ДЖАКУЗИ – ЧУДО-ВАННА С ВОЛШЕБНЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ

Гидромассажная ванна – совсем недавняя новация (1956 г.). Их еще принято называть «спа». Слово спа (spa) – это аббревиатура от латинского высказывания «sanitas per aquam», что в дословном переводе означает «оздоровление водой». Осуществить spa помогло неимоверное стечение обстоятельств, о котором простой обыватель, лежа в своей ванне, даже не подозревает. Изобретателем новации стал Рой Джакузи. Гидро- и физиотерапия были необходимы его пятнадцатимесячному племяннику, болевшему ревматическим артритом, мальчик очень мучился из-за ужасных болей. И тогда, во избежание ежедневных перевозок больного в больницу, в 1968 г. Рой создал небольшой моторчик, который установил на краю ванны. Пузырьки бурлящей воды прекрасно заменили массаж и терапии. Это изобретение и стало прототипом современной гидромассажной ванны, которая была названа в честь изобретателя его фамилией – джакузи.

Перепечатка материалов с сайта RusAmNY.com разрешается только с письменного разрешения главного редактора.

Copyright © 2017 Russian America, New York. All rights reserved.

Developed by Kachy Design