать и лишних свидетелей.

За успех “малого плана” должны отвечать все четверо, ответственность за успех “оптимального плана” Берия брал на себя лично. В каждом из этих планов предусматривались и превентивные меры: из Москвы надо было удалить под разными предлогами явных сторонников Сталина, особенно тех, кто ведал средствами коммуникации и информации (Министерство связи, радио и телевидения, ТАСС, редакции “Правды” и “Известий”), а также некоторых видных руководителей из Министерства обороны, МТБ, МВД и комендатуры Кремля. В то же время наиболее надежных сторонников четверки (маршал Жуков и другие) следовало вызвать в Москву.

Все средства связи дачи Сталина, его кремлевской квартиры и служебных кабинетов начиная с определенного Х-часа отключались от всех общих и специальных правительственных проводов. Все машины, дачи Сталина, охраны и обслуги “конфисковывались” с начала Х-часа. Все дороги к даче и от нее – как по земле, так и по воздуху – закрывались для всех, в том числе для всех членов Президиума ЦК, кроме четверки.

Функции членов четверки были четко разграничены: Берия отвечал за “оперативную часть” плана, Маленков – за мобилизацию партийно-государственного аппарата, Хрущев – за столицу и коммуникацию, Булганин – за наблюдение за военными. С самого начала Х-часа четверка объявляла о “тяжелой болезни” Сталина и брала в руки власть “до его полного выздоровления”. Так легализовались все действия заговорщиков.

Самым оригинальным в этом рассказе надо считать, пожалуй, то, что заговорщики утвердили оба плана сразу! Начать решили с “малого плана”, но в случае его провала тут же пускался в ход запасной, “оптимальный план”. Если заговор, так с абсолютно гарантированным успехом — этому учил ведь и сам Сталин (“бить врага надо наверняка!”).

После такой подготовки и состоялась встреча четверки со Сталиным на его дачу в Кунцеве вечером 28 февраля 1953 года. Поговорив по деловым вопросам и изрядно выпив, Маленков, Хрущев и Булганин уезжают довольно рано – но не домой, а в Кремль. Берия, как это часто бывало, остается под предлогом согласования со Сталиным некоторых своих мероприятий. Вот теперь на сцене появляется новое лицо: по одному варианту – мужчина, адъютант Берии, а по другому – женщина, его сотрудница.

Сообщив Сталину, что имеются убийственные данные против Хрущева в связи с “делом врачей”, Берия вызывает свою сотрудницу с папкой документов. Не успел Берия положить папку перед Сталиным, как женщина плеснула Сталину в лицо какой-то летучей жидкостью, вероятно, эфиром. Сталин сразу потерял сознание, и она сделала ему несколько уколов, введя яд замедленного действия. Во время “лечения” Сталина в последующие дни эта женщина, уже в качестве врача, их повторяла в таких точных дозах, чтобы Сталин умер не сразу, а медленно и естественно.

Таков рассказ старых большевиков.

А.Авторханов. Загадка смерти Сталина

Да, все повязаны общими преступлениями. Kруговая порука. Вот место из «документальной» повести Феликса Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым». Издано это произведение в 1991 году, но в Интернет попала сравнительно недавно, со второй половины 2008 года. «Несколько раз я (Чуев – В.Л.) выяснял у Молотова подробности смерти Сталина. Помню, гуляли в лесу, ничего толком не добившись, я задал явно провокационный вопрос:

– Говорят, его убил сам Берия?

– Зачем же Берия? Мог чекист или врач, – ответил Молотов. – Когда он умирал, были моменты, когда он приходил в сознание. Было – корчило его, разные такие моменты были. Казалось, что начинает приходить в себя. Вот тогда Берия держался Сталина! У-у! Готов был…

Не исключаю, что он приложил руку к его смерти. Из того, что он мне говорил, да и я чувствовал… На трибуне мавзолея 1 Мая 1953 года делал такие намеки… Хотел, видимо, сочувствие мое вызвать. Сказал: «Я его убрал». Вроде посодействовал мне. Он, конечно, хотел сделать мое отношение более благоприятным: «Я вас всех спас!» Хрущев едва ли помог. Он мог догадываться. А возможно… Они все-таки близко. Маленков больше знает. Больше, больше.

…Шота Иванович (Кванталиани, историк по образованию, присутствовал на половине встреч Чуева с Молотовым — В.Л) передает рассказ бывшего Первого секретаря ЦК Компартии Грузии А. Мгеладзе о его встрече с Берией сразу после похорон Сталина. Берия хохотал, крыл Сталина матом: «Корифей науки! Ха-ха-ха!»

Чуев – Не отравили ли Сталина?

Молотов – Возможно. Но кто сейчас это докажет?

22.04.1970

Чуев: Совершенно точно, что он умер не своей смертью…

— Это не исключено, — соглашается Молотов.

(30.6.1976 г.)



…Чуев: Один мой знакомый писатель привез из Парижа книжку А. Авторханова «Загадка смерти Сталина» и дал мне почитать. Я, в свою очередь, дал ее Молотову, а через несколько дней пришел послушать его мнение.

– Она такая грязная, – говорит Молотов. – Он всех рисует в каком разбойничьем виде! Доля правды, конечно, тут есть. Почитаешь – немножко жутко становится. Булганин играл малую роль. А вот Маленков, Берия и Хрущев, они были ядром этого направления.

Чуев (читает из Авторханова): “Хрущев в выступлении по радио 19 июля 1964 года сказал: «В истории человечества было немало тиранов жестоких, но все они погибли от топора так же, как сами свою власть поддерживали топором». (далее Чуев комментирует) Приводит версии И. Г. Эренбурга и П. К. Пономаренко, которые во многом совпадают. В конце февраля Сталин собрал заседание Президиума ЦК по вопросу о «деле врачей» и о депортации советских евреев в отдельную зону СССР. Предложения Сталина не были поддержаны, после чего он упал без сознания. Берия там отмалчивался, а потом тоже отошел от Сталина.

Молотов: Что Берия причастен к этому делу, я допускаю. Он откровенно сыграл очень коварную роль”. Запись от 13.01.1984



Свержение статуй советского Перуна было делом тоже сакральным и не подлежащим глазению толпы. Свершалось действо ночью, как черная месса. Площадь с истуканом охраняли войска — не подойдешь. Я у себя в Минске пробирался по крышам и видел низвержение сверху. Все же на глазах творилась история. Взрывать было нельзя — рядом дома. На шею вождя накинули стальной трос. Мощный бронетранспортер, каких не было у свирепых ассирийских царей, рывком потянул, каменный командор наклонился, потом переломился у колен и рухнул. Милиция гоняла по чердакам обывателей. Спозаранку на постаменте все еще стояли огромные сапоги 198 размера, их выбивали отбойными молотками.Но самое сакральное дело было не с каменными истуканами, а с живым телом вождя. Он-то все еще спал вечным сном рядом с основателем, хотя ни тот, ни другой не были гомосеками.

Казалось бы, отчего такая прыть? Лежал один, будет два.

Расходы примерно те же, лаборатория по сохранению тела Ленина одна, штат 150 человек. Управятся.

Объяснение иррациональное. Номенклатуре нужно было показать, «что прошлое не повторится». Сколько голов-то на шестах и пиках победившего социализма. Хватит! Это партия торжественно обещала и клялась. Она также обещала и будущее, как раз на том самом съезде — через 20 лет коммунизм.

Будущее обещать легко. А вот как сделать бывшее не бывшим? Народное поверье о мертвяках, вурдалаках, василисках и упырях одолевало мнительных членов ЦК. А ну как вернется? Ведь не был исполнен древний обряд протыкания упыря осиновым колом. Он великий вождь, гений, чем черт не шутит, возьмет, да и вернется с того света покарать изменников.

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года в обстановке абсолютной секретности, «по предложению рабочих Кировского и Невского машиностроительных заводов» и по решению XXII съезда ЦК КПСС тело Сталина вынесли из Мавзолея.

Драма приближалась к развязке. Когда гроб с телом Сталина накрывали крышкой, Шверник и Джавахишвили зарыдали. Сверху положили плиту из белого мрамора с лаконичной надписью: «СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 1879-1953».

http://www.peoples.ru/state/king/russia/stalin/history8.html

Воспоминания бывшего командира Кремлевского полка Конева добавляют важные детали загробно-партийного ритуального обряда.

На дне могилы из восьми плит был сделан как бы саркофаг, своеобразный ДОТ, стены могилы обшили фанерой и досками. Гроб из Мавзолея поднесли к могиле и поместили на деревянные подставки. После короткой паузы солдаты на веревках опустили гроб в могилу.

По русскому обычаю присутствовавшие бросили по горсти земли, после чего солдаты закопали могилу.

Василий Голованов сообщает, что Хрущев отдал приказ, выдающий его языческий первобытный страх: поверх гроба положить две железобетонные плиты. «Это ужас древний, мистический: словно в один прекрасный день тот попытается восстать из земли, и вот тогда плиты… Повинуясь тому же, только противоположного смысла колдовству, похоронная команда осмелилась саботировать приказ, тем самым как бы утверждая: «Все равно восстанет»

Сталин ведь не просто символ. Он телесно с нами. Академик Збарский, бальзамировавший Ленина (вместе с Воробьевым), а потом и Сталина, говорил, что технология бальзамирования его лаборатории по сохранению тел Ленина и Сталина обеспечивает сохранение мумии без всяких процедур в течение 100 и более лет. Сталин похоронен в плотном дубовом гробу, гроб в бетонном укрытии, стены могилы обшиты деревом. То есть при такой защите он как живой.



Лаврентий Берия вышел из доверия

Скептик скажет: так ведь из тела извлечены внутренности и мозг. Да, но они хранятся отдельно в Институте мозга (ранее назывался Институт мозга Ленина, он и создан-то был под будущее оживление вождя). При нынешнем развитии науки, смекнет умный начальник, когда из одной клетки клонированием получают целую овцу Долли, ничего не стоит вложить все добро требухи в нетленное тело. У нас тут есть Сколково с нанотехнологией и русский изобретатель с графеном. И — просим, дорогой, родной и любимый Иосиф Виссарионович возглавлять и управлять, казнить и миловать. Временно можно и не миловать. До полной победы коммунизма во всем мире. Хм–м… А Ленина не забыли? Помним. Двух вождей не нужно. К тому же его мозг, изъеденный то ли известкой, то ли сифилисом, не совсем соответствует моменту. Опять же НЭП – вынужденное отступление, а вот коллективизация и индустриализация — спасительный прыжок в будущее. Ленин пусть подождет. Может быть позже… Как ученик великого Сталина.

26 июня 1953 года Берия был прямо на заседании Президиума ЦК арестован. Сидя на заседании Президиума, Берия уже чувствовал, что что-то назревает, все время писал на листе одно слово: “тревога, тревога, тревога…”. Маленков, который должен был по предварительной договоренности объявить об аресте, от страха молчал, так что пришлось самому Хрущеву, срываясь на фальцет, закричать: “Предателя, шпиона и негодяя Берию – арестовать”. Из двух дверей выскочили шестеро генералов и офицеров и вывели Берию из помещения.

В этот день в Кремль явились более десяти генералов Министерства обороны, которых вызвали в Президиум ЦК КПСС. По приказу Серова и Круглова, первых заместителей Берии, охрана правительства передала им несение боевого дежурства в Кремле. Среди них был и Брежнев, заместитель начальника Главного политуправления Советской Армии и ВМФ.

По словам майора Михаила Хижняка-Гуревича, в день ареста Берии он получил приказ вместе с 50 другими военными ждать у Боровицких ворот Кремля. В полночь черная правительственная машина с только что арестованным на заседании Президиума ЦК Берией выехала из ворот – Военные заставили Берию стоять на коленях на полу. Затем майор и его подчиненные доставили арестованного в бункер на улице Осипенко.

В аресте Берии участвовал и вновь занявший свой пост в день смерти Сталина министр обороны Николай Булганин, на чьем ЗИСе и вывозили пленника из Кремля. Начальником охраны в тот момент был Федор Тимофеевич Безрук, а одним из офицеров охраны Александр Петрович Шаров. Вскоре после ареста Берии весь личный состав Управления был собран на общее собрание, где четыре часа слушал о «позиции партии по вопросу Берия».

Через несколько дней после ареста, 2 июля по делу Берия собрался пленум ЦК.

Из стенограммы пленума:

Маленков (считавшийся самым близки другом Берии – В.Л.): «Буржуазный перерожденец», «мразь», «авантюрист», «подлец», «негодяй», «продажная шкура»

Хрущев: «Он провокатор! Ух, это какой мерзавец!»

Круглов: «Матерый, хитрый и искусный враг пробрался в сердце нашей партии. Партия обезвредила опасную гадину. Хамство, наглость, грубость, унижение всякого человеческого достоинства — вот удел людей, которых судьба сводила для разговора с этим паразитом».

Каганович: : «Мы имеем дело с контрреволюционным, фашистским заговорщиком… Такую партию этому пигмею, клопу, конечно бы, не удалось подавить».

Друг Берии Джафар Багиров, первый секретарь Компартии Азербайджана, тоже выступил и клеймил:

«Берия — хамелеон, злейший враг нашей партии. Я его не смог раскусить.

Но это не помешало и Багиpова расстрелять как бериевского пособника. Правда, уже в 1956-м.

“Арест, очевидно, застал Берию врасплох. Я предложил ему поесть и поставил тарелку супа на стол. Это его разозлило. Он схватил тарелку и бросил в меня”, – рассказывает майор Хижняк-Гуревич.

Майор получил приказ охранять и обслуживать подследственного. Если бы бункер подвергся нападению, офицер был обязан расстрелять Берию. В течение следующих шести месяцев Хижняк-Гуревич жил в соседней камере. Он брил заключенного, приносил продукты, которые покупал, снимая деньги с его счета в сберкассе.

По завершении процесса над Берией в декабре 1953 г. в центральных газетах появилась заметка «В Прокуратуре СССР», в которой сообщалось:

«Следствие по делу Берия и других заговорщиков закончено. Начавшийся на следующий же день суд завершился 23 декабря. В объявленном приговоре Л.П. Берия обвинялся в том, что он «сколотил враждебную Советскому государству изменническую группу заговорщиков, которые ставили своей целью использовать органы внутренних дел против Коммунистической партии и Советского правительства, поставить МВД над партией и правительством для захвата власти, ликвидации советского «cтроя, реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии».

В последующие годы, вплоть до своего ареста, Берия Л. П. поддерживал и расширял тайные связи с иностранными разведками. На протяжении многих лет Берия Л. П. и его соучастники тщательно скрывали и маскировали свою вражескую деятельность. Виновность всех подсудимых полностью доказана. Признали себя виновными в совершении тягчайших государственных преступлений… Установлена виновность подсудимого Берия Л.П. в измене Родине, организации антисоветской заговорщицкой группы с целью захвата власти и восстановления господства буржуазии, совершении террористических актов…

Приговорить к высшей мере… Приговор окончательный и обжалованию не подлежит”.

Сидя в бункере, Берия старался расположить к себе майора Хижняка. Убеждал его, что не виновен, и часто говорил, что позаботится об охраннике, когда выйдет на свободу. Но дни шли, и им все больше овладевал страх. Однажды он нацарапал на стене камеры: “Они хотят убить меня!” Когда начался суд, Хижняк-Гуревич стал ежедневно конвоировать Берию на заседания. Но передаю далее сцену казни:

“После того как суд вынес смертный приговор всесильному шефу органов безопасности, его одели в черный костюм. Майор Хижняк-Гуревич по привычке защелкнул на его руках наручники и привел в камеру, где находились пять офицеров во главе с генералом Павлом Батицким. Берия “знал, что умрет, но не паниковал, – утверждает Хижняк-Гуревич в интервью английской газете “Санди таймс”. – Он дал мне понять, что хочет, чтобы я разыскал сына и рассказал все. Он был умным человеком. Он не был трусом. Был момент, когда он побледнел, левая щека начала дергаться. Это было единственным знаком волнения”.

Это несколько не согласуется с рассказoм майора о том, что “им все больше овладевал страх”. Возможно, овладевал до казни. А вот непосредственно перед отпустил.

Прошло несколько минут.

Антонов-Овсеенко: “С него сняли гимнастерку, оставили белую нательную рубаху, скрутили веревками сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Этот щит предохранял присутствующих от рикошета пули. Прокурор Руденко зачитал приговор. Берия: “Разрешите мне сказать?” Руденко: “Ты уже все сказал”. Генералам: “Заткните ему рот полотенцем”. Ему затыкают. Москаленко обращается к Юфереву (в то время – подполковнику): “Ты у нас самый молодой, хорошо стреляешь. Давай”. Батицкий: “Товарищ командующий, разрешите мне. (Достает свой парабеллум). Этой штукой я на фронте не одного мерзавца на тот свет отправил”. Руденко: “Привести приговор в исполнение”. Батицкий вскинул руку. Сверкнул дико выпученный глаз, второй Берия прищурил. Батицкий с близкого расстояния нажал курок. Пуля угодила в середину лба. Тело повисло на веревках.

Хижняк-Гуревич: “Мне и другим офицерам был отдан приказ тоже произвести по выстрелу. Я достал пистолет и выстрелил с расстояния двух метров. И остальные нажали на курки”.

Казнь свершилась в присутствии Конева и тех офицеров, что арестовали и охраняли Берию. Подозвали врача на предмет констатации смерти. “Чего его осматривать?” – заметил врач. – Он готов. Я его знаю. Он давно сгнил. Еще в 43-м году болел сифилисом”. (Заразился во время командировки на Кавказ при общении с местными жрицами любви). Когда все было кончено, майора оставили в камере одного, поручив замотать труп в парусину. И тут Хижняк (по его словам) потерял сознание и в этом состоянии мало чем отличался от своего подопечного. Придя в себя, он отвез тело Берии в крематорий и опустил в топку. После кремации прах был развеян мощным вентилятором.

А вот как сухо и деловито выглядит уничтожение верного ленинца и соратника Сталина и его учеников в документе:

АКТ

1953 года декабря 23-то дня Сего числа в 19 часов 50 минут на основании Предписания Председателя Специального Судебного Присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года за Ns 003 мною, комендантом Специального Судебного Присутствия генерал-полковником Батицким П. Ф., в присутствии Генерального прокурора СССР, действительного государственного советника юстиции Руденко Р. А. и генерала армии Москаленко К. С. приведен в исполнение приговор Специального Судебного Присутствия по отношению к осужденному к высшей мере наказания – расстрелу Берия Лаврентия Павловича.

Генерал-полковник Батицкий, Генеральный прокурор СССР Руденко, Генерал армии Москаленко

А вот еще за то же число:

АКТ

23 декабря 1953 года зам. министра внутренних дел СССР тов. Лунев, зам. Главного военного прокурора т. Китаев в присутствии генерал-полковника тов. Гетмана, генерал-лейтенанта Бакеева и генерал-майора тов. Сопильника привели в исполнение приговор Специального Судебного Присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года над осужденными:

Кобуловым Богданом Захарьевичем, 1904 года рождения, Меркуловым Всеволодом Николаевичем, 1895 года рождения, Деканозовым Владимиром Георгиевичем, 1898 года рождения, Мешиком Павлом Яковлевичем, 1910 года рождения, Влодзимирским Львом Емельяновичем, 1902 года рождения, Гоглидзе Сергеем Арсентьевичем, 1901 года рождения,

23 декабря 1953 года в 21 час. 20 минут вышеуказанные осужденные расстреляны. Смерть констатировал – врач (роспись).

Замечу маленькую деталь: всех приговоренных расстрелял не какой-то вохровец из нижних чинов. Берию прикончил генерал Батицкий, а остальных – двое заместителей министра Лунев и Китаев.

Существует довольно много воспоминаний об аресте Берии – от самого Хрущева до генералов и офицеров, принимавших участие в аресте. И все они весьма разнятся деталями. По одним воспоминаниям в аресте участвовали маршал Жуков и генерал (с 1955 года – маршал) Москаленко, по другим – еще генерал Батицкий и три старших офицера (Юферев, Баксов, Зуб). Вспоминали спустя много времени, а в том момент, как видно, память от страха несколько отшибло, поэтому мы теперь видим столь большие разночтения.



Но уже в 1957 году, победив своих врагов Молотова, Маленкова, Кагановича и пр. с примкнувшим к ним Шипиловым, Никита никого из них не уничтожил. Никита Хрущев самым важным своим достижением считал то, что он не казнил эту антипартийную группу. “Вот и меня сейчас пощадили”, – говаривал он, сидя на скамеечке у своей дачи под домашним арестом. Так очень постепенно наступала эра русского гуманизма.

Вообще, любопытный феномен – человеческая память. В своих мемуарах “Мой отец – Лаврентий Берия”, Серго Лаврентьевич утверждал, что Берия был схвачен и застрелен прямо в своем доме-особняке на углу улицы Качалова и Садового кольца, и что это ему говорил очевидец из охраны, который сам видел тело Берии на носилках, выносимое из дома. А затем ссылается на слова членов “суда” над Берией Н. Михайлова Н. Шверника, о том, что судили двойника.

Передохнем и посмотрим, а было ли лучше, если бы Берию реабилитировали по всем статьям, по которым ему была положена смертная казнь в то время? Еще раз напомню, что судить его – покойника – по сегодняшнему кодексу возбраняется всем духом права. А также формой. Форма же для права, то есть процедура, есть не менее важное дело, чем содержание. Нарушение процедуры однозначно делает приговор неправосудным.

Итак, допустим, Берия (и соратники) оправданы по всем пунктам 58-й статьи. Во-первых, страдает элементарное чувство русской справедливости. Как это так, меня не наградили, а их оправдали! Бог с ней, со справедливостью. Тут дело хуже поворачивается. Реабилитация Берии привела бы к тому, что вся история сталинской России была бы признана совершенно идеальной. Руководители ГПУ-НКВД ни в чем не виновны. Ну разве что в злоупотреблении служебным положением. За это тогда полагался максимальный срок – 25 лет. Так ведь сами-то злоупотребления в чем заключались? А как раз в нарушении социалистической законности, в применении активных форм допроса: шельмовании-уничтожении и пр., так что отделаться злоупотреблениями, без расшифровки того, в чем они заключались, не удастся.

Вся советская история даже в “Кратком курсе ВКПб” пронизана рассказами о врагах, которые проникли, нанесли неисчислимый вред, загубили-истребили, но потом были разоблачены славными наркомвнудельцами и, как гидра контрреволюции, обезглавлены карающим мечом советских чекистов – рыцарей революции. И могилы их заросли бурьяном, как эпически заметил Вышинский на право-левом троцкистском процессе 1938 года. Ну, не совсем метко: могил-то никаких не было. Пепел развеивали да в общую яму сбрасывали, неведомо какую.

Вообще-то Военная коллегия Верховного суда почти что вывернулась. Только не совсем явно. В постановлении сказано, что руководители такого ранга, как Берия, не могут быть судимы (в смысле – быть реабилитированными) как деятели высшего ранга государства. Звучало это у них так:

“Суд, согласившись с доводами Главной военной прокуратуры, что Берия не был агентом международного империализма, решил, что действие закона “О реабилитации жертв политических репрессий” не может распространяться на высокопоставленных чиновников госбезопасности, которые сами были идеологами и организаторами массовых репрессий в СССР”.

Стоило бы сказать несколько яснее. Берия и остальные высокие чины были руководимой Сталиным конструкторами некоей машины, которая при своем неудержимом движении к коммунизму (неважно, насколько в эти идеалы верили сами ее создатели) подавила множество народа. Машина была сделана таким образом, что в ней вращались разные острые лопасти и вентиляторы. При малейшей неосторожности либо просто на кочках и поворотах истории они отрезали кому что. Так как конструкторы, водители и машинисты сидели тут же, то и у них периодически отсекало жизненно важные органы. Так что сами виноваты. При всех положительных качествах самого Берии.

Признаны его отличные административные качества – особенно, когда он был председателем Комитета по атомной бомбе. И курировал создание ракет. Бомбу-то сделали. Водородную даже раньше американцев. Ракеты – тоже. Сын говорит, что в 1939 году Берия выпустил миллион заключенных. Тогда же был введен прокурорский надзор, отменены “тройки”. Конечно, он никак не мог это сделать без разрешения Сталина.

И потом подготовил ликвидацию лагерей. И написал документ об аресте убийц Михоэлса. Дело врачей прекратил. Более того. Если принять версию Авторханова, то именно Берии мы обязаны досрочным уходом великого Сталина в лучший из миров. Всю коллективную вину членов политбюро свалили тогда на Берию и его приспешников, хотя злодейства Маленкова, Жданова, Андреева, Щербакова, Кагановича и пр. (включая, увы, и Хрущева) были значительно больше.

29 марта (день его рождения) в каждый дом будет входить Берия. Лаврентий Павлович. Лаврентий. Святой Лаврентий.

Валерий ЛЕБЕДЕВ.

Бостон. США.

Для “RA NY”