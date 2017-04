Ряд совсем недавних, после избрания Дональда Трампа, примеров проиллюстрируют эту атмосферу. После избрания Трампа американские университеты погрузились в траур. Многие студенты плакали, преподаватели вынуждены были отменить занятия и экзамены, в высших учебных заведениях были спешно созданы «горячие линии» для студентов, нуждавшихся в психологической помощи. В Колледже Эджвуд, Мэдисон, штат Висконсин, произошла вещь, шокировавшая все учебное заведение. Некто написал на двери Студенческого офиса по интеграции и разнообразию (Office of Student Inclusion and Diversity) неприличное слово, подкрепленное неприличным рисунком. Руководство колледжа объявило данное действие «преступлением на почве ненависти», начало расследование по этому делу, а вице-президент деканата по делам студентов написал публичное письмо на трех листах, назвав поступок злоумышленника «целенаправленной трусливой акцией по запугиванию».

«Возлюбленные братья» Эллисона — еще одна мусульманская организация США: «Исламское общество Северной Америки» (Islamic Society of North America), не скрывающее восхищения ХАМАСом. Министерство юстиции определило их как «последователей „Мусульманских братьев“ в США».

Сначала это произошло в Великобритании, где умеренные лейбористы с их сравнительно традиционно выдержанной позицией были вытеснены демагогом Джереми Корбиным — коммунистом, регулярно печатавшимся в хорошо нам памятной The Morning Star. Корбин — пацифист, участвовавший в кампании Stop the War во время войны в Ираке, выступающий за выход из НАТО и всеобщее ядерное разоружение, горячий поклонник покойного Уго Чавеса , приятель лидера ирландских террористов Джерри Адамса , и, конечно же, бескомпромиссный защитник ислама вообще и палестинцев в частности.