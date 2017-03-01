УКРАИНСКИЙ ВЗГЛЯД: ТРАМПЛИН ИЗ ФЕЙКОВ: КАК МИРОВАЯ ПОЛИТИКА ТОНЕТ В ПОТОКЕ ВОЙНЫ КОПРОМАТОВ

В США прошел очередной скандал, связанный с публикацией американского ресурса BuzzFeed, обвиняющей новоизбранного президента Дональда Трампа в связях с Кремлем. Учитывая то, что обнародование материалов совпало с первой пресс-конференцией Трампа после победы на выборах, мы наблюдаем за очередной волной информационной атаки на нового главу Белого дома, которая задает новый тон как американской, так и мировой политике.

Дональд Трамп не перестает подвергаться медийному давлению даже после своего избрания на пост президента Соединенных Штатов. На этот раз поводом стала публикация материалов BuzzFeed, основанных на информации CNN, полученных якобы от британского разведчика Кристофера Стила, который сейчас работает в лондонской фирме Orbis Business Intelligence, специализирующейся на сборе информации. Накануне CNN сообщало, что Барак Обама был информирован о содержании доклада и даже видел двухстраничную аннотацию. Сам же 35-страничный текст появился за десять дней до инаугурации Трампа.

Суть документа заключается в обвинении Трампа в сотрудничестве со спецслужбами России, которое, по утверждению авторов документа, длится минимум пять лет. В этой связи новый президент США преподносится как продукт системной технологической работы и многолетней вербовки. В качестве одной из причин приписуемого Трампу сотрудничества с российской агентурой называется наличие у Москвы на Трампа компромата сексуального характера, добытого якобы в одном из отелей российской столицы.

Документ также описывает причастность российской стороны к прослушке Хиллари Клинтон и помощи избирательному штабу Дональда Трампа в организации медийных атак на кандидата от Демократической партии. К этому процессу якобы были причастны лично пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и заместитель председателя правительства Игорь Сечин.

Здесь же в очередной раз упоминается об организации кибератак, отчет о которых был опубликован накануне американской разведкой. По этому вопросу документ не содержит никаких новых сведений и скорее пытается подтвердить уже заявленную в прессе историю о влиянии российских хакеров на ход американских выборов.

Украина в докладе тоже фигурирует. В основном в привязке к персоне скандального Пола Манофорта, которого Трамп был вынужден снять с должности главы своего избирательного штаба после скандала с амбарной книгой Партии регионов. Доклад описывает якобы состоявшуюся встречу Владимира Путина и Виктора Януковича, состоявшуюся в разгар скандала, на которой экс-президент Украины уверял российского лидера в отсутствии прямых доказательств своих выплат Манофорту.

В целом, анализируя документ важно обратить внимание на несколько моментов, которые ставят серьезный знак вопроса над достоверностью столь претенциозных данных:

Первое – стиль написания документа. Это классическая аналитическая записка, сформированная на основе субъективных данных и сведений, полученных из анонимных источников. Среди фамилий фигурируют только публичные российские чиновники и абстрактные дипломаты. Естественно, никто никогда не раскрывает свои источники, но если бы ссылка была бы не на мифические «данные, полученные от лояльных сотрудников ФСБ», а на конкретные лица и их функционал, то уровень доверия к документу был бы значительно выше.

Второе – уровень доказательной базы. Документ не содержит ни одного конкретного доказательства выдвигаемых предположений британского агента. Все со слов и наблюдений. Нет ни единой цифры, ни единой фотографии, скана, финансовой выписки, аудио и видео подтверждений или ссылок на них. Учитывая то, что документ предназначался для внутреннего пользования и попал в сеть «абсолютно случайно», то выставленная на суд широкой общественности информация явно не оправдывает свой статус.

Третье – время публикации. Опубликованный файл составлен из нескольких кусков, которые датированы разными периодами 2015-2016 гг. Если эта информации была в распоряжении спецслужб, почему тот же Кристофер Стил не опубликовал их в разгар избирательной кампании, когда предполагаемое влияние РФ на исход выборов еще можно было пресечь?

Четвертое – новизна информации и причинно-следственные связи. Доклад не содержит ничего того, в чем бы не обвиняли Трампа в ходе избирательной кампании. Он скорее пытается лишь легитимировать ранее озвученные обвинения. При этом личностная мотивация Трампа сотрудничать с русскими строится на имеющемся якобы сексуальном компромате. С трудом верится, что человек с такой репутацией и бекграундом как Трамп, побывавший в эпицентре десятка сексуальных скандалов, всерьез бы опасался публикации о себе такого «эксклюзива».

Все это серьезно подрывает доверие к уже далеко не первому отчету американских спецслужб, которые публиковались накануне инаугурации Трампа. Аналогичные вопросы возникают и в отношении отчета о кибератаках, который тоже строится на предположениях, слабо подкрепленных фактами. Это при том, что сам Трамп не отрицает влияния России на выборы и возможности организации ею кибератак. Но при этом уровень аргументации этой позиции должен выходить за рамки сканов аналитических записок. В данном случае уважения заслуживает скорее позиция американских СМИ, которые материалы опубликовали, руководствуясь принципом гласности, но справедливо отметили, что подлинность сведений нуждается в дополнительной проверке.

Мир вступил в новый этап информационной реальности, где качество данных нивелируется их политической целесообразностью. Но медийный поток настолько стремителен, что вряд ли стоит всерьез воспринимать значения подобных сенсаций. Кто сейчас вспоминает о разоблачениях Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанджа? А ведь их информация была гораздо более достоверной и подкрепленной конкретикой.

Что касается Украины и украинского интереса, то с дипломатической точки зрения, очередная волна информационной атаки на Дональда Трампа, которые, судя по всему, будут сопровождать его весь президентский срок, явно не пойдет на пользу украино-американским отношениям. Сейчас самое время выстраивать выгодный Киеву формат отношений с новой администраций, но дата встречи президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом все еще тайна за семью печатями. На фоне этого неважно, подлинный ли документ о новом американском президенте опубликовали СМИ или нет. Плохо то, что Украина снова фигурирует в нем как объект противостояния между Россией и США.

Виталий ФИЛИППОВСКИЙ,

политический аналитик.

Киев, Украина.

Для “RA NY”