ДЖАКУЗИ – ЧУДО-ВАННА С ВОЛШЕБНЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ

В американской комедии 2010 года «Машина времени в джакузи» от Стива Пинка трое лучших друзей и племянник одного из них решают немного отвлечься от горестных мыслей и отправиться на горнолыжный курорт, где они в 80-х провели свои самые незабываемые дни. Но все не так, как они думали. На сей раз делать им там нечего: джакузи сломано, все глухо, как в лесу. Забравшись в джакузи, они распивают спиртные напитки и вспоминают различные истории, происходившие с ними в молодости. И так бы они и провели свои выходные, но вдруг джакузи волшебным образом снова заработало. Оказалось, джакузи – это машина времени, и оно отправило их всех в 1986 год.

Друзья полностью наслаждаются этим временем, а кто-то из них и вовсе получает шанс исправить ошибки молодости… К тому же друзья смогли присвоить себе несколько выдающихся изобретений того времени, что изменило кардинальным образом их жизнь в настоящем. Теперь они состоятельные люди, и не в чем себе не отказывают… Правда, за кадром осталась история изобретения ДЖАКУЗИ

«Вода, которая двигает вас.” Лозунг фирмы Джакузи

Компания Jacuzzi известна своим инновационным подходом, она положила начало индустрии гидромассажных ванн. Некоторые бренды настолько легендарны, что стали частью нашей жизни. Всемирно известный бренд Jacuzzi® — это классическая история покорения Америки, история обретения славы и успеха никому доселе не известными изобретателями – братьями Джакузи. Наслаждение от принятия ванны с гидромассажем подарили человечеству итальянские братья по фамилии Джакузи.

Семейство Джакузи переехало в США из Европы в начале 1900-х. Все в семье были изобретательны и трудолюбивы. В 1915 г. братья основывают фирму Jacuzzi Brothers и начинают добиваться первых успехов, благодаря своим изобретениям: прежде всего, это винт новой конструкции, принятый на вооружение американской авиацией. Оставив свой след в авиации путем создания первого моноплана с кабиной, они переключили внимание на водные системы и насосы, которые использовались в апельсиновых рощах Калифорнии.

В компании Jacuzzi Brothers каждая идея возникала на основе другой в рамках безграничного творчества. Не теряя логическую нить для конкретного применения идей на практике. В 1925 г. братья сделали революционное открытие в области сельского хозяйства, когда создали первый подводный мотор. Глубокое изучение взаимодействия воздуха и воды, как оказалось позже, очень пригодилось итальянцам на пути к всемирной славе.

22 марта – Всемирный день Воды. Этот праздник отмечается под девизом «Вода – это жизнь», который показывает значимость такого простого химического соединения, входящего в состав водород и кислород, которое одновременно является основой жизни на планете Земля. Благодаря наличию воды на Земле существует и человеческая цивилизация.

Вода – это то, без чего немыслима жизнь человека. Вода – источник радости, свежести, бодрости, умиротворения. Именно поэтому мы каждый свой день начинаем и заканчиваем в ванной комнате – готовимся начать новый день, подводим итоги дню уходящему. Многие люди думают, что джакузи и гидромассаж являются изобретениями, которые совсем недавно вошли в историю. Но это не так. Историки утверждают, что прообразы ванн могли существовать еще у неандертальцев. Заметив, что после отливов вода скапливается в различных воронках и углублениях, а потом под действием солнечных лучей нагревается, древние люди часто использовали эти места для омовения или для того, чтобы расслабиться после изнурительных погонь за мамонтами. Затем человек стал сам рыть углубления рядом со своей пещерой. Примерно так и родилась первая ванна.

Во время археологических раскопок на территории острова Крит было сделано шокирующее открытие. На места раскопок обнаружили керамическую ванну, созданную еще в III в. до н.э. Особого расцвета культ воды достиг в Древнем Риме. Помимо общественных бань (терм) ванные имелись и во многих частных домах римлян. А ванные комнаты императора Нерона по роскоши своего убранства могли бы дать фору многим царским хоромам. Римляне любили принимать ванны и делали это ежедневно. Именно они придумали добавлять в воду для ванн настойки из трав для большего расслабления и оздоровления кожи и всего тела. Перед сном принимали горячую ванну с добавлением в воду мяты и жасмина, а днем – теплую с настойкой из цветов маслины. Именно знатные римляне, а позднее, и все остальные наследовали культ чистоты, основным атрибутом которого являлся ежедневный прием ванн.

После распада Римского государства традиции чистоты были утеряны, а точнее кардинально изменились. В средневековье и эпоху возрождения люди мылись по два-три раза в год. Для нас это является дикостью, но тогда это считалось общепринятой нормой. Однако нам посчастливилось жить в XXI в., когда чистота считается нормой. И теперь в современных гидромассажных ваннах есть возможность ароматерапии.

Гидромассажная ванна – совсем недавняя новация (1956 г.). Их еще принято называть «спа». Слово спа (spa) – это аббревиатура от латинского высказывания «sanitas per aquam», что в дословном переводе означает «оздоровление водой». Осуществить spa помогло неимоверное стечение обстоятельств, о котором простой обыватель, лежа в своей ванне, даже не подозревает. Изобретателем новации стал Рой Джакузи. Гидро- и физиотерапия были необходимы его пятнадцатимесячному племяннику, болевшему ревматическим артритом, мальчик очень мучился из-за ужасных болей. И тогда, во избежание ежедневных перевозок больного в больницу, в 1968 г. Рой создал небольшой моторчик, который установил на краю ванны. Пузырьки бурлящей воды прекрасно заменили массаж и терапии. Это изобретение и стало прототипом современной гидромассажной ванны, которая была названа в честь изобретателя его фамилией – джакузи.

Следующим шагом в развитии изобретения стала идея Роя проделать в ванной несколько небольших отверстий для того, чтобы через них струи воды поступали в ванную. Этот принцип и сегодня применяется в современных гидромассажных ваннах. Только это уже не потоки воды, а смесь воды и воздуха, которая поступает в ванную через форсунки, оказывая целебное воздействие на человека. Дальше Рой добавил своей ванне механизмы, регулирующие постоянный уровень воды в ванной и систему подогрева воды. После того, как все технические нововведения были завершены, и он получил патент на изобретение, в 1967 г. была выпущена первая гидромассажная ванна под маркой «Джакузи». С тех пор «Джакузи» остается ведущей компанией, производящей гидромассажные ванны и бассейны.

Позднее братья многократно усовершенствовали свое изобретение и получили около 250 патентов по всему миру, в том числе на форсунки, которые создавали идеальное соотношение воды и воздуха. В 1968 г. Рой Джакузи интегрировал сопла в саму архитектуру ванны и компания начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа. Джакузи состоит из прочного корпуса толщиной около одного сантиметра и множества встроенных форсунок, к которым подсоединены специальные трубки для подачи воздуха и воды. Уникальная ванна имеет специальный датчик определения уровня воды, не допускающий включения насоса, когда в ванне нет достаточного количества воды. Для изготовления джакузи используют уникальные материалы: акрил, смолу и специальное стекловолокно, которые позволяют изготавливать ванны любой формы и получать блестящую и глянцевую внутреннюю поверхность.

Новаторы российской компании «Стройпрогресс» разработали в 1998 г. Гидромассажное устройство купальной ванны с интригующим названием гидромассажная флейта. В обычную ванну через форсунки подается сжатый воздух. Он подхватывает воду, формируя довольно сильную воздушно-водяную струю, выполняющую функцию массажера. По сути, устройство имитирует в стоячей воде стремительное течение горного ручья, делая ее как бы проточной.

Ученые Вологодского государственного технического университета придумали ванну гидромассажную для ног.Технический результат – повышение физиотерапевтического эффекта устройства. А вот гидромассажное устройство купальной ванны, разработанное Александром Верховским, снабжено сменными панелями. Быстрая замена панелей без слива воды расширяет возможность проведения различных физиотерапевтических воздействий во время одной процедуры.

Организовать гидромассаж на дому сегодня достаточно просто. Для этого даже не придется менять старую ванну на современную джакузи. Вполне достаточно приобрести гидромассажный коврик, который многие называют «коврик-джакузи». Это полноценный массажер с довольно оригинальным устройством. Коврик, устанавливаемый в ванную, имеет с обратной стороны специальное нескользящее покрытие, снабженное присосками. Коврики имеют вид узких прямоугольников, которые помещаются в стандартные ванны. При помощи специального канала гидромассажный коврик соединен с компрессором. Установка имеет регуляторы мощности, а также кнопки, которые позволяют выбрать необходимый режим массажа.

Рой Джакузи был первым, кто объединил воздух с водой в массирующую струю, и применил этот принцип к обычной ванне. С тех пор марка «Jacuzzi» стала настоящим «культом». Это слово не только вошло во все словари, но и в самые престижные, изысканные и уютные дома во всем мире. На крыльях успеха в 1970 г. компания Jacuzzi открывает в Италии, в области Фриули, на родине семьи, первое в Европе производство гидромассажных ванн. В начале 90-х годов Рой Джакузи стал членом Зала Славы Национальной Ассоциации кухонь и ванных комнат за значительный инновационный вклад в гидротерапии с целью домашнего использования.

И еще, гидротехническое устройство настолько увлекло кинорежиссера Стива Пинка, что он усадил своих героев в машину времени «Джакузи-2» и отправил их… теперь в загадочное будущее.

Алексей РЕНКЕЛЬ.

Россия. Москва.

Для “RA NY”