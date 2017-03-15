«Разрушим мир до основания, а потом…»

Сразу же после избрания нынешнего президента и эйфории в Израиле бывший консул в США Йорам Этингер опубликовал статью, в которой предупреждал: победа Дональда Трампа — скорее не возрождение Америки, а передышка. Выигранное сражение, которое вовсе необязательно приведет к победе в войне против американской политической и интеллектуальной элиты. Он предрекал, что леволиберальные СМИ, суды, профессура, правозащитные общественные организации, олигархи-марксисты (поразительное явление современной жизни!) типа Джорджа Сороса, объединенные вокруг Демократической партии, вместо того, чтобы извлечь уроки из своего поражения, перейдут в массированное и неистовое наступление «по всему фронту»: от саботажа до попыток импичмента и массированного давления.

Этот прогноз сбылся даже быстрее, чем можно было предполагать. В первые же дни правления Трампа мы стали свидетелями массовых беспорядков, «марша женщин», организованного активисткой ХАМАСа, саботажа судебной системой приказа президента о временном запрете на въезд мигрантов из семи мусульманских стран, истерики в американских СМИ, доходивших даже до оскорблений 10-летнего сына Трампа. Но наиболее тревожная новость — перемены в Демократической партии, которая еще не оправилась от шока, но постепенно начинает перегруппироваться. И то, как это происходит, должно вызывать серьезные опасения — не только в самой Америке, но и у нас в Израиле.

Прежде чем говорить о метаморфозах в собственно Демократической партии, обратим внимание на неприятную, но ярко выраженную тенденцию: превращению традиционных социал-демократических движений в своего рода радикальные, агрессивные секты, направленные на разрушение собственных государств и западной цивилизации вообще.

Сначала это произошло в Великобритании, где умеренные лейбористы с их сравнительно традиционно выдержанной позицией были вытеснены демагогом Джереми Корбиным — коммунистом, регулярно печатавшимся в хорошо нам памятной The Morning Star. Корбин — пацифист, участвовавший в кампании Stop the War во время войны в Ираке, выступающий за выход из НАТО и всеобщее ядерное разоружение, горячий поклонник покойного Уго Чавеса, приятель лидера ирландских террористов Джерри Адамса, и, конечно же, бескомпромиссный защитник ислама вообще и палестинцев в частности.

Корбин — за бойкот Израиля, полную и немедленную отмену санкций против Ирана, установление отношений с ХАМАСом и «Хизбаллой» и приглашение лидеров этих группировок в британский парламент. Израиль он сравнивал с «Исламским государством»; своим другом считает главу мусульманской общины Лондона Мухаммада Козбара, призывающего к уничтожению Израиля и связанного с ХАМАСом¸ горячего поклонника духовного лидера «Мусульманских братьев» Юсуфа аль-Карадауи.

Корбин начисто переиграл своего главного соперника — бывшего министра здравоохранения, добропорядочного Эндрю Барнэма. Нечто подобное произошло совсем недавно во Франции, где ультралевый Бенуа Амон оставил далеко позади благоразумного и взвешенного Мануэля Вальса, который считался безусловным претендентом на роль французских социалистов.

В США Берни Сандерс, представитель маргинального течения из Вермонта, оплота вечно недовольных левых интеллектуалов и бунтующей молодежи, проиграл Хиллари Клинтон, но получил такую поддержку молодежи и всевозможных маргинальных групп, что для Хиллари это была пиррова победа.

Все они идут под абсолютно пустыми и невыполнимыми коммунистическими лозунгами о бесплатном высшем образовании, национализации энергетических концернов, резком повышении налогообложения богатых, уменьшения влияния банкиров. Они идут под знаменами религии нового века: прогрессизм, пацифизм, глобализм, интернационализм, борьба с мифическим глобальным потеплением и защита прав гомосексуалистов (правда, не в Иране и Судане, а там, где их менее всего нужно защищать — на самом Западе). Они — за «обязательный базисный доход» (т.е. раздачу средств малоимущим — путь в бездну, учитывая бедственное положение французской или английской экономики), мультикультурное общество, «за мир во всем мире» и против «исламофобии», защиту гражданских свобод (например, расистов из чернокожего движения Black Lives Matter).

Все они пользуются поддержкой молодежи, феминисток, ЛГБТ. Все они всячески заискивают перед мусульманами, в которых видят «социально близких», по выражению Солженицына, и свой естественный электорат. Все они готовы наводнить свои страны «беженцами». И естественно, злейшим врагом человечества считают сионистов, не слишком пытаясь скрыть банальный антисемитизм. Тот факт, что среди них много евреев типа Сандерса, только подтверждает тезис о том, что худший враг евреев — собственно евреи.

В любом случае, все эти «борцы за справедливость» имеют к социал-демократам, какими были Тони Блэр или Билл Клинтон, такое же отношение, как Бен-Гурион или Голда Меир — к Шели Яхимович, Мики Розенталю, Став Шапир и Мейрав Михаэли. То есть никакого. Это люди «новой революционной формации», и они полны решимости привести свои народы к счастливому будущему, в результате чего не останется ни собственно народа, ни будущего.

Демократическая партия США — не исключение. В ней происходят те же процессы, и Берни Сандерс — отнюдь не редкость в рядах своего движения.

Из «Нации ислама» — в лидеры демократов

Сразу же после выборов демократы выдвинули на ведущий пост председателя Национального комитета партии Кита Эллисона. Эллисон — первый мусульманин, избранный в Конгресс, но проблема, естественно, не в этом. Проблема в том, что будущий «биг босс» Демократической партии — в прошлом соратник печально знаменитого Луиса Фаррахана с его «Нацией ислама», лучшего друга иранских аятолл, посещавшего Тегеран по особому приглашению иранского президента.

Фаррахан, напомним, называет иудаизм «синагогой Сатаны» и «сточной канавой», а евреев — «гнусными обманщиками американского народа». Эллисон воздерживался от критики своего вождя. Более того, даже когда чернокожий политик Джесси Джексон, не испытывавший симпатий ни к евреям, ни к Израилю, отмежевался от Фаррахана, Эллисон продолжал заявлять, что тот — «подлинный защитник чернокожих, постоянно учащий их самостоятельному мышлению и самоанализу». В 1995 году он помогал Фаррахану в организации «марша миллиона» к Вашингтону.

Когда забрезжила возможность попасть на Олимп американской политики от 5-го избирательного округа Миннесоты, Эллисон проявил «самостоятельное мышление», не стал предаваться самоанализу и заручился поддержкой правящей элиты, в том числе и евреев-демократов. Последние охотно простили ему «юношеские заблуждения», а конгрессмены-евреи Берни Сандерс и Чак Шумер поспешили выступить в его защиту.

Однако, как известно, можно вывезти Дуню из деревни, но деревню нельзя вывести из Дуни. Эллисон, извиняясь перед евреями за сомнительное прошлое, не упускает возможности пнуть Израиль. Он стал одним из восьми конгрессменов, выступивших против финансирования США «Железного купола». В 2009 году отказался поддержать декларацию Конгресса (ни к чему, впрочем, не обязывавшую) о «признании за Израилем права на защиту». В 2010 году он вместе с еще несколькими единомышленниками написал письмо «султану» Обаме, требуя от него заставить Израиль снять блокаду с Газы, поскольку блокада — «коллективное наказание палестинцев».

В том же году организация Investigative Project опубликовала аудиозапись с выступлением потенциального лидера Демократической партии. «То, что я хочу сказать, отражает мою позицию и позицию мусульман в отношении американского курса. Политика США на Ближнем Востоке диктуется страной с населением в семь миллионов человек. Политику в отношении региона с населением 50 миллионов определяет государство с семью миллионами. Вы считаете такое положение дел справедливым?» — вопрошал он. Заговор «сионских мудрецов» в версии «Нации ислама»…

Эллисон предлагал увязать помощь США Израилю со строительством в Восточном Иерусалиме. «Мы даем им 2,8 млрд. долларов в год, а они даже не хотят выполнить нашу просьбу о прекращении строительства в Восточном Иерусалиме. Палестинское государство будет превращено в колонию, прежде чем появится на свет». Он предлагает «альтернативную концепцию» текущей американской политики. «Мы должны наладить взаимовыгодное сотрудничество с мусульманским миром… Марокко? Давайте строить там. Саудовская Аравия? Давайте строить там. Страны Персидского залива? Давайте строить там. Пакистан? Давайте строить там».

Далее он предлагает мусульманской общине более жестко и решительно оказывать давление на Вашингтон. «Вы должны понять стратегический момент в моих рассуждениях. Такое деловое сотрудничество создаст новую политическую данность».

Он всегда осуждает действия Израиля и никогда не осуждает ООН с ее антиизраильскими резолюциями. В 2015 году он был в числе 50 конгрессменов, бойкотировавших речь Нетанияху в Конгрессе. Известный финансист и сторонник Демократической партии Хаим Сабан назвал Эллисона «явным антисемитом и врагом Израиля». Но Сандерс, Шумер, и вся демократическая рать устремились на защиту этого в высшей степени прогрессивного политика — восходящей звезды на американском политическом небосклоне.

Эллисон тесно связан с Эсамом Омейшем — бывшим лидером «Мусульманско-американского Общества» (Muslim American Society). Это было бы естественно, если бы не маленькое «но»: «Мусульманско-американское Общество» — филиал «Мусульманских братьев». Омейш вынужден был уйти со своего поста в 2007 году после того, как в Интернете появилось видео, где он запечатлен призывающим палестинцев к «джихаду» против Израиля. Еще один добрый знакомый вероятного председателя Национального комитета Демократической партии — основатель и директор связанного с ХАМАСом Совета по американо-исламским связям (CAIR) Нихад Авад. Во время симпозиума в Университете Барри во Флориде в 1994 году Авад продекларировал: «Я не скрываю своей поддержки палестинского движения ХАМАС». CAIR неоднократно уличали в финансировании ХАМАСа.

Эллисон похвалил CAIR и Омейша лично. CAIR он характеризовал как «правозащитное движение, которому много пришлось перенести, но которое устояло». «CAIR не пал. Они сражаются, и сражаются каждый день». Что касается Омейша, то, заявил Эллисон, «я благодарю его, и хочу, чтобы брат Эсам знал: он — мой возлюбленный брат, я люблю его всем сердцем».

«Возлюбленные братья» Эллисона — еще одна мусульманская организация США: «Исламское общество Северной Америки» (Islamic Society of North America), не скрывающее восхищения ХАМАСом. Министерство юстиции определило их как «последователей „Мусульманских братьев“ в США».

Недавно Эллисон проиграл с небольшим отрывом бывшему министру труда Тому Пересу, ставшему председателем Национального комитета партии, но получил весьма почетный пост его заместителя. Тот факт, что столь одиозная личность, вышедшая из черного расистского движения, поднялась до высшего эшелона Демократической партии, став второй по значимости фигурой, — мягко говоря, тревожный симптом.

«Исламфобия» — не пройдет!

Такие фигуры, как Сандерс и Эллисон, — отражение настроений, царящих в Демократической партии. На праймериз в этой партии сторонники Сандерса сжигали израильские флаги, и это не было случайным инцидентом. Однако речь даже не только и не столько об Израиле…

Одним из главных организаторов «Марша женщин» против Трампа была Линда Сарсур, палестинка, открытая сторонница ХАМАСа. Во время праймериз в Демократической партии она активно поддерживала Сандерса, а Сандерс бурно выражал одобрение ее деятельностью по организации «Марша женщин». Кстати, многие женщины с розовыми шарфиками держали в руках плакаты «Welcome, refugees» и выкрикивали «Аллах акбар!».

Как мы знаем, все просвещенные, прогрессистские движения с пеной у рта выступают в защиту прав ЛГБТ. Что же, это их позиция, и ее можно было бы уважать. Если бы не одно «но». Как только речь заходит об исламе, эти же пассионарные защитники гомосексуалистов немедленно переходят в стан их злейших врагов.

Кандидат в Конгресс от Арканзаса Винсент Тулливер, чьим соперником был все тот же Эллисон, был подвергнут остракизму и изгнан из Национального комитета Демократической партии после того, как обратил внимание своих досточтимых коллег на гонения, которым подвергаются сексуальные меньшинства в исламском мире. Он посмел напомнить, что «во многих мусульманских странах гомосексуализм карается смертью» и выразил сомнение, что Эллисон, ни разу не осудивший данное явление, подходит на роль председателя Национального комитета партии.

Как повели себя его однопартийцы? С пеной у рта они встали на защиту ислама вообще и Эллисона, в частности. «Демократическая партия выступает за полное равенство всех американцев, вне зависимости от религии или происхождения», — заявила председатель заседания Донна Бразайл. И далее (теперь, внимание): «Мы не приветствуем тех, кто стремится к дискриминации других только на основании того, кто они и как молятся». Замечание Тулливера она назвала «отвратительным».

Иными словами: виноваты не мусульмане, которые притесняют гомосексуалистов и безжалостно расправляются с ними, а… гомосексуалисты, которые жалуются на мусульман.

Другой демократ, Бретт Моррой, заявил: он «огорчен тем, его коллега раздувает пламя нетерпимости». То есть вешать людей на строительных кранах и сбрасывать с крыши — можно. Говорить об этом — нет. Это — не толерантно. И это — в Демократической партии США.

Как известно, Барак Обама и Хилари Клинтон отказывались признавать такое понятие, как «исламский террор». То есть террор, безусловно, есть. Но определенной идеологии, стоящей за ним, нет. Это — все кто угодно: неонацисты, фашисты, эскимосы, буддисты, просто люди с больной психикой (в большинстве случаев на Западе именно так и представляют террористов), но не исламские террористы. Потому что, как мы знаем, «ислам — это религия мира». И нельзя обижать всех мусульман, называя террор исламским.

Следуя этой логике, нельзя было вести войну с нацизмом, по той причине, что не все немцы — сторонники нацизма и не нужно их обижать.

Однако это выбор не только Обамы и Клинтон, это выбор Демократической партии в целом. После того, как Трамп объявил о намерении противостоять не абстрактному террору вообще, а террору исламистов, конгрессмены-демократы Бенни Томпсон, Элиот Энгель и Джон Кониерс опубликовали заявление, осуждающее это решение. «Это решение несостоятельно, поскольку насилие и экстремизм инспирируются различными политическими, религиозными и философскими взглядами и не ограничиваются определенной группой населения или регионом».

Факты свидетельствуют, что с 11 сентября мусульманами было совершено 30 тысяч терактов. Это не считая нападений, изнасилований, осквернения церквей и синагог, издевательств над секс-меньшинствами. Но кому интересны факты?

Далее — авторы заявления пишут, что само название «борьба с исламским экстремизмом» наносит ущерб национальной безопасности, подпитывая пропаганду террористов. То есть не следует, например, бороться с наркоторговлей, чтобы не рекламировать таким образом наркотики. «Мир — это война. Любовь — это ненависть», как и предрекал Оруэлл.

В Демократической партии доказывают, что не нужно озлоблять живущих в Америке мусульман и тем самым затруднять сотрудничество с ними. В 30-х годах в США действовало нацистское движение «Друзья новой Германии», созданное выходцами из этой страны. Оно было запрещено демократом Франклином Рузвельтом. Теперь, задним числом, можно сказать, что это был неправильный шаг. Так как отталкивал все немецкую общину. Пусть бы и дальше занимались пропагандой нацизма.

Разумеется, имеют место не только идеологические предпочтения, но чисто меркантильные соображения. В США проживает около 3,5 миллионов мусульман, треть которых составляют афроамериканцы, причем многие идентифицируются с «Нацией ислама». Подавляющее большинство голосует за Демократическую партию (как и евреи — воистину, союз садомазохистских партнеров). И число их быстро растет: как за счет высокой рождаемости, так и эмиграции. Естественно, демократы заинтересованы в том, чтобы привлечь их голоса. То же самое можно сказать о Корбине, Амоне и прочих представителях западных левых партий. Но какими бы ни были все эти факторы в комплексе, несложно представить, как будет выглядеть Демократическая партия через 4−8-12 лет. Тем более с учетом еще одного момента, речь о котором пойдет ниже.

«Желаю вам на Рождество белого геноцида»

Будущие кадры политической и интеллектуальной элиты куются в университетах. А университетская атмосфера на Западе, включая, естественно, США и Израиль, — причудливая смесь средневекового кликушества, инквизиции, мифологии и абстрактных идей, никак не связанных ни с реальностью, ни с рациональным, критическим мышлением, лежащим в основе научного, эмпирического опыта.

Ряд совсем недавних, после избрания Дональда Трампа, примеров проиллюстрируют эту атмосферу. После избрания Трампа американские университеты погрузились в траур. Многие студенты плакали, преподаватели вынуждены были отменить занятия и экзамены, в высших учебных заведениях были спешно созданы «горячие линии» для студентов, нуждавшихся в психологической помощи. В Колледже Эджвуд, Мэдисон, штат Висконсин, произошла вещь, шокировавшая все учебное заведение. Некто написал на двери Студенческого офиса по интеграции и разнообразию (Office of Student Inclusion and Diversity) неприличное слово, подкрепленное неприличным рисунком. Руководство колледжа объявило данное действие «преступлением на почве ненависти», начало расследование по этому делу, а вице-президент деканата по делам студентов написал публичное письмо на трех листах, назвав поступок злоумышленника «целенаправленной трусливой акцией по запугиванию».

Похожее леденящее душу преступление произошло в университете Сан-Франциско. Выпускница этого заведения под псевдонимом «Рахель» поместила в студенческом блоге карикатуру женщины в платке, держащую в руке бомбу и произносящую «Аллах акбар». Эта карикатура всполошила ведущий американский университет. Администрация университета вычислила «преступницу», и декан юридического факультета написал ей письмо с требованиями принести извинения, что и было сделано под угрозой всеобщего остракизма.

Любопытно то, что университет Сан-Франциско активно сотрудничает с палестинским университетом Ан-Наджах, пропагандирующим джихад против Израиля. Но это обстоятельство воспринимается, как само собой разумеющееся.

Студенты другого калифорнийского оплота учености, университета в Беркли, отреагировали на победу Трампа массовыми демонстрациями, плавно перешедшими в погромы. Формальной причиной была лекция «фашиста», редактора издания Breitbart News Майло Яннопулоса. Передовая молодежь бросала петарды, била стекла в зданиях, нападала на полицейских. Это напоминало, пишет историк Ричард Эванс, первые дни прихода к власти нацистов, когда студенческая молодежь из числа Stormtroopers («коричневорубашечников») устроила погромы в университетах Германии, требуя увольнения «нежелательных профессоров».

В декабре Канзасский университет отвел специальное «безопасное помещение»… для мусульман. Это не значит, что мусульманам, не приведи Господь, кто-то угрожает. Это означает, что здесь они могут беспрепятственно соблюдать законы шариата. Решение было принято также Студенческим офисом по интеграции и разнообразию (эти офисы действуют в практически всех высших заведениях страны). Как объяснила директор офиса Омар Рана, студентки-мусульманки могут снимать здесь бурки, никабы и хиджабы, чтобы пообедать.

18 января этого года университет Брендайса назначил на должность декана кафедры исследования Ближнего Востока и иудаизма (!) суннитского клерикала Сухейля Лахера. Новый декан известен, во-первых, связями с «аль-Каидой», во-вторых, антисемитскими заявлениями, в-третьих, организацией сборов для «джихадистов» в Боснии, Чечне и Афганистане. Теперь этот представитель культурного многообразия будет отвечать за обучение и исламу, и иудаизму студентов, которым предстоит возглавить «мозговые центры» США и стать частью истеблишмента.

В начале февраля профессор Джорджтаунского университета, специалист по исламу Джонатан Браун выступил в СМИ, оправдывая рабство и насилие над женщинами в мусульманском мире. Он яростно критикует рабство в античные времена и практику эксплуатации чернокожих рабов в США, но защищает рабство в странах Ближнего Востока и Африки, поскольку «рабы здесь защищены законами шариата».

Другой профессор этого же университета, Натан Лин, призвал к «всеобщему восстанию» для свержения Трампа. Совсем недавно в университете Огайо открыт курс, цель которого — поведать студентам о том, как… мусульмане строили Америку. Курс включает изучение законов шариата и дресс-кода и «предполагает серию лекцию о том, как мусульмане помогали строить США», начиная от отцов-основателей и до наших времен, заявил преподаватель Дэвид Крайден.

Открытие курса стало ответом прогрессивных американцев на решение Дональда Трампа запретить въезд мусульман из семи государств Ближнего Востока и Африки. Решение вполне своевременное, учитывая, что еще в 2015 году Барак Обама сравнивал сирийских беженцев с первыми американскими пилигримами на Mayflower. На Рождество доцент кафедры политологии Дрексельского университета в Филадельфии Джордж Цицарилло-Махер пожелал всем белым христианам… геноцида. «Я желаю вам на Рождество белого геноцида», — сказал он и… благополучно продолжил заниматься научной деятельностью.

В университете Пенсильвании студенты при поддержке преподавателей сняли портрет Шекспира и заменили его на портрет афроамериканки Одре Лорд, «чернокожей лесбиянки, матери, борца, поэта», как говорится в заявлении студенческого комитета.

В Университете Чикаго студенты выступили с инициативой: ограничить свободу слова, лишив права на нее «фашистов» и «расистов». Поскольку Трампа и его окружение они считают и теми, и другими, то очевидно, что свободой слова смогут наслаждаться исключительно сторонники леворадикальных идей.

Выражение Вольтера «Я не согласен с вашими убеждениями, но готов отдать жизнь за ваше право их проповедовать» — не для них. Как, впрочем, и сам Вольтер, изучение сочинений отменено во многих вузах из-за его презрительного и враждебного отношения к исламу.

Это не слишком удивляет, учитывая, что гении античной и европейской культуры презрительно именуются в стенах американских вузов «мертвыми белыми европейскими самцами» (Dead White European Males — DWEM). (Разумеется, не только в Америке. Студенты Лондонского университета, например, потребовали убрать из программы Платона, Канта и Декарта, потому что они белые, и заменить их на азиатских и африканских философов. Не очень, правда, понятно, каких, но это неважно).

Это — только верхушка айсберга, и это началось не вчера. После мегатеракта 11 сентября значительная часть американской и европейской профессуры торжествовала. Профессор Мэри Берд из Кембриджского университета писала: «Настала очередь США. Всемирный забияка получил, наконец, по заслугам».

Ричард Бертольд из университета Нью-Мехико заявлял: «Любой, кто сможет взорвать Пентагон, заслужит моего одобрения». Профессор Барбара Фоли (Ритгеровский университет) ликовала: «Единственной причиной событий 11 сентября был фашизм американской внешней политики, проводимой на протяжении уже многих десятилетий». Профессор Женни Трачерн (Массачусетский университет): «Американский флаг — символ террора, смерти, разрушения и подавления». Профессор политических исследований Давид Хендриксон («Колорадо-колледж»): «Методы, которые использует Америка под руководством Джорджа Буша, сходны по своей чудовищности с теми, которые использовал Сталин». Ноам Хомски, кумир прогрессистов всей земли, профессор лингвистики Массачусетского технологического института: «Планы этого (операции в Афганистане в сентябре 2001 года) уже готовы, и они будут приведены в исполнение даже если это повлечет за собой гибель нескольких миллионов людей в течение ближайших нескольких месяцев. Но этого никого не волнует».

В этой атмосфере ненависть к Израилю в американских кампусах, доходящая до открытого антисемитизма со всей его убогой и отвратительной мифологией, — вещь неизбежная и абсолютно закономерная. Там, где борются с Шекспиром и Декартом, по определению не могут не сжигать израильские флаги и не травить еврейских студентов. И последним не поможет даже то, что они верные борцы за мир и справедливость.

Кампания по бойкоту Израиля в кампусах процветает. Уже сегодня «Студенты за справедливость в Палестине» и «Объединение палестинских студентов» — самые популярные студенческие организации. Причем, поддерживаемые сверху.

Например, президент университета Сан-Франциско Лесли Вонг хвалила деятельность «Объединения палестинских студентов». Это движение, по ее словам, «символизирует саму суть ценностей университета». В Темпльском университете в Калифорнии активисты «Студенты за справедливость в Палестине» избили еврея, вставшего на защиту Израиля, никаких последствий эта «акция» не имела.

Очень скоро выпускники этих бастионов учености начнут задавать тон в американской жизни: политике, СМИ, юридической системе. Станут экспертами, политическими советниками, партийными активистами, конгрессменами, займут высокие должности в Госдепе и разведывательном сообществе. Здесь выковывается будущее Америки, и будущее это беспощадно. В сочетании с быстро меняющейся демографией не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что Америку, как и Старый свет, ждут нелегкие времена.

Израиль получил передышку. Временную передышку. И должен воспользоваться ею максимально эффективно. Ибо тьма сгущается, и, по словам одного из американских раввинов, «свет Свободы с Холма (Капитолия) меркнет».

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/03/15/svet-svobody-s-kapitoliya-merknet-izrail-v-fokuse