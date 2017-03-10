ПУТЬ К СМЕРТИ ЧУРКИНА

3 марта 2014 года состоялось заседание Совета безопасности ООН. Напомню, только-только – Крым. В Совете безопасности Виталий Чуркин: «Сегодня я уполномочен сообщить также следующее, президентом России получено следующее обращение президента Украины Виктора Януковича». Я цитирую заявление президента Януковича. Я не буду все его читать, только последний абзац: «…В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года». «Уважаемые коллеги, — продолжает Виталий Чуркин, я имею возможность продемонстрировать всем собравшимся фотокопию оригинала этого обращения президента Украины к президенту России».

“Как законно избранный президент Украины заявляю: события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны, – говорится в обращении Януковича. – В стране царят хаос и анархия. Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины”.

Постпред России в ООН: Официально заявляю, Янукович лично просил Путина ввести войска в Крым и на Донбасс.



Заявление Путина на пресс-конференции с прессой в г. Ново-Огарево 4 марта 2014 г.

Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании Вооружённых Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины.

1 марта , после получения письма Януковича – Путин обратился в Совфед за разрешением ввести войска на Украину. В тот же день решение было принято единогласно.

Между тем, судя по памятной медали, выпущенной после аннексии Крыма, Россия начала захват полуострова еще 20 февраля 2014-го, то есть до свержения Януковича.



Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля 2017 г., накануне своего 65-летия.

Юлия Латынина @julia_latynin

Дипломат #Чуркин скончался в генеральном консульстве России в Манхэттене после разговора с Путиным.

Информация стала известна благодаря инсайдеру ФСБ . Чуркин не успел даже выйти из посольства, не успел даже дойти до своего кабинета. Вообще ничего не успел. Как сообщается – разговор с Путиным был очень эмоциональный. Затем – сердечный приступ и смерть, сообщают очевидцы. Подробности смерти Чуркина Латынина выложила в своем Твиттере.

17 января Луценко сообщил, что в распоряжении Главной военной прокуратуры Украины оказалось датированное 1 марта 2014 года обращение Януковича с просьбой ввести в страну российские войска. Надзорное ведомство получило факсимиле документа из секретариата ООН при посредстве постоянного представительства Украины в международной организации. Копию обращения беглого экс-президента генпрокурор в своем посте, однако, не опубликовал.

22 января 2017 года Янукович заявил, что не обращался к России с просьбой ввести войска на Украину и никакого письма Путину на этот счет не было. “Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, – добавил экс-президент. – Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий”.

Прoстo чистый безумный бухгалтер Берлага: “Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды”.

Прокуратура Украины сделала запрос в Прокуратуру России по поводу Заявления Януковича по призыве войск России, чтобы его привлечь к ответственности за государственную измену и получила следующий ответ:





В ответе сказано: “Ни администрация Владимира Путина, ни Совет Федерации не получали письма от экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести в страну российские войска”. Как написал в своем Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко:

“Заявление Януковича В.Ф. не поступало и этими органами не рассматривалось”, – говорится в опубликованных Луценко сканах ответа российской Генпрокуратуры.

“… Но что делать с выступлением Чуркина в Совете Безопасности ООН об этом письме? Что делать с видео интервью самого Януковича, который подтверждает, что писал такое письмо? Что делать с выступлением на Совете Федерации господина Клишаса, который говорит о письме Януковича к Совету Федерации? Что, в конце концов, делать с видео встречи Путина с прессой в Ново-Огарево”, – пишет генпрокурор.

Прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко в свою очередь отметил, что ответ российских коллег “свидетельствует о попытке содействовать Януковичу в избежании уголовной ответственности в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также циничном сокрытии преступлений в отношении ведения агрессивной войны”.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в 2014 году не получали письма Виктора Януковича с просьбой ввести войска на Украину. “Никакого письма официально в администрацию президента РФ не поступало, никакого подобного письма в администрации не регистрировалось”.

Как сообщал Associated Press вскоре после смерти Чуркина, медицинские эксперты пришли к выводу, что необходимо дальнейшее изучение причин смерти Чуркина, которое, обычно, включает в себя токсикологический анализ и другие скрининги. Они могут занять несколько недель.

Медицинский эксперт несет ответственность за расследование случаев смерти, вызванной преступным насилием, несчастным случаем, самоубийством, случаев внезапной гибели, когда человек казался здоровым или умер в какой-нибудь необычной или подозрительной манере.

Случай Чуркина был передан в офис судмедэкспертизы в больнице Нью-Йорка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала утечки в американских СМИ, в которых говорилось о ходе исследования причин смерти российского постпреда в ООН Виталия Чуркина. По ее словам, эта информация была воспринята с недоумением.

“Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне, прежде всего, по официальным каналам — для того, чтобы была информирована семья. Его родные в первую очередь должны знать о результатах экспертизы”, — сказала Захарова.

Источник: https://delo.ua/world/dlja-ustanovlenija-prichiny-smerti-churkina-sudmedekspertam-nuzh-328344/ © delo.ua чё

Пресс-секретарь проводившего вскрытие отдела сообщил, что юридический департамент «проинструктировал» медиков не раскрывать эту информацию. Журналист ABC News Дэн Линден приводит в твиттере полный текст заявления врачей, в котором говорится, что «по официальным запросам Госдепартамента США дипломатический иммунитет Чуркина переживает его смерть», и дальнейшие, «подвергающие эту меру сомнению» вопросы должны быть направлены в Госдепартамент. В постпредстве России сказали ТАСС, что рассматривают данное заявление «как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета».

В пятницу 10 марта 2017 г. официальный представитель ведомства Джулия Болсер заявила, что полученные данные не подлежат оглашению. В распространённом заявлении Госдепартамента США сообщается, что “соблюдая международное право и требования дипломатического протокола”, юридический отдел муниципалитета Нью-Йорка поручил Управлению судмедэкспертизы не сообщать публично о причинах смерти Виталия Чуркина. Госдепартамент отмечает, что “дипломатический иммунитет, которым обладал посол Чуркин, действует и после его смерти.”

Валерий ЛЕБЕДЕВ.

Бостон. США.

Для “RA NY”