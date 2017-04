ПУТЬ К СМЕРТИ ЧУРКИНА

Как сообщал Associated Press вскоре после смерти Чуркина , медицинские эксперты пришли к выводу, что необходимо дальнейшее изучение причин смерти Чуркина, которое, обычно, включает в себя токсикологический анализ и другие скрининги. Они могут занять несколько недель.

Перепечатка материалов с сайта RusAmNY.com разрешается только с письменного разрешения главного редактора.

Copyright © 2017 Russian America, New York. All rights reserved.

Developed by Kachy Design