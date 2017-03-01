В руках у меня интереснейшее, если не уникальное, исследование британского историка Пола Джонсона «История евреев». В мире, эта книга английского историка и журналиста считается одной из лучших работ, посвящённых тысячелетней истории еврейского народа – от библейской эпохи до наших дней. Книга выгодно отличается от столь часто встречающихся примитивных работ на эту сложную тему: Джонсон на обширном историческом материале делает достаточно взвешенные и объективные выводы, касающиеся в конечном счёте не только судеб одного народа, но и вопросов существования человечества. Автор столь масштабного и научно – обоснованного исследования, написал ещё более 30 книг. Его «Современность: мировая история 20–90–х гг.» стала мировым бестселлером, переведённым на многие языки. А «История хрис-тианства» и «Популярная история евреев» стали фактически образцовыми работами на эти темы на всех пяти континентах.

Джонсон служил в армии, дослужился до чина капитана, был заместителем редактора француз-ского ежемесячника «Реалитэ», затем и главным редактором, брал интервью у многих президентов и премьер-министров. Был советником Маргарэт Тетчэр и Тони Блэра.

Я, лично, называю его «Альбертом Эйештейном исторической науки». Книга его издана в Лон-доне в 1987 году. В России – в 2006. Тираж для того времени солидный – 5 тысяч экземпляров. Естественно, мгновенно был раскуплен и стали библиографической редкостью. Даже в крупных книгохранилищах России найти эту книгу практически невозможно. И вот только сейчас мне повезло. Конечно, не без помощи друзей, монография в полтысячи страниц, наконец-то, у меня в руках. Скажу прямо, до сей поры столь уникального исследования по истории евреев я просто не встречал. Хотя с некоторыми выводами автора не во всём согласен. Но это отнюдь не умаляет значимости этой прекрасной работы.

Кое-кто может назвать автора юдофилом. Возможно – это так. Тем более она «Посвящена памяти Хью Фрезера, настоящего христианина, который всю жизнь был другом евреев», как сказано в предисловии. Я думаю, что правильней его назвать талантливым и добросовестным историком, который рассказал правду о евреях, об их истории с древнейших времён и до нашего времени. Джонсон приводит столь интересные данные, которые я до сей поры в других монографиях не встречал. Ознакомить с ними наших читателей – дело непростое. Поэтому из монографии я взял раздел, в котором исследуются события, связанные с Холокостом. Уверен, многие сразу же могут заявить: об этой трагедии еврейского народа написано достаточно много. Согласен. Много, но далеко не всё. Попытаюсь сообщить читателям то, с чем они ещё не встречались. Дело это нелёгкое. Получится не то рецензия на часть исследования, не то доведение содержания монографии методом цитиро-вания. Но попытаюсь их соместить, естественно делая упор на последнее. Только таким образом, на мой взгляд, можно решить поставленную перед собой задачу. Само собой разумеется, что мною будут использованы и некоторые другие источники.

ЕВРЕИ В ГЕРМАНИИ

До Первой мировой войны Германия была сильнейшей страной в Европе в экономическом, и военном отношении, и её наступление на евреев в 1933 – 1945 гг. является центральным событием в современной истории. Во многих отношениях, отмечает цитируемый автор, это явление остаётся загадочным до сегодняшнего дня. К тому времени Германия была наиболее образованной нацией в мире. Она первой добилась всеобщей грамотности взрослого населения. Между 1870 и и 1933 гг. её университеты были лучшими в мире, практически по всем специальностям. Почему же эта высокоцивилизованная нация набросилась на евреев с такой колоссальной, организованной и бессмысленной жестокостью? «При этом кто является нацией – жертвой – вот что ещё более усугубляет загадку. В ХIХ столетии судьбы немцев и евреев оказались очень сильно сплетены… Между 1870 и 1914 гг. немцы внезапно объявили о себе как мощная и активная нация – так же внезапно, как и некогда евреи. Обе нации оказывали друг другу огромную помощь. Они вообще имели много общего, в том числе фанатическую тягу к учёбе. Способные евреи обожали Германию, поскольку это было лучшее в мире место для работы.

Современная еврейская культура была преимущественно немецкой по форме… В свою очередь евреи отдавали все свои силы и помогли Германии стать великой. С момента учреждения Нобе-левских премий до 1933 года Германия получила их больше, чем любая другая страна. Из них примерно треть приходилось на долю евреев (а в области медицины – половина). Для Германии истребление евреев было не просто массовым убийством, это было просто самоубийством…», – отмечает цитируемый автор.

Далее его рассуждения ещё более интересней. Из многих причин, вызвавших столь резкое изменение отношения к евреям, он выделяет две основные. Из них первой он считает Первую мировую войну. Джонсон замечает, что в неё немцы вступили в полной уверенности в своей победе. Понеся огромные потери, они тем не менее, потерпели сокрушительное поражение. И тем сильнее было их горе, гнев и… потребность найти козла отпущения. «Война привела и ко второму результату, – отмечает Джонсон. Она изменила ход ведения дел в Германии. Довоенная Германия была самой законопослушной страной в Европе. Насилия в гражданской среде не было – ведь это было не по–немецки. Да, антисемитизм царил повсюду – но физического насилия по отношению к евреям, не говоря уже об антисемитском бунте, – такого в Германии не бывало никогда, да и быть не могло.

Война всё изменила. Она повсюду приучила людей к насилию, но в Германи, привела к насилию отчаяния. Перемирие 1918 г. не принесло мира Центральной и Восточной Европе, это был лишь 20 – летний перерыв между двумя огромными открытыми конфликтами, но, в эти 20 лет, насилие служило чуть ли не главным способом разрешения споров в политике. К насилию прибегали как левые, так и правые…».

Следует отметить, что о Версальском договоре, как перерыве между двумя войнами, ещё раньше говорил Ллойд – Джордж. Версальский договор, а затем Мюнхенское соглашение о ликвидации Чехословакии сделали новую войну неизбежной. Так что говорить о том, что пакт Молотова – Риббентропа был причиной Второй мировой войны могут только те, кто не знаком с работами типа исследований Пола Джонсона, М. Тырмос – Я. Верховского и ряда других историков, глубоко изучивших эту проблему.

Далее, Джонсон рассуждает не менее оригинально. В 1918 – 1920 гг. примеру революционной России последовали левые в Германии. И во всех попытках насильственного изменения сущест-вующего строя видную роль играли евреи, впрочем, как и в России. Автор приводит интересные примеры. «На службе коммунистического режима в Баварии служили не только евреи – полити-ки, вроде Эйспера, но и еврейские писатели и интеллектуалы вроде Густава Ландауэра, Эрнста Толлера и Эриха Мюхсама. Правые ответили организацией ветеранских вооружённых форми-рований «Фрейкопс». В России, в итоге применения насилия, выиграли левые, в Германии – правые. Еврейских активистов, вроде Розы Люксембург и Эйспера, просто убили. Устранение оппонентов – евреев перестало быть чем–то необычным. За четыре года с 1919 по 1922 в Германии произошло 376 политических убийств, причём жертвами всех, кроме 22, были левые деятели, многие из них – евреи. Одним из них был Вальтер Ратенау, министр иностранных дел….».

Власти потворствовали этому, практически не наказывая убийц. Ратенау – этот тот политик, кото-рый в 1926 году подписал Договор между Германией и СССР о нейтралитете и ненападении, пролонгацией которого фактически был Пакт Молотова – Риббентропа, что и отмечается в тексте Договора 1939 года. Естественно, в левом движении в Германии участвовала незначительная часть еврейского населения страны, точно так же, как в событиях в России. Там к РСДРП не примыкала основная часть еврейского населения бывшей Российской империи. Гораздо больше их было в различного рода еврейских организациях и некоторых других партиях. Да и среди эмигриро-вавших в революцию и после неё, евреев было достаточно много. Но дело было сделано. Как это и ранее бывало в истории – найдена «причина всех бед» – евреи. Именно на этом фоне насилия со стороны радикальных ветеранов войны появляется фигура Адольфа Гитлера.

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ ВЫХОДИТ АДОЛЬФ ГИТЛЕР

В самом сжатом виде автор приводит биографию Гитлера и анализирует процесс формирования его взглядов. Вообще-то, Гитлер был австрийцем; родился вблизи австро – баварской границы в семье мелкого чиновника. Жил в Линце, а затем в Вене. Во время войны, был сильно отравлен газами. В своей «Майн Кампф», написанной в 1924 году, Гитлер утверждает, что о «еврейском вопросе» узнал будучи молодым человеком; очевидно, что отец его был антисемитом, и Гитлер находился под влиянием антисемитских идей на протяжении всего детства и юности.

Евреи стали (и остались) для него навязчивой идеей на всю жизнь. Ключевым моментом в войне, которую Германия развязала против евреев, служила его личная страстная ненависть и, в ещё большой степени, колоссальная сила воли. Без него такого бы не произошло. С другой стороны, он мало что смог бы сделать, не подчинив себе деструктивные элементы в Германии. «С особым искусством он связал воедино две силы, и результат оказался больше, чем их простая сумма. Ему удалось слить воедино небольшую социалистическую группу под названием “Немецкая рабочая партия” с движением ветеранов, дать им анисемитскую платформу и превратить в массовую “Национал – социалистическую рабочую партию” (нацисты), имевшую военное крыло, охраняв-шее собрания и разгонявшее митинги оппонентов. Далее он сумел соединить два последствия войны, а именно потребность в виновном, или козле отпущения, и культ насилия, и на их пере-сечении оказались евреи…».

Следует добавить, что всякие разговоры о каких–то еврейских корнях Гитлера не имеют под собой никакого основания. Так же, наивно–детскими выглядят рассуждения в какой – то степени оправ-дать Гитлера, заявив, что фюрер убивал только чужих. Ведь евреи Германии, а их было более полумиллиона, как никто другой, как видно из примеров, приведённых цитируемым автором, были «своими» – «немцами моисеева вероисповедания», как как–то заметил император Вильгельм Второй. Да и «своих» фюрер – маньяк не щадил. Например эвтаназия – уничтожение немцев, поражённых недугом, сексуальных меньшинств, которые истреблялись нацистами без всякой пощады, или резню штурмовиков Рэма (как никто другой – «свои»), политических противников нацистской партии.

Пол Джонсон отмечает, что антисемитизмом в Германии грешили и другие политические группировки и даже выдвигали его на видное место, но только нацисты поставили его во главу угла и сделали основой своей программы. Сам Гитлер был не немцем, а австрийцем по рождению, но пангерманистом по жизненной программе, в 1914 году он пошёл служить не в австрийскую, а в германскую армию, и его антисемитизм соединял в себе черты немецкой и австрийской моделей. В Германии он заимствовал сильный и растущий страх перед «еврейско–большевистской Россией», а также мифологию «Протоколов сионских мудрецов» с которой его ознакомил Розенберг – главный идеолог партии.

П. Джонсон отмечает, что послевоенная Германия кишела беженцами немецкого происхождения из России, прибалтийскими немцами, бывшими членами антисемитских группировок, существо-вавших в царской России. Все они подчёркивали связь между евреями и большевизмом, которая стала ядром гитлеровской идеологии. Альфред Розенберг, прибалтийский немец, стал главным теоретиком нацистов. Гертруда фон Зейдлитц, из русских немцев, дала Гитлеру возможность в 1920 году приобрести сравнительно небольшую газету «Фелькишер Беобахтер» и превратить её в ежедневную антисемитскую газету.

В новую эпоху Германия, и Пруссия в особенности, боялись русской угрозы больше всего на свете. И вот, тогда, Гитлеру удалось направить эту боязнь в антисемитское русло. Но при этом он разбавил её специфическим антисемитизмом, который впитал еще в Вене. Основой его был страх перед остъюден, тёмной силой и низшей расой, загрязняющей немецкую кровь.

«Гитлер сам верил и учил других, – отмечает П. Джонсон, – что существует не только непосред-ственная военно – политическая угроза Германии со стороны еврейского большевизма, но и более глубокая, биологическая угроза, которую несёт любой контакт, в особенности сексуальный, с представителями еврейской расы… Помимо всего прочего подобный подход позволял оценить всех евреев чохом, независимо от их индивидувльных особенностей, взглядов и т. д. Так еврей – профессор, который писал на безукоризненном немецком языке, прошёл всю войну и был награждён Железным крестом, оказывался столь же опасным осквернителем расы, что и еврейско– большевистский комиссар. Ассимилированный еврей был таким же бациллоносителем, что и ста-рый раввин в своём квартале, но только ещё опаснее, так как ему легче инфицировать, или, по терминологии Гитлера, «осквернить» арийскую женщину… Если спросить, как в подобную чушь могли верить в такой высокообразованной стране, как Германия, то ответ будет таков: у Гитлера никогда не было проблем с интеллектуальной поддержкой его взглядов, пусть иногда и кос-венной…». И Академия, и студенческие сообщества поддерживали фюрера. Студенческие брат-ства, ещё в 1919 году исключили евреев из своих рядов. Студенты были среди первых организаторов бойкота евреев и запрета для них ряда профессий, особенно преподавательской; вскоре эти действия переросли в прямое насилие.

Ещё на одну особенность антисемитизма в Германии указывает Пол Джонсон, и эти его рассуж-дения опровергнуть просто невозможно. Он отмечает, что подобно тому, как арабские экстре-мистские газеты в Палестине пользовались в своих целях либерализмом Сэмьюэла, так нацисты наслаждались возможностью наносить оскорбления, который им предоставлял веймарский либе-рализм. У антисемитизма всегда был порнографический оттенок, особенно в Германии и Австрии. Но упор, который Гитлер делал на тему сексуально – расового растления в сочетании с веймар-ской вседозволенностью породил особо мерзкий тип антисемитской пропаганды, представителем которой был еженедельник «Штюрмер», который издавал Юлиус Штрейхер, нацистский босс в Средней Франконии. Он помогал распространять и усиливать один из главных, неиссякающих аргументов антисемитского насилия – идею, что евреи не часть человечества, а потому не подле-жит защите, на которую, как мы инстинктивно считаем, вправе рассчитывать все человеческие существа. И это было далеко не единственное издание подобного рода.

В чём только не обвиняли евреев. И в том что на фронтах Первой мировой войны их было меньше, чем немцев (соотносительно, естественно, с численностью населения), хотя было чётко доказано, что это обычная ложь. Евреев – ветеранов войны в Германии, если соотнести эти данные с числен-ностью еврейского населения, было не меньше чем немцев.

Обвинения порой носили просто абсурдный характер. Враги евреев обвиняли их в похищении германской культуры и превращении её в нечто новое и чуждое, которое они окрестили словом «Культуробольшевизмус».

С созданием Веймара евреи стали занимать более видное место в культурной жизни Германии в основном, благодаря тому, что передовые идеи, с которыми их ранее ассоциировали, стали теперь получать признание. Так, в 1920 году импрессионист, еврей Макс Либерманн впервые в истории Прусской академии стал ее президентом. В 20 – е годы (прошлого столетия. В.Л.) Германия была богата талантами, чем когда – либо ранее или даже позднее. Она всегда занимала выдающееся место в музыке, была сильна в литературе, но теперь стала лидировать и в зрелищных видах ис-кусства. На некоторое время Берлин стал культурной столицей мира. Антисемиты ненавидели Берлин. Вольфганг Капп, предтеча Гитлера, возглавивший неудачный путч в 1920 году, выдвинул лозунг: «Чем стал Берлин? Площадкой для еврейских игр». Евреи играли важную роль в веймар-ской культуре; как явление она бы без них не состоялась. Но они в ней всё–таки не доминировали. В некоторых областях, например, в архитектуре и живописи, их вклад был относительно невелик. Их было много среди писателей (Альфред Дэблин, Франц Верфель, Арнольд Цвейг, Вики Баум, Лион Фейхтвангер, Альфред Нейман, Бруно Франк и др.), но ведущие фигуры, вроде Томаса Манна евреями не были.

Евреи, несомненно, внесли огромный вклад в музыкальное сценическое искусство, как мировое, так и германское. Были яркие вундеркинды – исполнители вроде Яши Хейфеца и Владимира Горовица, а также признанные мастера вроде Артура Шнабеля и Артура Рубинштейна. Двое из ведущих берлинских дирижёров, Отто Клемперер и Бруно Вальтер были евреями. Курт Вейль написал музыку к «Трёхгрошовой опере» Брехта… Были Арнольд Шенберг и его школа, хотя два его наиболее знаменитых ученика Берг и Вебер не были евреями. Впрочем, в это время германская музыка была настолько богата, что еврейские музыканты, несмотря на их количество и талант, – это всего лишь один из её составных элементов. На Берлинском фестивале 1929 года блистали Рихард Штраус, Тосканини, Георг Шелл, Корто, Тибо, Фюртвенглер, Бруно Вальтер, Клемперер и Джильи. Что это показывает? Только то, что музыка вопреки антисемитскому клише, инте-национальна, а берлинцам повезло».

Далее Пол Джонсон подчёркивает, что вид искусства, где еврейское влияние было сильнейшим – это, конечно, театр, особенно берлинский. Однако он, конечно, не был революционным и был скорее космополитичным, чем еврейским. Единственным порождением Веймара, которое в какой – то мере соответствовало антисемитским клише еврейского культурбольшевизма, был Франк-фуртский институт социальных исследований (1923 г.). Его теоретики, возглавляемые Теодором Адорно, Максом Горкгеймером, Гербертом Маркузе, Эрихом Фроммом и Францем Нейманом, исповедывали гуманный вариант марксизма, в котором культура играла более важную роль, чем практическая политика. Они были очарованы марксистской теорией отчуждения и остро ощущали важность психоанализа, пытаясь различными способами «фрейдизировать» марксизм. Вот такова была ситуация в Веймарской республике.

Для чего я привёл пространную цитату из Пола Джонсона? Естественно, не просто так. Если взять то время в Германии, о котором он пишет, то напрашивается невольно сравнение с ситуацией в России, которую хотелось бы сравнить с подобной в Германии. В области культуры, искусства, науки евреи занимали далеко не последнее место. Составляя всего лишь 1 – 1, 5 населения в РСФСР на начало 1927 года, доля еврейских студентов в педагогических институтах составляла 11,3%, в технических – 14,7%, медицинских – 15, 3%, художественных – 21,3%. В области киноискусства – показатели вообще поразительны. Как сообщает в своём исследовании Фёдор Раззаков «Как обуздать еврейство» (пусть вас не пугает название. На мой взгляд, работа вполне пристойная и показывает вклад евреев в русскую культуру, о чем будет написано отдельно. В.Л.). Практически на всех киностудиях страны евреи составляли добрую половину административного и творческого персонала. А в 1941 году в СССР была учреждены Сталинские премии 1-й и 2–й степени В кинематографе в тот год были вручены 92 Сталинские премии. Из них более 30 достались евреям (С. Эйзенштейн, М. Ромм, Ф. Эрмлер и многим и многим другим). И такая ситуация почти по всем другим показателям была вплоть до переименования Сталинских в Государственные премии. И в последующем сохранялась при учреждении премий Ленинских.

Забегая далеко вперёд, посмотрим на послевоенное время, о котором говорят как о времени раз-гула антисемитизма в СССР. Но и тогда, евреев, после пережитого Холокоста, было лишь чуть больше 1% населения СССР, сообщает историк А. Вдовин. Но место в обществе они занимали заметное. Вот данные, которые он приводит на 1947 год: среди заведующих отделами и секторами Академии наук СССР по отделению экономики и права евреев насчитывалось 56, 4%, по отделению химических наук – 33%, физико – математических наук – 27,5%, технических наук – 25%. В начале 1949 года 36,3% всех преподавателей философии, марксизма – ленинизма и полит-экономии в вузах страны более 26% были евреями. Приблизительно такая же ситуация была и в других академических институтах, в Союзе писателей Думаю, что о вкладе евреев в русскую науку нет смысла вспоминать. Это известно всем. Так что кощунственно сравнивать Советскую Россию с Германией. Что же касается ситуации в РФ сегодня, то здесь и говорить нечего. Евреи играют важнейшую роль во всех областях жизни российского общества.

Но возвратимся к нашей теме. Выше речь шла о ситуации в Германии в период Веймарской рес-публики и о положении евреев в немецком обществе. На конкретных примерах в рецензируемой книге показано, какой вклад внесли евреи в развитие германской культуры. И тем не менее их ожидала страшная судьба.

Одновременно я привёл данные о положении евреев в СССР. Скажу прямо: кощунственно срав-нивать нацистскую Германию с Советским Союзом. Нельзя отрицать, и Пол Джонсон об этом говорит, что в СССР не было антисемитизма. Конечно, был. Но где его не было? Он приводит сведения даже о США, где подобные явления наблюдались нередко, и сообщает к чему это привело. Кстати, одной из задач нацистов – было стравить русских с евреями. В начале 1942 года на советскую передовую немцы стали забрасывать листовки. В них утверждалось, что советские евреи почти поголовно саботируют войну: дескать, пока «русский Иван» сражается, «еврей Исаак» отсиживается в тылу. Отсюда делался вывод: зачем русским вообще защищать эту «жидовскую власть». Фёдор Раззаков в своей книге «Как обуздать еврейство. Все тайны сталинского заку-лисья» отмечает, что всё, что было в нацистских листовках, было преднамеренной ложью, пос-кольку для евреев фашисты были не менее (если не более) ненавистными врагами, чем для любого другого народа, населявшего СССР.

Достаточно сказать, отмечает Раззаков, что в военных действиях против гитлеровской Германии из почти трех миллионов советских евреев принимали участие порядка 450 – 500 тысяч человек. По официальным данным на январь 1943 года евреи находились на четвёртом месте по числу награждённых орденами и медалями после русских, украинцев и белорусов. Более того, через полгода евреи опередят по полученным наградам белорусов и выйдут на третье место. Всего за годы войны боевые ордена и медали получат около 125 тысяч евреев. Советская пропаганда не скрывала этих фактов, более того – всячески пропагандировала, тем самым ни в чём не ущемляя евреев в сравнении с другими народами СССР. А сколько евреев повторили подвиг Матросова, или, обвязав себя противотанковыми гранами, бросались под танки нацистов? Всё это известно, никогда это не скрывалось советской пропагандой. И ещё один интереснейший факт приводит Фёдор Раззаков, факт, который известен двлеко не всем. «Именно советский кинематограф пер-вым на весь мир заявил о холокосте – геноциде немецких фашистов по отношению к еврейскому народу (напомню, что, к примеру, в голливудских фильмах само слово «еврей» впервые будет произнесено только после войны – в 1946 году)», – отмечает цитируемый автор. Короче, советская пропаганда в своих мероприятиях не скрывала от населения страны той трагической судьбы, которая была уготована гитлеровским фашизмом еврейскому народу (как не скрывала она планы фашистов по отношению к другим советским народам). Всё это было подчинено одной цели: сплотить советских людей в одно единое целое.

НАЦИСТЫ У ВЛАСТИ

Пол Джонсон исходит из того, что нацисты никогда не смогли бы придти к власти, если бы не Великая Депрессия, которая ударила по Германии сильнее, чем по любой другой стране, не считая США. В обеих странах низшая точка кризиса пришлась на лето 1932 года, и в обеих первые слабые проблески надежды на подъём появились лишь в середине 1933 года. В обеих странах избиратели возложили ответственность за феноменально высокий уровень безработицы на политические круги: в Америке – на республиканскую партию, в Германию – на Веймарскую рес-публику. Две страны пошли на избирательные участки со сдвигом в два дня в ноябре 1932 года, и в обеих результаты голосования привели фактически к смене режима. В том, что произошло, отмечает цитируемый автор, был элемент слепого злого случая Шестого числа германский элек-торат отдал 32,1% своих голосов нацистам (несколько меньше, чем в предыдущем июле). Двумя днями позже Ф. Рузвельт одержал убедительную победу в Америке, когда голоса еврейских избирателей, традиционно голосовавших за республиканцев и социалистов, на 85 – 90% перешли к демократам. То же гневное желание перемен, что в Америке, дало власть человеку, которого Гитлер быстро объединил с евреями, привело в Германии к избирательному тупику, развязка кото-рого приходится на 30 января 1933 года, когда Гитлер стал канцлером.

Таким образом, не было ничего неизбежного в приходе в Германии к власти антисемитского режима. Однако стоило Гитлеру укрепить свою личную и партийную диктатуру, на что потре-бовалось всего восемь недель в феврале – марте 1933 года, как началось систематическое наступ-ление на евреев. Надо сказать, отмечает Джонсон, что еврейские интеллектуалы, писатели, худож-ники и многие другие знали, что следует ожидать, и большинство из них успело покинуть страну. В результате в Германии Гитлер уничтожил меньше интеллигентов-евреев, чем в других странах.

Строго говоря, нацистская политика по отношеню к евреям была, по сути, возвратом к обычному государственному антисемитизму. Политика нацистской партии была направлена на лишение евреев германского гражданства, включая право на государственную службу и участие в выборах; евреи должны были стать «гостями», те же, кто въехал в страну после 1914 года, подлежали изгна-нию. В своих речах, а также в «Майн кампф» Гитлер прямо грозил евреям физическим насилием. «В частной беседе с майором Йозефом Геллом в 1922 году, – отмечает цитируемый мною автор, – он заявил, что в случае победы «уничтожение евреев станет моей первой и главной задачей… Если как следует подогреть ненависть и развязать борьбу против них, то их сопротивление будет неизбежно сломлено. Они не смогут защитить себя, и никто не станет их защитником… Борьба с евреями будет будет столь же популярна, сколь успешна». Уже тогда, в 1922 году, он сказал тому же Геллу: «Я поставлю столько же виселиц, например, на Мариенплац в Мюнхене, сколько позволит уличное движение. И на них буду вешать евреев, одного за другим, и они будут висеть пока не провоняют… Как только снимут одного, сразу на его место повесят другого, и так до тех пор, пока в Мюнхене их не останется ни одного. То же самое произойдёт в других городах, пока Германия от них не очистится.

В итоге Гитлер прибегнул к методам, которые использовались против евреев в Испании в ХIV – ХV вв. Провоцировались и поощрялись индивидуальные акты насилия, которые в дальнейшем использовались как повод для введения «законных» юридических мер против евреев. Для выполнения обеих задач у Гитлера были свои люди. Иозеф Геббельс, его руководитель пропа-ганды, был был самым подходящим человеком для решения задач подобного рода. Главу СС Генриха Гиммлера можно отождествлять с холодным, неумолимым Торквемадой. Под воздейст-вием геббельсовской пропаганды вскоре начались нападения на евреев со стороны штурмовиков и членов партии, а также бойкот и устрашение еврейского бизнеса. И всё это одобрялось. Летом 1935 года начался новый этап преследования евреев. 15 сентября были приняты Нюрнбергские декреты. Последние означали осуществление нацистской программы 1920 года, в соответствии с которой евреи лишались основных прав и начинался процесс отделения их от остального населения страны. Это был возврат к средневековой системе в её худшем виде. Но поскольку это был возврат к дурному, но знакомому прошлому, удалось обмануть евреев (и весь внешний мир), которые поверили, что нацизм даст им некий законный и постоянный, хотя и низкий статус в нацистской Германии. При этом они упустили, что в той же речи в Нюрнберге Гитлер предуп-редил: если эти попытки «отдельного и светского решения» проблемы не дадут результата, то может оказаться необходимым принять закон, передающий проблему для её окончательного решения в руки национал-социалистической партии». Фактически инструмент для этой альтерна-тивы был уже подготовлен… Гиммлер открыл в Дахау свой первый концентрационный лагерь всего через семь недель после прихода Гитлера к власти, а затем забрал в свои руки контроль за репрессивным полицейским аппаратом. На фундаменте из нюрнбергских законов стала возво-диться огромная структура положений, ограничивающих деятельность евреев.

К осени 1938 года германская экономика вновь обрела силу. Германия была перевооружена. Сыше 200.000 евреев бежали из Германии. Аншлюс Австрии добавил примерно столько же. Но «еврей-ский вопрос» ещё решен не был. Гитлер был был готов перейти к следующему этапу – его интер-национализации. Если какие-то протесты евреев в Германии были подавлены, то их положение и возможности за рубежом, стали занимать всё больше места в его выступлениях..

И тут как раз произошло новое драматическое событие: 9 ноября 1938 года еврей Гершель Гриншпан убил в Париже нацисткого дипломата. У Гитлера появился повод для того, чтобы перейти к новому этапу репрессий против евреев. В Германии начались антиеврейские бунты, организацию которых взяла на себя нацистская партия. И последовала «Хрустальная ночь». Члены партии крушили и грабили еврейские магазины. СА послало свои команды, чтобы поджечь все синагоги. Затем последовал приказ СС пресечь грабежи, и отправить 20 тысяч евреев в лагеря. Кроме того, евреев оштравовали на миллиард марок, как «виновных» в происшедших событиях. Все, виновные в погромах и наси-иях, фактически к ответственности не привлекались.

В результате, все департаменты и большинство население были вовлечены в антиеврейские акции. «Войну которую Гитлер вёл против евреев, превращалась в общенациональную. Для проведения этой акции евреев надо было сначала выявить, затем ограбить, а потом сконцентрировать. Для идентификации использовались два два подхода: медицинский и религиозный. Нацисты обнару-жили, что определить еврея с точки зрения расы слишком трудно, и им пришлось вернуться к религиозному критерию. Их основополагающий декрет от 11 апреля 1933 года устанавливал, что евреем нужно считать того, у кого кто – то из родителей или родители родителей был иудейского вероисповедания… Управление по расовой политике постановило: евреи на одну четверть являют-ся немцами, а наполовину евреями… Они определили евреями как тех, кто наполовину еврей в религиозном отношении или состоит в браке с евреем… Чтобы человек мог претендовать на одну из многих профессий, включённых в перечень, он должен был представить доказательство своего арийского происхождения. При этом у офицера СС следовало исследовать его происхождение вплоть до 1750 года; мелкому чиновнику требовалось 7 заверенных документов.. Появилась новая профессия – «зиппенфоршер», исследователь семьи. Возникла и третья национальность – мишлин, неполноценные евреи, которые подразделялись на первую и вторую категории…», – сообщает Пол Джонсон. В свою очередь процесс «ариизации» экономики, то есть фактически лишения евреев собственности, вовлёк в сферу действия системы значительную часть деловых кругов. Круп-нейшие германские фирмы и банки просто поглотили еврейскую собственность. К примеру, баро-на Луи Ротшильда арестовали и держали заложником, пока его семья не согласилась на распро-дажу их собственности по бросовой цене. И таких примеров были многие тысячи.

Положение евреев становилось всё более невыносимым. После «Хрустальной ночи» законы о браке, о половых контактах становились всё более строгими. Еврей, уличённый в «панибратских отношениях» с арийцами, автоматически отправлялся в концлагерь; арийца же могли отправить туда на три месяца «на перевоспитание». Одновременно, отмечает цитируемый автор, начиная с ноября 1938 года евреев стали исключать из всех учебных заведений, а в поездах, залах ожидания и ресторанах вводилась сегрегация. Евреев стали переселять в специально отведённые кварталы. С декабря 1938 года Гиммлер ограничил свободу перемещения евреев, чтобы содействовать программе их концентрации, у них просто отобрали водительские права. И никто им помочь не мог. И тогда евреев стали подвергать изнуряющему принудительному труду. А лишение евреев собственности обосновывалось следующим аргументом: “Поскольку евреи на протяжении целого ряда поколений обкрадывали немецкий народ, они не имеют права на нынешнюю собственность, а потому меры направленые на то, чтобы её отнять, являются просто актом реституции, когда богатства возвращаются исходному владельцу – рейху”.

С началом войны добавился новый аргумент. Гитлер всегда утверждал что, если война начнётся, это будет результатом работы евреев, действующих на международной арене, а потому они должны нести ответственность за все связанные с этим жертвы. Отсюда делался вывод, что евреи сами не имеют морального права на жизнь. И Гитлер неоднократно говорил, что война будет инициировать окончательное решение «еврейской проблемы», – отмечает Пол Джонсон. Уже на первом этапе войны, отмечает автор, резко возросло давление на евреев. С сентября 1939 года они не имели права находиться на улице после 8 часов вечера. Затем их перемещение стали запрещать, не позволяя пользоваться многими видами общественного транспорта, за исключением неу-добного времени, а иногда и в любое время. У них отобрали телефоны, а затем запретили вообще пользоваться: на телефонных будках появились надписи: «Евреям пользоваться запрещается!». В августе 1938 года для евреев были введены специальные удостоверения личности, которые с началом войны легли в основу новой системы ограничения в правах.

На продовольственных карточках евреев ставились специальная пометка «1», чтобы проще огра-ничить их права. С декабря 1939 года нормы отпуска продуктов для евреев были урезаны и однов-ременно для совершения покупок им были выделены ограниченные часы. Одним из «пунктиков» Гитлера было мнение, будто Первую мировую проиграли на Внутреннем фронте, где еврейский рэкет вызвал нехватку продовольствия. В этот раз он принял твёрдое решение, что ни один еврей не должен съедать ни на глоток больше, чем необходимо, и в проведение этой политики в жизнь глав-ную роль играло министерство продовольствия.

Практически гитлеровский режим шаг за шагом шел к тому, чтобы уморить евреев с голоду. Одновременно евреев заставляли работать до смерти. Они были исключены из числа тех, на кого распространялись германские законы об охране труда. Так, например, с октября 1941 специаль-ный закон позволял работодателям не ограничивать продолжительность рабочего дня для 14 – летних подростков – евреев. Евреев лишали защитной спецодежды, в том числе, сварщиков – очков и рукавиц. С сентября 1941 года все евреи, начиная с 6 лет, обязаны были носить чёрную, размером с ладонь, на жёлтом фоне звезду Давида с надписью «Юде» в центре. «Такая система идентификации упрощала задачу обнаружения евреев, нарушающих бесчисленные ограничения, превращая ВСЮ НЕМЕЦКУЮ НАЦИЮ В ПОМОЩНИКОВ ПОЛИЦИИ И СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЕВРЕЕВ, А САМИХ ЕВРЕЕВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕМОРАЛИЗОВАЛА», (Выделено мною).

Начало войны отдало Гитлеру половину Польши и сыше двух миллионов польских евреев. Причём, поскольку Польша стала оккупированной страной, Гитлер мог там делать всё, что ему заблагорассудится.. Началось всё со «спонтанных» нападений, хотя в больших масштабах и с большей жестокостью, чем в Германии. Эсэсовцы устраивали своеобразные оргии: в начале 1940 года в Насельном они всю ночь стегали кнутами 1600 евреев. Свыше пятидесяти евреев были убиты в синагоге. Армия, которая недолюбливала СС, регистрировала подобные инциденты и часть записей уцелела. В итоге, 19 сентября 1939 года Гитлер решил включить значительную часть Польши в состав Германии, и сосредоточить там все гетто, переселить туда 600 тысяч евреев в польский «остойник» под название «генерал – губернаторство», а сами гетто расположить удобно – вблизи железных дорог. Заодно он приказал переселить туда и всех германских евреев. «При этом, – отмечает цитируемый автор, – оказывалась задействована система германских железных дорог Рейхсбан, где было занято 500 тысяч управленцев и 900 тысяч рабочих.

БЕЗ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ХОЛОКОСТ БЫЛ БЫ НЕВОЗМОЖЕН (выделено мною В. Л.). Используя для депортации специальные поезда («Зондерцуге») и специальный персонал («Зондерцуггруппе»), который увязывал расписание депортации с военно–транспортными нуж-дами, Железнодорожники блистательно решили задачу доставки евреев туда, где их ожидало СС. ПОЕЗДАМ, ПЕРЕВОЗИВШИМ ЕВРЕЕВ, ПРЕДОСТАВЛЯЛСЯ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД ВСЕМИ ПРОЧИМИ. (Выделено мною.В.Л.). Когда в июле 1942 года во время наступления 266 дивизий нацистов на русском фронте, а на железных дорогах были запрещены все другие перевозки, по заказу СС ежедневный поезд доставлял в Треблинку ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЕВРЕЕВ, а в другой – два раза неделю ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЕВРЕЕВ в Бельзец (Выделено мною. В. Л.)». Даже на гребне сталинградской паники Гиммлер не изменял себе… И так до последнего дня войны. Коль скоро евреи были отделены, собраны и сконцентрированы в генерал–губернаторстве, которое Гитлер назвал (в 1940 году) огромным польским лагерем, можно было было по–настоящему развертывать программу принудительного труда.

ЭТО БЫЛО ПЕРВОЙ ЧАСТЬЮ «ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ», СООТВЕТСТВЕННО, ХОЛОКОСТА, поскольку труд до смерти был фундаментом, на котором базировалась система. (выделено мною. В.Л.). Фриц Заукель, глава Управления трудовых ресурсов, приказал, чтобы евреев «эксплуатировали с максимально возможной нагрузкой и с минимальным уровнем затрат». Рабский труд времён древней Римской империи мог бы показаться раем, по сравнению с тем, как издевались над евреями. И абсоютно прав Пол Джонсон, который утверждал и доказал, что нет никакого сомнения, что принудительный труд был формой убийства и именно так к нему отно-сились германские власти. Слова «уничтожение посредством работы» постоянно фигурировали в беседах между д-ром Г. Тираком, министром юстиции и Геббельсом и Гиммлером 14 – 18 сентября 1942 года. Рудольф Гесс, комендант Освенцима с мая по сентябрь 1943 года, а в дальнейшем глава управления при Главном штабе безопасности, откуда осуществлялось руко-водство всей антисемитской программой, показал что к концу 1944 года в германской военной промышленности трудилось 400 тысяч евреев–рабов. «На предприятиях с тяжёлыми условиями труда, – говорил он, – каждый месяц каждый пятый либо умирал, либо, будучи более неспособным работать, отправлялся обратно в лагерь, чтобы его там уничтожили. Так германская промышлен-ность стала сознательной участницей «окончательного решения».

У рабов не было имён – только выколотые на теле номера. Если кто либо из них умирал, руко-водству предприятия не нужно было указывать причину смерти; достаточно было просто просить замену. Согласно показаниям Гесса, инициативу организации рабского труда всегда исходила от фирмы: «Концлагерь никода не предлагал промышленности рабочей силы. Наоборот, рабочих посылали на фирму только после сделанного ею запроса». Все компании прекрасно знали, что происходит, причём не только на уровне высшей администрации и непосредственных организа-торов рабского труда. Было несчётное количество визитов в лагеря. В ряде случаев сохранились письменные свидетельства…». Однако вполне ясно: с точки зрения Гитлера, смерть от голода и работы была недостаточно быстрой. Он делал ставку на масовые убийства, в том духе, как он формулировал это в беседе с майором Геллом, о котором речь шла выше. При этом Пол Джонсон отмечает, что письменные приказы с подписью Гитлера – вообще большая редкость, а имеющим отношения к евреям, относятся к весне 1933 года и были написаны Гинденбургу в ответ на прось-бу исключить ветеранов войны из числа тех, на кого распространяются антиеврейские законы.

Отсутствие письменных приказов послужило поводом для утверждения, будто «окончательное решение» – работа Гиммлера, а Гитлер будто бы не только не отдавал соответствующие распо-ряжения, но и вообще не знал, что происходит. Но этот аргумент не выдерживает критики. Управ-ление Третьим Рейхом часто бывало хаотичным, но его главный принцип вполне ясно сформу-лирован: все ключевые решения исходили от Гитлера. Особенно это относилось к еврейской политике, которая была в центре внимания фюрера и являла собой движущее начало всей его карьеры. Он был наиболее последовательным и убеждённым антисемитом среди нацистских лидеров. «Гитлер придерживался теории еврейского заговора в её крайней форме, считая, что еврей по натуре является носителем, воплощением и символом зла. Соответствующие приказы отдавались им в устной форме, но безоговорочно принимались Гиммлером и прочими к испол-нению в соответствии с формулами: «желание фюрера», «воля фюрера», «с согласия фюрера». Решающей датой с точки зрения «окончательного решения» следует считать, пожалуй, отмечает цитируемый автор, 1939 год, когда начались боевые действия. 30 января того же года Гитлер заявил, какова будет его реакция на войну: «Если международному финансовому сообществу евреев в Европе и за её пределами удастся ещё раз втянуть народы в новую мировую войну, то результатом этого будет не большевизация земли и победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе». И в 1939 году он приступил к достижению поставленной перед собой преступной цели.

Сейчас речь пойдёт о самой активной фазе «окончательного решения» еврейского вопроса, кото-рый, наряду с разгромом СССР, был до самого конца войны одной из главных целей Гитлера и его режима. Мы уже отмечали, что в конце 1944 года стало понятным, что Рейх дышит на ладан, но Гитлер считал задачу уничтожения евреев предпочтительней даже победе на том или ином участке фронта издыхающего Рейха. И это отметил не только цитируемый мною автор, но и такие исследователи, как В. Тырмос – Я. Верховский и некоторые другие. Скажу прямо, работы израильских авторов Тырмос – Верховского «Город Антонеску», «Жизнь, поставленная на перфокарту» и некоторые другие, тоже не имеют аналогов в современной историографии. Но о них будет идти речь в работах иных авторов.

ВОЙНА

Цитируемый мною автор, историк Пол Джонсон, отмечает, что убийство значительного количест-ва евреев в Польше началось сразу, после её оккупации в сентябре 1939 года и продолжалось в течение 1940 и весны 1941 гг. Но фаза массового уничтожения не начиналась по – настоящему до вторжения Гитлера в Россию 22 июня 1941 года. Его целью было уничтожение «центра еврейско – большевистского заговора и контроль над миллионами евреев, что находились у Советов», – утверждает Пол Джонсон. Но тут с ним можно и подискутировать. Фюрер пресле-довал не менее важную для него цель – уничтожение и большей части славянского населения, обеспечив этим «жизненное пространство» для высшей расы и оставив минимум населения на оккупированных территориях для обслуживания господ. Но если славяне подлежали частичному уничтожению, то евреи, по замыслу нацистов, должны были быть уничтожены под корень. Этот вывод вытекает из анализа документов и практики нацистов на оккупированных территориях СССР. Об этом можно найти сведения из интереснейшего исследования В. Тырмос – Я. Верхов-ского – «Город Антонеску», работ Б. Соколова и ряда других исследований, Но это уже другой сюжет и об этом написано достаточно много.

Возвратимся к Джонсону. Он отмечает, что истребление евреев проводилось двумя методами: мобильными группами и стационарными центрами, или лагерями смерти. Днём рождения мобильных групп истребления можно считать 22 июля 1940 года, когда гитлеровская идея тотальной войны, включая массовое уничтожение, была впервые изложена армии. В дальнейшем, армия была окончательно включена в «окончательное решение», поскольку эсэсовские истреби-тельные подразделения находились под её тактическим командованием. В записи, сделанной 3 марта 1941 года в дневнике генералом Иодлем говорится о решении Гитлера, что в грядущей рус-ской кампании полицейские подразделения СС будут идти вплотную за передовыми армейскими отрядами «ликвидируя еврейско – большевистскую интеллигенцию».

Так появились эйзатцгруппы – мобильные батальоны истребления. Руководило ими Главное им-перское управление безопасности (РСХА) во главе с Рейнгардом Гейдрихом, причём комады пере-давались по команде «Гитлер – Гиммлер – Гейдрих». Таких батальонов было четыре: по 500 – 900 человек в каждом, причем каждый из них был придан к одной из четырёх армейских групп, вторгшихся в Россию. В их составе было больше офицеров высокого звания, переведённых из СС, гестапо и полиции, а также много из интеллигентов и юристов. Многие из них имели универ-ситетское образование, обладали учёными степенями и званиями. Были служители церкви.

Из евреев, находившихся на советской территории, четыре миллиона жили в районах, оккупиро-ванных немецкой армией в 1941 – 1942 гг. Из них два с половиной миллиона эвакуировались до прихода немцев. Оставшиеся на 90% были сосредоточены в городах, что облегчало для эйзатц-групп задачу их уничтожения. Истребительные батальоны двигались непосредственно за армей-скими частями, сгоняли евреев раньше, чем население города понимало, что происходит. «Во вре-мя первой волны прочёсывания четыре группы сообщали в разные дни между серединой октября и началом декабря 1941 года, что ими убито соответственно 125000, 45000, и 55000 человек. Многие евреи при этом уцелели в тылу наступающих, поэтому команды уничтожения направля-лись туда с целью поимки и истребления.

Немецкая Армия помогала вылавливать евреев, успокаивая свою совесть тем, что это «партизаны» и «лишние едоки». Иногда эта армия сама убивала евреев. И армия, и СС инициировали погромы, чтобы разгрузить себя. Небольшим группам убийц, отмечает Пол Джонсон, удавалось уничтожать огромное количество жертв. В Риге 21 солдат под командованием офицера уничтожили 10600 евреев. «В Киеве, – сообщает цитируемый автор, – два небольших подразделения из состава батальона уничтожения убили 30 тысяч человек. Вторая волна началась в конце 1941 года и продолжалась весь следующий год. Было уничтожено свыше 900000 человек. Большинство евреев было расстреляно за городом и зарыто в канавах. Во время второй волны сначала выкапывались могилы для массового захоронения. Евреев убивали выстрелом сзади в шею… Широко испо-льзовался метод «сардины», когда первый слой ложился ничком на дно могилы и расстреливался сверху. Следующий слой ложился на первый, головой к ногам, и так 5 – 6 слоёв, после чего могилу засыпали». Затем стали внедрять передвижные газовые камеры на грузовиках, и вскоре каждому батальону стали придавать по две таких машины.

Тем временем, продолжает Пол Джонсон, в дополнение к мобильным акциям истребления нача-лось использование стационарных центров, так называемых лагерей смерти. Всего их было пост-роено и оборудовано шесть: в Хелмно и Освенциме на польских территориях, включённых в рейх; и в Треблинке, Собиборе, Майданеке и Бельзеце на территории Польского генерал – губерна-торства. А всего было создано 1634 концентрационных лагеря и их филиалов и свыше 900 трудо-вых лагеря. Все они были, в сущности, отмечает автор исследования, лагерями смерти, в том смысле, что в них гибло огромное количество евреев от голода, непосильного труда, либо в результате казни за незначительные проступки, а то и без всякой причины. Отличие же указанных шести лагерей смерти было в том, что они были специально спроектированы или переоборудованы для массовых убийств в индустриальном порядке. Далее автор отмечает, что, по – видимому, Гитлер отдал приказ о массовом уничтожении евреев в стационарных центрах в июне 1941 года, то есть в то же время, что и начали действовать мобильные группы. Руководили всем этим Геринг, Гиммлер, Гейдрих, Эйхман и многие другие деятели Третьего Рейха, получавшие указания непосредственно от Гитлера, но при этом проявляя, и притом весьма активно, собствен-ную инициативу.

20 января 1942 года произошло ещё одно важное событие. Джонсон отмечает, что к этому времени руководство нацистского рейха, после того, как Советский Союз выстоял, нанеся немцам пораже-ние под Москвой, и вступлением в войну США, поняло, что война Германией будет проиграна. И тогда в пригороде Берлина, на вилле в Ванзее, была проведена Конференция РСХА. Задачей кон-ференции было потвердить цель «окончательного решения» еврейского вопроса и координировать меры по его решению. Евреи до поражения Рейха должны были быть уничтожены. Именно с этих позиций потребностям Холокоста отдавался приоритет даже перед военными целями, что отра-жало решимость Гитлера сделать так, чтобы независимо от исхода войны, европейские евреи её не пережили.

Учитывая все представленные нам цитируемым автором сведения, пусть читатель решает сам: можно ли ставить знак равенства между Советской армией и вермахтом? Не Советская армия ли первым делом разворачивала полевые кухни в захваченных или освобождённых, в том числе и немецких городах, для того, чтобы спасти население от голодной смерти?. Не они ли первыми освободили лагеря смерти? Да посмотрите сборник документов «Советско–американские отноше-ния. 1939 – 1945 гг.». И многое вам станет понятным. И не первые ли процессы над убийцами и головорезами прошли на территории СССР ещё в период войны? И не один ли СССР заявлял протесты по поводу геноцида еврейского населения?

Правда, Пол Джонсон ничего не говорит и о героизме евреев, их сопротивлении нацистским палачам. Но в других статьях мы об этом писали, как и многие другие авторы, а сами евреи внесли весьма весомый вклад в победу над нацизмом. К великому сожалению, во многих странах, считавших себя цивилизованными, нацисты пользовались поддержкой определённой части на-селения. Ведь шесть лагерей смерти не случайно были размещены на территории Польши. Именно там антисемитизм зашкаливал до наивысшего уровня. Кстати, и после войны тоже. А сама Польша почти единственное государство в Европе, в котором евреи практически сегодня не проживают.

«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ…»

В странах Европы, прямо или косвенно находившихся под контролем нацистов, проживало 8 861 800 евреев. Подсчитано, что из них нацисты убили 5 300.000, или 67%. Самая большая часть при-ходится на Польшу, где было уничтожено. 3 300.000, или 90% еврейского населения. Примерно такой же процент был уничтожен в странах Балтии, Германии, Австрии, сыше 70% – в Богемском протекторате, Словакии, Греции и Нидерландах. Более 50% было уничтожено в Белоруссии, Украине, Бельгии, Югославии, Румынии и Норвегии. Основная работа по уничтожению сосредо-тачивалась в шести больших «фабриках смерти»; конкретно было уничтожено свыше двух миллионов в Освенциме, 1 миллион 380 тысяч – в Майданеке, 800 тысяч – в Треблинке, 600 тысяч – в Бельзеце, 340 тысяч – в Хелмне и 2 тысячи 500 человек – в Собиборе. Скорость, с которой работали газовые камеры, была ужасающей. В Треблинке их было 10, каждая из них принимала 200 человек за один раз. Гесс хвастал, что в Аушвице (Освенциме) каждая камера вмещала 200 человек. Пять камер Освенцима могли умертвить 60 тысяч человек в сутки. Гесс утверждал, что за лето 1944 года уничтожено 400 000 только венгерских евреев, не считая других граждан, а всего «по меньшей мере 2 миллиона 500 тысяч (евреев и неевреев) было отравлено газом и сожженно в Освенциме; плюс ещё полмиллиона умерло от голода и болезней. Много месяцев подряд, в тече-ние 1942, 1943 и 1944 гг. нацисты каждую неделю хладнокровно убивали сыше 100 тысяч чело-век, в основном евреев.

Есть некоторые «исследователи», которые пытаются доказать, что основная масса немцев и насе-ления союзных нацистам стран, а также народы стран антигитлеровской коалиции якобы не знали о столь невиданных в истории человества злодеяних. И цитируемый автор рассматривает эту проблему по порядку. “Немецкий народ знал о геноциде и содействовал ему. 900 тысяч немцев служили только в СС, плюс 1 200 000 трудились на железных дорогах. Большинство немцев знало о судьбе несчастных, которыми были забиты товарные составы, направляющиеся в лагеря уничто-жения круглые сутки. Мало того, немцы получали от этого выгоду. Десятки тысяч мужских и женских часов, автоматических ручек и карандашей, украденных у жертв, распределялись в вооружённых силах. Однажды всего за шесть недель на Внутреннем фронте в Германии было распределено 222 269 мужских костюмов и комлектов белья; 192 652 комлекта женской одежды и 99 922 – детской, отнятых у людей, задушенных газом в Освенциме. И получатели представляли, откуда всё это берётся. Немцы почти не протестовали по поводу такого обращения с евреями и почти, за редким исключением, не пытались им помочь бежать. Благодаря этим редким исклю-чениям, в Берлине, самом центре гитлеровской империи, нескольким тысячам евреям из общего числа 160 000 удалось спастись”.

Для меня стало открытием потверждённое документально мнение Пола Джонсона, что австрийцы были хуже немцев. Думаю, что для наших чистателей тоже. Роль, которую они играли в Холо-косте, была непропорциональна велика по сравнению с их количеством. Не только Гитлер, но и Эйхман и Эрнст Кальтербруннер, глава гестапо, были австрийцами. В Нидерландах два австрийца, Артур Зейс–Инкварт и Ганс Раутер, руководили истреблением евреев. В Югославии из 5090 военных преступников почти 2500 были австрийцами. Австрийцы играли ведущую роль в мо-бильных батальонах уничтожения. Они составляли одну треть личного состава эсэсовских истре-бительных подразделений. Австрийцы командовали четырьмя из шести главных лагерей уничто-жения. Австрийцы вообще были более ярыми антисемитами, чем немцы.

В довоенной Румынии проживало 750 000 евреев, и отношение к ним было едва не худшим в мире. Румынское правительство точно следовало за Гитлером в его еврейской политике, правда, намного менее эффективно, но зато с большей злобой. С августа 1940 года, отмечает Пол Джон-сон, закон лишил евреев имущества и работы и обрёк их на неоплачиваемый принудительный труд. Случались и погромы: в январе 1941 года в Бухаресте было убито 170 евреев. Румыны играли и важную роль при вторжении в СССР, которое они считали началом войны против евреев. В Бессарабии они уничтожили 200 000 евреев. На юге России румынские войска, взаимо-действующие с эйзатцгруппой D, возмущали даже немцев своей жестокостью. 23 октября 1941 года румыны устроили всеобщую резню евреев в Одессе после того, как взрывом мины была уничтожена штаб–квартира их армии. На следующий день они загнали сотни евреев в четыре больших судна, облили бензином и зажгли; в результате чего заживо сгорели 20–30 тысяч человек. С согласия немцев они отторгли от Украины ряд территорий.

Озакомившись с исследованием В. Тырмос – Я. Верховского «Город Антонеску» вы узнаете, какую гнусную роль сыграли румыны в уничтожении евреев в Трансистрии и, в частности, в Одессе, которую они переименовали в город Антонеску. В этой зоне смерти было погублено 217 757 евреев, в их числе, по оценкам Джонсона, 130 000 из России, а 87 000 из Румынии. Из них на счету румынов – 138 000.

После немцев и австрийцев румыны были самыми большими палачами евреев. Они больше других увлекались избиениями и пытками, а также изнасилованиями. Офицеры при этом были хуже солдат. К тому же среди них было больше тех, кто зверствовал добровольно. После расстрела евреев, они продавали трупы местным крестьянам, чтобы те забрали их одежду. За подходящую цену у них можно было купить и живых евреев. С 1944 года они стали вести себя менее агрес-сивно, почувствовали, что расплата неминуема – Красная Армия приближалась к границам Румы-нии. Подробно об этой трагедии можно будет узнать из исследования В. Тырмос – Я. Верховского «Город Антонеску», в котором читатель найдет более подробные данные и сведения о трагической судьбе евреев этого региона. Это – уникальная и единственная в своём роде работа, подготов-ленная на основе найденных авторами архивных и других материалов и не имеющая пока анало-гов в исторической науке. Остаётся только удивляться, почему румыны не поплатились в должной мере за содеяные преступления и не сидели на скамье подсудимых в Нюнрнберге.

Во Франции, которая стала союзницей Гитлера, демомибилизовала свою армию, а оружие переда-ла вермахту, тоже была заметная прослойка тех, кто хотел бы активно участвовать в «оконча-тельном решении» по Гитлеру. Как и в Германии, в число антисемитов входило довольно много интеллектуалов, особенно писателей. В их число входил, ныне канувший а Лету, некий доктор В. Л. Детуш, писавший под псевдонимом Селинь. Его антисемитская диатриба «Багатель для бой-ни», опубликованная в 1937 году, пользовалась заметным успехом перед самым началом и во время войны: в этой книге утверждалось, что Франция уже оккупирована (и изнасилована) еврея-ми, а гитлеровское вторжение будет для неё освобождением. Эта книга возрождала давнюю идею об англичанах, вступивших в гнусный сговор с евреями, дабы погубить Францию. Триумф анти-семитов наступил, когда правительство ВИШИ провозгласило антисемитскую политику. Дарке де Пеллепуа, который основал в 1938 году Французский антиеврейский союз, стал в 1942 году гене-ральным комиссаров вишистского правительства по еврейским вопросам. Большинство французов старались уклониться от «окончательного решения»; что касается коллаборационистов, то они проявляли больше энтузиазма, чем немцы. Гитлер задумал истребить 90 000 француских (26%) французских евреев; с помощью французских властей было депортировано 75 000, из которых уцелело всего 2 500. В стране процветали массовые доносы (от 3 до 5 миллионов на конкретных людей). Во Франции до сих пор не полностью решён вопрос о реституции еврейского имущества.

В Италии немцы не получали помощи от большинства местного населения. Та же картина была в Дании. Датчане сумели вывезти своих 5000 евреев в Швецию Но евреев нацисты всё-таки отлав-ливали и уничтожали.

В Голландии погибло от 105 до 140 тысяч евреев. Финны отказались выдать своих 2000 евреев. Венгерские евреи перед самым концом войны понесли ужасные потери, когда к власти пришёл расист Салаши. Около 22 тысяч евреев было убито в Венгрии, около 600 000 было депортировано, из них выжили чуть более 116 000 человек. Следует отметить, что события в Венгрии в 1956 году характеризовались, кроме всего прочего, и антисемитской направленностью.

И тут Пол Джонсон подходит к самой деликатной теме: могли ли США и Англия, которые, по мнению многих, симпатизировали евреям, спасти их? Вот что пишет по этому поводу цитируемый автор: «Теоретически английское и американское правительство симпатизировало евреям, но на практике опасались, что какая – либо активная проеврейская политика спровоцирует Гитлера на масовое изгнание евреев, которых они тогда будут морально обязаны принять. С точки зрения нацистов, эмиграция всегда была элементом «окончательного решения», и хотя есть все основания считать, что Гитлер был настроен скорее истреблять евреев, чем депортировать, он вполне мог скорректировать свою политику, лишь бы поставить союзников в затруднительное положение, дай ему повод для этого». Геббельс записал в своём дневнике 13 декабря 1942 года: «Думаю, и англи-чане, и американцы счастливы, что мы энергично истребляем евреев».

Это конечно, отмечает Джонсон, неправда. Однако ни одна держава не была готова спасать еврей-ские жизни, принимая многочисленных беженцев. «Из всех крупных европейских держав Англия была наименее антисемитской. Что же касается Соединённых Штатов, они, конечно могли бы принять большее количество евреев. На самом деле они пустили за всю войну всего 21 тысячу человек, т. е. 10% от количества, прдусмотренного законом о квоте. Причиной тому было враж-дебное настроение общественности. Все патриотические группировки, от Американского Легиона до ветеранов зарубежных войн, призывали к полному запрету эмиграции. Во время войны наблю-далось больше антисемитизма, чем когда – либо в американской истории. Опросы общественного мнения показывали, что в 1938-1945 гг. 35–40% населения были готовы поддержать анти-еврейские законы. В 1942 году, согласно опросам общественного мнения, евреев считали наиболее опасной группой, после немцев и японцев. И тут Пол Джонсон приходит к весьма шокирующему выводу. Суть его в следующем: «Но главным препятствием для действий можно считать лично Ф. Д. Рузвельта. Его умеренный антисемитизм сочетался с плохой информированностью.

Когда еврейский вопрос всплыл в Касабланке, он стал говорить о том, что можно понять жалобы немцев на местных евреев, которые составляли небольшую долю населения, но свыше 50% юрис-тов, врачей, школьных учителей и преподавателей высших учебных заведений были евреями (на самом деле реальные цифры составляли, соответственно, 16,3%, 10,9%, 2%, 6% и 0,5%). Рузвельт, очевидно руководствовался исключительно внутриполитическими соображениями. Впрочем, за него голосовали 90% евреев, что развязывало ему руки. Даже после того, как стало известно о масштабах истребления, Рузвельт ничего не предпринимал в течение 14 месяцев.

В конце концов было создано бюро по беженцам войны. Оно помогло спасти 200 000 евреев. Можно было спасти больше. В конце войны Гимллер предлагал выпустить 1 миллион евреев за 10 тысяч автомобилей и небольшое количество продовольствия. Но и здесь евреи не встретили под-держки. Только на германо–швейцарской границе за несколько тракторов немцы отдали около полутысячи евреев.”

Особо страшно, другого слова подобрать просто не могу, было положение евреев в Польше. В этом отношении поляки не уступали немцам. Даже после войны бывшие польские граждане еврейского происхождения просили их не отправлять на родину. Польша – единственная страна, в которой и после войны происходили еврейские погромы. Между прочим, евреев, среди воинов Красной Армии, было значительно больше, чем поляков в советских польских национальных формированиях, да и иных других…

Ну а немцы стремились успеть до окончательного краха уничтожить как можно больше евреев. И еврейское ашкеназийское население, существовавшее в Восточной Европе, было, по сути дела, уничтожено. Нужно отметить, что этой проблеме посвящено и исследование Уильяма Перла – «Заговор Холокоста». Оно было опубликовано в 1989 году, позже, чем книга Пола Джонсона. В распоряжении Перла было значительно больше документов, чем у Джонсона, которого мы ранее цитировали. И Уильям Перл пришёл к шокирующим выводам, которые трудно опровергнуть.

Автор показывает, что «Гитлер и нацисты были лишь частью всемирного заговора против евреев и по справедливости вина должна делиться на всех. Гитлер не был исключительным злодеем, а всего лишь крупнейшим среди многих».

Примеры в исследованиях Пола Джонса, В. Тырмос – Я. Верховского и многих других историков – тому в яркое потверждение. Через четыре месяца после провалившейся конференции в Эвиане, на которой щла речь о судьбе беженцев – евреев, Гитлер предпринял новую попытку изгнать евреев из рейха – он организовал 14 ноября погромы Хрустальной ночи. Но мир и этого не заме-тил. Уничтожение евреев продолжалось. Поскольку исторические документы, подчёркивает Пёрл, не оставляют сомнений, что без активного соучастия других стран большинству евреев удалось бы спастись, возникает резонный вопрос: не закрыло ли правосудие один глаз, когда на скамью под-судимых Нюрнбергского трибунала сели только нацистские лидеры…».

Вот к таким выводам пришли крупнейшие исследователи величайшей трагедии в истории чело-вечества – Холокоста.

ВИЛЕН ЛЮЛЕЧНИК.

Кандидат исторических наук.

Доцент. Полковник в отставке.

США, Нью-Йорк

Для “RA NY”