МИСС ВСЕЛЕННАЯ: ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ КОНКУРСА С 1952 ГОДА

Фото и текст с сайта http://wefit.ru/miss_universe/



Как выглядели победительницы конкурса “Мисс Вселенная” тогда и сегодня? “Мисс Вселенная” (Miss Universe) – самый престижный из всех конкурсов красоты. Он регулярно проводится с 1952 года. В 2002 году победительницей конкурса стала русская девушка – Оксана Федорова. Мы покажем вам самых красивых девушек, начиная с 1952 года, с указанием их параметров. Посмотрите, как меняются идеалы!

1952 год: Арми Куусела, Финляндия

1953 год: Кристиан Мартель, Франция

18 лет, рост – 165 см.

1954 год: Мириам Стивенсон, США

18 лет, рост 167 см. Вскоре после победы в конкурсе начала успешную карьеру во французском кино.



21 год, рост 176 см.

1955 год: Хиллеви Ромбин, Швеция

1956 год: Кэрол Моррис, США

22 года, рост 170 см. Хиллеви занималась гимнастикой и горными лыжами. После победы в конкурсе покинула Швецию и переехала в Голливуд. Она училась там актерскому мастерству вместе с Клинтом Иствудом, но снималась в очень маленьких ролях. Вскоре она вышла замуж за преуспеваюещго наследника гостиничного бизнеса. Она, её муж и один из их сыновей погибли в авиакатастрофе в 1996 году в результате отказа двигателя сразу после взлёта.



20 лет, рост 170 см, параметры фигуры: 91,5−63,5−91,5.

1957 год: Глэдис Сендер, Перу



19 лет, рост 170 см, параметры фигуры: 91,5−60−91,5.

1958 год: Лус Марина Сулуага, Колумбия



20 лет, рост 161 см.

1959 год: Акико Кодзима, Япония



Японская фотомодель. На момент конкурса ей было 22 года, рост 170 см, размеры груди, талии и бёдер — 94-58-96 см. После избрания «Мисс Вселенной» Акико вышла замуж за японского актёра Акиру Такараду, с которым позже развелась.

1960: Линда Бемент, США



18 лет, рост 167 см.

1961: Марлен Шмидт, Германия



24 года, рост 173 см.

1962: Норма Нолан, Аргентина



24 года, рост 166 см. Первая аргентинка, завоевавшая в 1962 году титул Мисс Вселенная. Предки Нолан из Ирландии и Италии. Не так много известно о ней после победы на «Мисс Вселенная». По мнению некоторых аргентинских сайтов, написанных аргентинцами, которые жили в 1960-х, она стала символом аргентинской молодежи, в то время Аргентина переживала трудный период.

1963: Йеда Мария Варгас, Бразилия



19 лет, рост 167 см.

1964: Коринна Тсопей, Греция



20 лет, рост 173 см.

После победы она продолжила кинокарьеру, появившись в нескольких голливудских фильмах и телевизионных сериалах. Помимо титула Мисс Вселенная и актерской карьеры, Коринна также является председателем организации лечения детей от лейкемии.

1965: Апасра Хонгсакула, Таиланд



18 лет, 164 см. Позже она вышла замуж за родственника короля Таиланда Рама IX (Пхумипон Адульядет).

1966: Маргарета Арвидссон, Швеция

1967 год: Сильвия Хичкок, США

21 год, рост – 173 см. После победы Маргарета продолжала модельную карьеру в Ford Modeling Agency и снялась в нескольких фильмах.



21 год, рост 170 см.

1968 год: Марта Васконселлос, Бразилия

20 лет, рост 172 см.

Марта Васконселлос была обручена на момент участия в конкурсе Мисс Бразилия. После победы и года работы на Организацию Мисс Вселенная она вернулась к семье и жениху в Бразилию. Васконселлос прожила этот год в Нью-Йорке, по возвращении в Бразилию в 1969 она вышла замуж. Васконселлос ведет тихую частную жизнь, вдалеке от публичной жизни. Имеет двое собственных детей от брака с Рейналдо Лурейро (Леонардо и Лилиан), и двое усыновленных (Филипе и Гилльерме). Марта периодически приезжает в город Бостон (штат Массачусетс) где работает в Португало-язычной организации помогающей жертвам пострадавшим от нарушения их прав.

1969 год: Глория Мария Диас, Филиппины



18 лет, рост 165 см.

1970 год: Марисоль Маларет, Пуэрто-Рико



21 год, рост 173 см.

1971: Георгина Риск, Ливан



18 лет, рост 173 см, параметры фигуры 89−61−89.

1972 год: Кэри Энн Уэллс, Австралия

20 лет, рост 178 см.

Момент ее венчания не был показан в прямом эфире по телевидению в связи с забастовкой электриков. Керри Энн Уэллс потерял сознание, когда ее имя было объявлено в качестве новой Мисс Вселенная. В 2007 году Керри Энн Уэллс является успешным дизайнером, писателем и комментатором. Она участвует в BodyThink, программе, пропагандирующей здоровый образ жизни в австралийских школах.

1973 год: Мария Маргарита Моран, Филиппины



20 лет, рост 168 см.

1974: Ампаро Муньос, Испания



20 лет, 173 см, испанская актриса и фотомодель.

В 1973 году завоевала титул «Мисс Коста-дель-Соль» и «Мисс Испания». В 1974 году была избрана «Мисс Вселенной», став первой и до настоящего времени единственной испанкой, удостоившейся этого титула. Однако в том же году отказалась от титула. Дебютировала в кино в 1968 году и обрела большую популярность в кинематографе Испании 70-х годов, снявшись в более чем 50 кинокартинах. Как модель публиковалась на обложках журналов мод и участвовала в показах моды. В 1987 году имела проблемы с законом в связи с обвинениями в хранении наркотических веществ. Была трижды замужем. Скончалась после продолжительной болезни.

1975: Анна Мария Похтамо, Финляндия

1976: Рина Мессингер, Израиль

20 лет, рост 175 см.



19 лет, рост 176 см, параметры фигуры 90−60−90.

1977: Джанель Комиссионг, Тринидад-и-Тобаго



24 года, рост 179 см, параметры фигуры 89−59,5−92.

1978: Маргарет Гардинер, ЮАР



18 лет, рост 178 см.

1979: Марица Сайалеро, 1979



18 лет, рост 173 см, параметры фигуры 90−60−90.

1980: Шон Уизерли, США



20 лет, рост 173 см, параметры фигуры 89−63,5−89.

В 1980 году Шоун выиграла подряд два престижных конкурса красоты: мисс США и мисс Вселенная. Потом она стала известной актрисой, например, снималась в “Спасателях Малибу”.

1981: Ирене Саэс, Венесуэла



19 лет, рост 178 см.

1982 год: Карен Диана Болдуин, Канада



18 лет, рост 178 см.

1983: Лорейн Даунс, Новая Зеландия

1984: Ивонн Ридинг, Швеция

19 лет, рост 174 см.



21 год, рост 170 см. До участия в конкурсе Мисс Вселенная мисс Ридинг играла в футбол, работала медсестрой.

1985: Дебора Карти Дэу, Пуэрто-Рико

1986: Барбара Паласиус Тейде, Венесуэла

Дебора Фатима Карти-Дэу родилась 5 января 1966 в Сантурсе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Рост ее 1,73 м, вес 53,7 кг, волосы каштановые, глаза зеленые.



22 года, рост 173 см.

1987: Сесилия Балокко, Чили



22 года, рост 173 см.

1988: Порнтип Накирунканок, Таиланд



20 лет, рост 173 см, параметры фигуры 89−58−92.

1989 год: Ангела Виссер, Нидерланды



22 года, рост 175 см, параметры фигуры 90−62−96.

Родилась 18 октября 1966 года, и это первая девушка из Нидерландов, выигравшая титул Мисс Вселенная. За несколько месяцев до начала конкурса Мисс Вселенная Ангела Виссер участвовала в Мисс Мира. На конкурсе Мисс Вселенная 1989 года Ангела выиграла все три полуфинала соревнований, и было очевидно, что она стала практически единодушным выбором судей. Она по праву стала самой красивой девушкой во Вселенной.

1990 год: Мона Грудт, Норвегия



19 лет, рост 178 см, параметры фигуры 92−60−93.

1991: Лупита Джонс, Мексика



22 года, рост 173 см.

1992 год: Мишель МакЛин, Намибия



19 лет, рост 184 см, параметры фигуры 93−61−92.

1993 год: Дайенара Торрес, Пуэрто-Рико



19 лет, рост 174 см, параметры фигуры 89−60−90.

1994: Сушмита Сен, Индия

18 лет, рост 175 см, параметры фигуры 91,5−66−91,5.

Индийская модель и актриса Болливуда. Победительница конкурса Мисс Вселенная 1994 года и первая индианка, получившая данный титул. Лауреат кинематографической премии Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана 2000 года.

1995: Челси Смит, США

21 год, рост 173 см, параметры фигуры 90−60,5−90.

Челси Мэриэм Пэрл Смит – американская королева красоты из небольшого калифорнийского городка Редвуд Сити. Челси родилась 23 августа 1973 года в городе Дирк Парк, штат Техас. Она была единственной дочерью афроамериканского отца и матери родом с Кавказа. Практически сразу после рождения дочери семья переехала в Калифорнию. После этой победы Челси приглашали представлять различные конкурсы, среди которых «Колесо Фортуны» и «Soul Train Music Awards». Она участвовала в рекламных акциях «Hawaiian Tropic», «Jantzen», «Pontiac», «Venus Swimwear» и других. Кроме этого Челси снялась в нескольких фильмах и участвовала в различных шоу на телевидении. В 2006 году она была судьей на «Мисс США» среди подростков.

1996 год: Алисия Мачадо, Венесуэла



19 лет, рост 173 см.

1997: Брук Махеалани Ли, США

26 лет, рост 171 см, параметры фигуры 90−59,3−94.

Была Мисс Гавайи США и Мисс США до завоевания титула Мисс Вселенная 16 мая 1997 года. За последние 15 лет она последняя мисс США, что может похвастаться званием самой красивой женщины Вселенной. Ее дед иммигрировал из корейского полуострова на Гавайи в 1950 году. За месяца до конкурса Мисс Вселенная Алисия Мачадо из Венесуэлы была подвергнута критике за то, что набрала вес во время своего пребывания в качестве Мисс Вселенная. Ответ Брук на вопрос, связанный с этим событием, произвел сильное впечатление на судей и дал ей корону Мисс США. Ее спросили, что она будет делать, если она может сделать что-то возмутительное и не должна следовать любым правилам, она ответила: «Я бы хотела съесть все в мире! … -! дважды. Таким образом, Брук Махеалани Ли стала самой старшей победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная за всю историю его проведения (в 26 лет).

1998 год: Венди Фитцуильям, Тринидад-и-Тобаго



25 лет, рост 183 см.

1999: Мпуле Квелагобе, Ботсвана



19 лет, рост 178 см, параметры фигуры 91−59−92.

2000 год: Лара Датта, Индия



22 года, рост 173 см, параметры фигуры 95−60,5−94,5

Лара Датта родилась в Газиабаде, недалеко от Дели, штат Уттар Прадеш, в семье пенджабца Л. К. Датта — подполковника авиации в отставке и Дженнифер Датт, шотландки, 16 апреля 1978 года. У Лары также есть две сестры. Она с детства мечтала работать в модельном бизнесе и сниматься в кино. В возрасте 16 лет уехала из Бангалура в Мумбаи, чтобы осуществить свою мечту. Довольно скоро она стала топ-моделью, а также проявила себя в рекламном бизнесе, в частности рекламировала косметику L’Oreal, снялась в музыкальном клипе «Tu chaalu hai Re». В 2000 году победила в конкурсе Femina Miss India. На конкурсе Мисс Вселенная 2000, проходившем на Кипре, Лара победила в жесткой конкуренции. Все судьи единогласно проголосовали за индийскую девушку. После победы Лару стали приглашать сниматься в кино и в рекламных клипах. После конкурса Лара на два года поселилась в Нью-Йорке. Лара Датта стала второй индианкой после Сушмиты Сен, победившей в престижном конкурсе красоты. В тот же год на конкурсе Мисс Мира победила индианка Приянка Чопра, а на конкурсе Мисс Азия-Океания — Диа Мирза, что стало тройной победой Индии. В сентябре 2010 года она обручилась с индийским теннисистом Махешем Бхупати. Их свадьба состоялась 16 февраля 2011 года. 20 января 2012 года у пары родилась дочь Саира.

2001: Дениса Киньонес, Пуэрто-Рико



20 лет, рост 178 см.

На конкурс ‘Мисс Вселенная 2001’ Денис отправилась в качестве ‘Мисс Пуэрто-Рико 2001’; на национальном конкурсе Киноньес выступала в качестве представительницы своего родного города, Лареса. Финал конкурса ‘Мисс Вселенная 2001’ проходил в Баямоне, Пуэрто-Рико. Короновала девушку индийская модель Лара Датта, ‘Мисс Вселенная 2000’. В качестве ‘Мисс Вселенной’ Денис год прожила в Нью-Йорке, наслаждаясь при этом всеми преимуществами звездного статуса. Киноньес полагались услуги стилиста и парикмахера, личный автомобиль, шикарный гардероб, профессиональная рекламная поддержка группы ‘Miss Universe Organization’, стипендия на 60000 долларов на обучение в нью-йоркской киношколе и возможность путешествовать по всему миру. Конечно, к правам этим прилагались и обязанности, связанные преимущественно с теми самыми путешествиями по миру; впрочем, Денис их исполнение, похоже, не особенно тяготило. 29 мая 2002-го на очередном конкурсе ‘Мисс Вселенная’ победу одержала россиянка Оксана Федорова; Денис передала ей корону победительницы. Вскоре после прощания с короной Киноньес поступила на двухгодичные курсы в Школе кино и телевидения. На данный момент Денис уже стала профессиональной актрисой.

2002: Оксана Федорова, Россия



24 года, рост 178 см, параметры фигуры 88−64−93.

2003 год: Амелия Вега, Доминиканская республика



19 лет, рост 186 см, параметры фигуры 88−60−90.

2004: Дженнифер Хоукинс, Австралия



21 год, рост 180 см, параметры фигуры 99−62−92.

2005: Наталья Глебова, Канада



24 года, рост 180 см, параметры фигуры 87−62−91.

2006: Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико



18 лет, рост 175 см.

Встречается с игроком НБА Хосе Хуаном Бареа. 18 февраля 2012 года родила сына, которого назвали Себастьян Хосе Бареа Ривера.

2007: Рие Море, Япония



20 лет, рост 179 см, параметры фигуры 89−59−90.

2008: Дайана Мендоса, Венесуэла



22 года, рост 178 см, параметры фигуры 88−60−90.

2009: Стефания Фернандес, Венесуэла



19 лет, рост 178 см, параметры фигуры 90−58−90.

2010: Химене Наваретте, Мексика



22 года, рост 174 см, параметры фигуры 88−60−90.

2011 год: Лейла Лопес, Ангола



Лопес, рост которой 180 см, победила на конкурсе Мисс Ангола. Она стала лучшей из 22 участниц конкурса. Конкурс Мисс Ангола прошёл в Луанде 18 декабря 2010 года, где она получила премию Photogenic Award и право представлять Анголу на конкурсе Мисс Вселенная 2011. 25 лет, параметры фигуры 89−60−90.

2012: Оливия Калпо, США



20 лет, рост 165 см.

Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне (Род-Айленд) в семье Сьюзан и Петера Калпо Её отец — итальянского происхождения, а у матери итальянские и ирландские корни. Оба родителя — профессиональные музыканты. Кроме неё в семье Калпо ещё четверо детей. В 2010 году окончила католическую школу для девочек «St. Mary Academy — Bay View» в Род-Айленде.Со второго класса Оливия начала учиться игре на виолончели. Играла в разных оркестрах, включая Бостонский симфонический оркестр, в Карнеги-Холле, Нью-Йоркском оркестре, а в 2010 году ездила в турне по Англии. До недавнего времени Оливия выступала с Boston Accompanietta. «Мисс Вселенная-2012» также училась вокалу. На время конкурса Оливия была студенткой 2-го курса Бостонского университета. Она владеет не только родным языком, но и итальянским. Её любовь к этому языку позволила ей принять участие в двух зарубежных языковых программах в Милане (Италия). С июня 2013 года по июнь 2015 года встречалась с актёром и музыкантом, экс-солистом рок-группы «Jonas Brothers» Ником Джонасом.

2013: Габриэла Ислер, Венесуэла



25 лет, рост 181 см, параметры фигуры 90−60−90.

2014: Паулина Вега, Колумбия



22 года, рост 178 см, параметры фигуры 95−70−95.

Паулина Вега родилась в колумбийском городе Барранкилья. Её отец, Родольфо Вега Льямас, работает кардиологом. Мать зовут Луарой Дьеппой. Паулина является внучкой легендарного местного тенора Гастона Веги, а её бабушка становилась Мисс Атлантико (конкурс красоты департамента Атлантико) в 1953 году. Вега изучает менеджмент в Понтификальном университете имени Франциска Ксаверия в Боготе, одном из самых старых и престижных высших учебных заведений Колумбии. Так же она говорит на английском и немного на французском языке. На конкурсе «Мисс Колумбия 2013», который состоялся 11 ноября 2013 года в городе Картахена-де-Индиас, Паулина Вега представляла родной департамент Атлантико. Она одержала победу и получила право представлять свою страну в конкурсе «Мисс Вселенная 2014». 25 января 2015 года в городе Дорал (штат Флорида) состоялся конкурс «Мисс Вселенная 2014». Паулина Вега одержала на нём победу, став второй представительницей Колумбии — обладательницей короны «Мисс Вселенная».

2015: Пиа Алонсо Вуртцбах, Филиппины



Пиа Вуртцбах родилась 24 сентября 1989 года в Штутгарте (Германия), однако выросла на Филиппинах. Её отец – немец, а мать – филиппинка. Пиа владеет немецким, филиппинским и английским языками. На Филиппинах Пиа Алонсо Вуртцбах – известная персона, она телеведущая, модель, актриса.

Стоит отметить, что Вуртцбах приглянулась не только жюри, но и зрительному залу в Лас-Вегаса, который каждое её появление уже на предварительных конкурсах встречал гораздо шумнее, чем прочих участниц (не считая американки). Победа Пии Вуртцбах произошла при довольно странных обстоятельствах: сначала ведущий объявил победительницей девушку из Колумбии, на нее надели корону и ленту “Мисс Вселенной 2015”, однако спустя какое-то время ведущий объявил, что ошибся, и на самом деле победила филиппинка, после чего все регалии сняли с колумбийки и передали Вуртцбах.

Фото и текст с сайта http://wefit.ru/miss_universe/

2016: Стефани Дель Валле, Пуэрто-Рико

2017: Ирис Миттенар, Франция.

Стефани дель Валле 19 лет, рост 178 см. Победительница конкурса – родом из Пуэрто-Рико. Девушка владеет испанским, французским и английским языками, учится в нью-йоркском университете Пейс (Pace University).

Победительницей конкурса Мисс Вселенная-2017 стала представительница Франции Ирис Миттенар.

Трехчасовое шоу, в котором участвовали представительницы 86 стран мира, проходило в понедельник 30 января в столице Филиппин Маниле, передает Variety. Помимо Ирис Миттенар, в тройку финалисток вошли претендентки из Гаити и Колумбии: 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.

Обладательница первого места Ирис Миттенар учится на хирурга-стоматолога и свой статус Мисс Вселенная планирует использовать для активной пропаганды гигиены полости рта.