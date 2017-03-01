ТЕРРИТОРИЯ ДЕТЕЙ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Швейцарский ученый Жан Пиаже (1896–1980) создал теорию развития интеллекта. Он на основе своих исследований показал, что именно в детском возрасте ребенок быстро овладевает предметно-орудийными операциями, у него формируется так называемый практический интел-лект. Ученый доказал, что ребенок может усвоить новую информацию в строгой зависимости от уровня своих познавательных процессов в данный конкретный период.

Вундеркиндом с детства прослыл величайший изобретатель всех времен и народов Томас Эдисон (1847–1931). Он с ранних лет увлекался химией и механикой и даже основал собственную лабораторию в вагоне багажного поезда на железнодорожной станции, где работал. Будучи под-ростком, он экспериментировал с оптимизацией телеграфного сообщения на железной дороге, что однажды чуть не стало причиной крупной аварии. Став взрослым, Эдисон получил в Америке и за рубежом несколько тысяч патентов на собственные изобретения, включая лапочку накаливания, фонограф и телефон.

В США в середине ХХ в. появилась традиция проводить среди школьников научные яр-марки – добровольные соревнования, во время которых талантливые дети могли бы проявить сво-ей технический гений на основе знаний, полученный на уроках физики и химии. За подобными конкурсами всегда внимательно следили представители высших учебных заведений. Они высмат-ривали умных ребят, чтобы выдать им стипендию на обучение. Сейчас подобные конкурсы прохо-дят уже на общемировом уровне. Их проводят крупные международные корпорации, такие как Intel, Microsoft или Google. А победители получают не только стипендии, но и ценные призы, а также гарантию будущего трудоустройства. Перспективные же идеи, найденные во время таких соревнований, впоследствии разрабатываются штатными учеными и инженерами компаний.

Да, взрослые поняли, что детское творчество является одной из составляющих техничес-кого прогресса современного общества. Патентное ведомство США делает очень много для того, чтобы дух изобретательства, который сослужил Америке великую службу, не угас и в 1987 году начало долгосрочную программу «Progect XL», цель которой – знакомство молодежи с техничес-ким творчеством и его доминантой – патентной наукой на различных этапах обучения. Человек создан для творчества, и система образования и воспитания обязана раскрыть эти возможности у каждого.

Напомним, ещё в 1926 г. Центральное бюро пионеров при ЦК ВЛКСМ приняло решение о создании Центральной детской технической станции. В Москве был проведен сбор юных техни-ков, на котором объявили о создании ЦДТС (этот день принято считать началом организованного движения юных техников в стране). В наше время в Российской государственной академии интел-лектуальной собственности полагают, что образование в области ИС должно быть непрерывным: начинаться со школьной скамьи, продолжаться в течение периода получения высшего образова-ния, и соответственно мы должны продолжать обучение, уже после окончания вуза. Увы, не пре-подают азы патентной науки даже во Дворце юношеского творчества на Ленинских горах. Понят-но, здесь есть отдел технического творчества, но отсутствует патентная составляющая. А зря…

Известно немало важных для человечества изобретений, которые сделаны детьми. Поэтому в календаре всемирных праздников есть «профессиональный» праздник – День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей (Kid Inventors’ Day), который отмечается 17 января. Символично, что датой Дня выбран день рождения Бенджамина Франклина (1706–1790) — одного из отцов-основателей Америки и первого американца, ставшего иностранным членом Российской АН, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста. Юный Бен в 12 лет изобрел ласты для плавания, которые надевались на руки. Его идея также – обозначать электрические заряды знаками «+» и «–» и применять электричество для взрыва пороха. Он привел доказательство электрической природы молнии, предложил проект молниеотвода. Изобрел бифокальные очки, кресло-качалку и другие полезные вещи, которые прочно вошли в современную жизнь.

Главным изобретением Франклина стали, конечно, Соединенные Штаты Америки – в создании Декларации независимости США он принимал самое непосредственное участие. Как известно, он считал изобретательство одним из видов государственной деятельности. В знак большого уважения портрет Б.Франклина изображен на банкнотах, монетах и почтовых марках.

* Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон в 1926 г. отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата – незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы (символизирует мощь) и Полярной звезды (Аляска — самый северный штат США) привели мальчика к победе. Несомнен-но, флаг Аляски и сегодня выглядит очень стильно.

* Венгерский педагог Ласло Полгар в студенческом возрасте вознамерился вырастить детей-гениев и даже жену — учительницу иностранных языков из Украины по имени Клара — выбрал, согласовав с ней эти цели. Проанализировав биографии многих выдающихся людей, Полгар пришел к выводу, что любого здорового ребенка можно сделать гением, если обучать его с мла-денчества методично и интенсивно. Ласло и Клара родили трех дочерей и решили посвятить их жизнь шахматам, так как успехи в этой игре можно всегда объективно оценить. Чтобы как можно сильнее сконцентрироваться на шахматах, родители вытребовали от венгерского правительства разрешение на домашнее обучение девочек. Все трое добились больших успехов: София стала гроссмейстером среди женщин, а Жужа и Юдит — гроссмейстерами среди мужчин и одними из сильнейших шахматисток в истории.

* В разгар Второй мировой войны в Чикаго в семье Фишеров родился сын, которого назвали Бобби. Когда мальчику было шесть, сестра Джоан научила его играть в шахматы, а 8 января 1958 года Бобби Фишер (1943–2008) в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам. В 15 с половиной лет Бобби самый молодой в истории шахмат международный гроссмейстер, в 1972–1975 гг. одиннадцатый чемпион мира. Он выделялся необычными особенностями, присущими гениальной личности. Владимир Высоцкий в 1972 году написал песню «Честь шахматной коро-ны», где простой, далекий от шахмат рабочий парень, спортсмен, ведет неравную борьбу с самим Фишером. В песне есть такие слова: «Но учти, что Фишер очень ярок, даже спит с доскою — сила в ём! Он играет чисто, без помарок…»

Неотъемлемый атрибут шахматных турниров и матчей – часы. Когда-то в шахматы играли без контроля времени. Партии тянулись много часов подряд, сутками. Каплей, переполнившей чашу терпения, стал случай на международном турнире 1851 г. Судья партии Вильяме-Маклоу сделал историческую запись: «Партия не закончена, оба противника уснули…». Современные ЭШЧ нередко называют «часами Фишера» (пат. США №4884255 выдан Р.Фишеру в 1990 г.). Игроку после каждого хода часы добавляют определенное количество времени. Новый способ контроля времени впервые был применен на практике в матче Фишер-Спасский (1992 г.). А с 1999 года «Официальные часы ФИДЕ» (Official FIDE Digital Chess Timer) в режиме «часов Фишера» используют в командных шахматных чемпионатах Европы и мира.

* В Екатеринбурге двенадцатилетний мальчик Даниил Шостин изобрел конструктор, который состоит всего из двух деталей. Особенность конструктора состоит в том, что между собой детали можно соединить различными способами. Это позволяет собирать из конструктора кубы, пирами-ды, шары любых размеров. Одним только получением патента на изобретение Даниил ограни-чиваться не стал. При моральной поддержке своих родителей и руководителя кружка, где он занимается, смог добиться получения денежного гранта и запустить придуманный конструктор «Квинт» в производство. Это особенно редкая вещь даже для взрослых и даже для отдельных фирм.

* Несмотря на повсеместное использование в нашем современном обществе пластика, он появился только в прошлом веке. Водостойкий и высокоподатливый материал используется практически во всех отраслях промышленности, от упаковки пищевых продуктов до игрушек и даже космических кораблей. Хотя большинство современного пластика делают из нефти, сегодня все чаще звучат призывы вернуться к оригинальной версии, которая частично была органической.

Пластилин же своим появлением обязан любимой внучке владельца компании Kutol из Цинциннати Клео Маквикера. Фирма Маквикера производила средства для чистки обоев от уголь-ной пыли, с огромным успехом продававшиеся по всей Америке. Именно с этим вязким мате-риалом очень любила играть внучка Клео – девочка с удовольствием лепила из него разнообраз-ные фигурки. Любящий дед с интересом наблюдал за забавами внучки, и, когда она попросила его немного подкорректировать «игрушку», добавив в ее состав миндальное масло и цветные краси-тели, Маквикер просто не смог ей отказать. На выходе получился тот самый пластилин, который сегодня используют на уроках лепки, наверное, во всех детских учреждениях мира.

* Идея создания меховых наушников для защиты от холода принадлежит 15-летнему американцу Честеру Гринвуду, который любил кататься на коньках и одновременно слушать музыку. В 1873 г. он попросил свою бабушку прикрепить кусочки меха к проволоке. Так появились наушники, защищающие уши от холода.

* Снегоход придумал юный канадец Жозеф-Арман Бомбардье. Все началось в тот момент, когда его отец на 15-летие подарил сыну видавший виды «Ford T». Меньше чем через неделю Жозеф разобрал Ford на запчасти и соорудил из него модель снегохода. Свидетели этого казуса, произо-шедшего в 1923 г., и не подозревали, что присутствуют при историческом событии – рождении первого в мире снегохода и знаменитой ныне компании Bombardier. Сейчас фирма известна, в первую очередь, благодаря самолетам, но снегоходы продолжает выпускать до сих пор.

* Сложно представить, но многие детские изобретения совершенно изменили наш мир и ускорили прогресс человечества. Рассказывая об юных изобретателях, обязательно стоит упомянуть фран-цузов Паскаля (1623–1662) и Брайля (1809–1852). Юный изобретатель Блез Паскаль, пытавшийся помочь своему отцу – сборщику налогов, в 1642 г. создал считающую машину «паскалину». Об изобретении юного гения из Клермон-Феррана вспомнили лишь три века спустя, и вскоре калькуляторы стали неотъемлемыми атрибутами нашей жизни. В память о талантливом французе в 1968 г. был назван язык программирования PASCAL.

Систему рельефно-точечной письменности для слепых – придумал 15-летний мальчик Луи Брайль, который сам ослеп в три года в результате несчастного случая. Луи взял за основу метод письма выпуклыми буквами, придуманный Валентином Хауи, и совместил его с системой для посылки сведений в ночное время, разработанной артиллерийским офицером Шарлем Барбье. Шрифт Барбье выглядел как пробитые в картоне отверстия, и был, прямо скажем, не очень удоб-ным. Луи осенила гениальная идея — создать условный алфавит из различных комбинаций шести рельефных точек, расположенных в две колонки по три (1824 г.). Сегодня шрифт Брайля исполь-зуется во всем мире, позволяя слепым и слабовидящим людям получить доступ к информации. Созданы умные наручные часы со шрифтом Брайля.

В 1837 г. было принято решение напечатать рельефно-точечным шрифтом Брайля «Крат-кую историю Франции». С выходом этой книги новая система письменности, основанная на рельефном шеститочии, официально обрела право на жизнь. Им также был создан специальный прибор для письма; этот прибор с небольшими изменениями дошел до нашего времени.

В России первая книга по системе Брайля была издана в 1885 г. Известный глазной врач, секретарь Одесского отделения попечительства о слепых Г.А.Миткевич открыл брайлевскую ти-по-рафию в Одессе и к лету 1889 г. выпустил книгу стихотворений А.В.Кольцова и принялся за издание Н.В.Гоголя. Растущий спрос на подобные книги сподвигнул петербургских чиновников на открытие в здании Александро-Мариинского училища типографии брайлевской печати. И с января 1898 г. начал выходить первый в России журнал по Брайлю под названием «Досуг сле-пых».

Луи Брайль умер 6 января 1852 г., похоронен в родном городке Кувре. В домике, где он родился и провел детские годы, открыт музей, а улица, которая ведет к дому, названа его именем. В мае 1887 г. в Кувре был открыт памятник, созданный известным французским скульптором Леру.

* Легенды рассказывают, что оглохший, будучи еще достаточно молодым человеком, Бетховен, плакал, когда писал музыку. Он сожалел, что никогда не сможет услышать свои гениальные произведения. До конца жизни, каждый раз, прежде чем приступить к сочинению музыки, Бетхо-вен опускал голову в таз с ледяной водой. Вероятно, именно из-за этого уже к 30-ти годам он потерял слух.

В 2012 г. 14-летний подросток по имени Джона Кон дал глухим людям шанс наслаждаться музыкой. Он выиграл конкурс молодых изобретателей Google Science Fair с устройством, которое позволяет передать музыку при помощи многочастотных осязаемых колебаний. Благодаря этому девайсу люди будут чувствовать гармонию произведений Бетховена не ушами, а всем своим телом.

* Благодаря играм, дети развиваются, раскрывают связи между вещами. С помощью игры ребенок лучше познает мир, поскольку лучшая учеба – сопереживание. Поэтому необходимо использовать игры в качестве центральной методики в работе с детьми. Принципы, заложенные в игры: мой успех зависит от других, успех других зависит от меня, поэтому, чтобы достичь успеха, необхо-димо идти навстречу друг другу.

Игрушечный самосвал с откидывающимся кузовом изобрел (и даже запатентовал в 1936 г.) шестилетний Роберт Пэтч. Роберт попросил папу купить ему машинку. Отец сводил мальчика в магазин, но ему там ничего не понравилось. Тогда папа предложил сыну самому нарисовать ту машинку, которую он хочет. Так в 1936 г. на свет появился игрушечный самосвал с откидываю-щимся кузовом. Конечно, самосвалы на тот момент уже существовали, но таких игрушек не было. Папа не только сделал сыну эту игрушку, но и запатентовал ее. Изобретение на радость детям начали незамедлительно производить.

* На одной из улиц Лондона 17 августа 1896 г. родилось мрачное чудовище. Имя его автомо-бильная катастрофа. В этот день была зарегистрирована его первая жертва – под колесами автомо-биля погиб пешеход. Тогда этому событию не придали значения. Но сегодня мы вынуждены вспомнить о нем. Вадим Хомич шести лет из Житомира придумал прибор, блокирующий автомо-биль с пьяным водителем. А румынский подросток Ионуц Будистяну в 2013 г. представил общест-венности систему автомобильного автопилота, позволяющую машинам вполне успешно передви-гаться по улицам и дорогам без водителя. Аналогичное транспортное средство обходится Google в 100 тысяч долларов, а юный румын позволил понизить эту сумму в несколько раз. Сама система стоит всего $4000 и ставится практически на любую современную машину. За свое изобретение автор получил приз Intel Foundation Young Scientist Award.

* Немногих детей волнует дорожная безопасность, но 11-летний Нолан Ленард принадлежит к их числу. Он придумал, как сократить количество ДТП. Изучая проблему, школьник выяснил, что опасность на дорогах часто вызвана незаметными дорожными знаками. Водители их не видят, а потому – игнорируют. Устройство Streethawk Ленарда борется с этой проблемой очень просто: оно крепится к указателям и, благодаря солнечной энергии, отправляет сигнал автонавигаторам, кото-рые предупреждают своих собственников-водителей о приближающихся дорожных знаках.

* Батут за 85-летнюю историю своего существования никак не изменился. Идея его создания, каза-лось бы, лежала на поверхности. И вот в 1930 г., наблюдая за соревнованиями воздушных гимнас-тов, Джордж Ниссен обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. На этом выступление акробатов обычно заканчивалось, но 16-летний под-росток задумался и решил смастерить «подпрыгивающую установку», на которой можно бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе.

* Многие зарубежные компании процветают и приносят прибыль своим молодым основателям. Фруктовый лёд – мороженое на палочке – впервые изготовил 11-летний Фрэнк Эпперсон. Он как-то забыл на улице стакан с содовой водой и ложкой внутри. Дело было зимой, и к утру содержи-мое стакана замерзло. Подставив стакан под струю горячей воды, Эпперсон-младший получил кусочек цветного льда на палочке. Свое изобретение он назвал довольно предсказуемо – «фрукто-вый лед на палочке».

Когда Фрэнку исполнилось 29 лет (1923 г.), он запатентовал свое изобретение и решил использовать находку в бизнесе, открыв торговлю замороженным лимонадом в «Попсикл Корпо-рэйшн». После продажи патента в 1928-м году Эпперсон получал отчисления с каждого продан-ного в США «попсикла». Через 55 лет, он продал свой брэнд за 155 миллионов долларов США пи-щевому холдингу «Юнилэвэр».

* Одним из самых молодых изобретателей США считается Эбби Флек, которая в 1993 г., когда ей было 8 лет, придумала изделие для жарки бекона. В процессе приготовления ломтики бекона разбрызгивали жир по всему периметру. Эбби стала придумывать, как жарить бекон, подобно шашлыку, на весу, а не на тарелке, чтобы избежать разбрызгивания жира. Она нарисовала макет устройства, представляющего собой Т–образный держатель для бекона в виде шести секций, вмонтированный в тарелку дюймовой глубины. Бекон должен был жариться на держателе, а жир — медленно стекать в тарелку и сливаться по мере наполнения.

Эбби и ее отец Джонатан перелистали все имеющиеся каталоги кухонной утвари и не наш-ли ничего похожего на изобретение девочки. В 1996 г. изделие было запатентовано. Зарегистри-ровав компанию A. de F. и взяв кредит, семья приступила к производству и продаже изделия. Эбби стала юной бизнес–леди, звездой различных телешоу, а страна перестала пачкаться издержками жарки бекона. Сегодня Makin Bacon можно купить в большинстве гипермаркетов США. Роялти от продаж приносит Эбби, проживающей с семьей в Калифорнии, более $1 млн в год.

* Чешский писатель и фантаст К.Чапек и не подозревал, что придуманное им слово «робот» станет не только популярно в научной фантастике, но перекочует и на самую серьезную научную стезю. Максим Лема из Львова в 12 лет придумал робота, способного отсканировать любое помещение, замерить площадь, составить подробный план и отправить полученные данные на компьютер.

* В рамках учебного процесса дети должны отрабатывать все ситуации, возникающие в реальной, повседневной жизни. Необычная машина для братьев Даниила и Ивана Ефименко – не игрушка вовсе, а серьезное изобретение, пусть и одно на двоих. Они сконструировали робота-пожарного, который сам должен сначала найти огонь, а потом затушить его. Со своими задачами механи-ческий пожарный справляется, но разработчики все равно недовольны и уже решают, как можно свое изобретение усовершенствовать. «Это надо разработать, это надо подумать. Будем проходи-мость делать больше, может, даже поставим не два моторчика, а четыре. Нужно конкретно улуч-шать робота, чтобы он стал эффективней, быстрее», – юные инженеры настроены предельно серьезно. Если у них все получится, ребята уверены, что в будущем их робот сможет тушить реальные пожары.

* Одним из самых юных изобретателей можно назвать семилетнего Картера Роуена, который при-думал мыло с отверстием посередине. Однажды играя в ванной, мальчик проделал дырку в мыле, чтобы скользкий кусок было удобнее держать. Родители, оценив удобство данной формы мыла, решили создать семейный бизнес по производству детского мыла и неплохо в этом преуспели.

* Зато 13-летний ученик одной из московских школ Дмитрий Резников разработал совместно со специалистами Государственного медико-стоматологического университета уникальную зубную щётку для космонавтов, работающих на орбитальной станции. А сверстница, школьница Мэллори Кьювмен из города Манчестера, США, изобрела новое лекарство от икоты. В состав нового лекар-ства вошли обычные леденцы, сахар и яблочный уксус. Новинка уже получила название Hiccupops.

* Москвичка Анастасия Родимина в 10 лет стала самым молодым обладателем патента на собст-венное изобретение. Девочка придумала новый способ печатной графики. Изобретение было сде-лано случайно: она забыла монотипию, с наложенным на нее кусочком бумаги, на окне. Через нес-колько дней краски выгорели, а те, что были спрятаны под листком бумаги, сохранили четкий кон-тур и остались яркими. Патент ей помог оформить дедушка, который стал соавтором.

* Изобретателями могут стать и совсем маленькие дети. К примеру, 8-летняя Аланна Майерс из Данедина (штат Флорида) намучавшись в перевязочных пунктах с отбитыми на асфальте коленка-ми (последствия катания на велосипеде) придумала средство для безболезненного снятия бинтов, состоящее из обыкновенного мыла, лавандового масла и воды. А вот ее землячка, 10-летняя Клара Лейзен придумала необычное соединение азота, кислорода и углерода в ходе выполнения задания учителя «Придумай новую молекулу». Именно такое их взаимное расположение до десятилетнего ребенка никто никогда не демонстрировал. И, хотя открытие новой молекулы произошло совер-шенно случайно, имя юной американки стоит теперь в перечне авторов работы, опубликованной в научном журнале.

* Дикий восторг! Джек Андрака, плача и крича от счастья, бежит на сцену – признан молодым гением. Юноша 16 лет получил 75 тысяч долларов за то, что придумал, как распознать рак подже-лудочной железы на ранней стадии. От страшной, вовремя не обнаруженной болезни умер его дядя, и мальчик принял совсем недетское решение – обязательно найти способ диагностировать рак. «Я решил сделать методику распознавания болезни легкой и доступной, как тест на сахар при диабете. Нужно просто приложить палец, и станет ясно, страдает человек раком поджелудочной железы или нет», – говорит юный изобретатель.

Со своей разработкой школьник обратился к ученым – разослал сотни писем с просьбой помочь доработать методику. Из 200 профессоров 199 ответили отказом, и только один доктор согласился помочь. Вместе они разработали тест-полоски и специальный датчик. Оказалось, изме-рительный прибор диагностирует рак с точностью в 90%, он в десятки раз чувствительнее, чем все существующие приборы.Разработкой уже заинтересовались крупные компании, ее осталось запан-тетовать и начать применять. А юного разработчика уже можно вносить в список детей, которые своим изобретением удивили мир.

* Изобретение Насти Ошурковой производить пока не начали, но польза от него уже есть. Для брата, который страдает косоглазием и астигматизмом, девочка в свои шесть лет из старой папки, хлопушки, скотча и батареек смастерила специальный тренажер – по сути, обычный калейдоскоп, чтобы мальчик рассматривал картинки и тем самым тренировал зрение. Через полгода регулярных занятий врачи констатировали – зрение у Жени стало улучшаться. А Насте за полезную игрушку на конкурсе детей-изобретателей вручили первый в жизни диплом. «Мама сказала – я помогу тебе сделать калейдоскоп, я сказала, что я все сама. Все как надо – сама делала, клеила».

* Лоренс Рок из Британии в 13 лет заработал 250 тысяч долларов, изобретя звонок, который полу-чают на свой мобильный телефон хозяева дома в свое отсутствие. Лоренс Рок придумал, по су-ти, программу, которая сумела соединить SIM-карту мобильника хозяев и дверной звонок. Еще одним обладателем этой награды стала юная американка Ейша Кхаре. Она получила премию величиной 50 тысяч долларов за инновацию, позволяющую заряжать аккумулятор мобильного телефона за 20-30 секунд. Ни для кого ведь не секрет, насколько энергоемкими бывают смарт-фоны, особенно, при активном использовании мультимедийных функций. И для того, чтобы на-полнить заново энергией их батареи, сейчас необходимо 2-3 часа. Изобретение Ейши позволяет совершать этот процесс максимально быстро, так, что охранники супермаркета даже не заметят, что вы подключились к розетке, выдернув оттуда вилку их электробчайника.

* После того, как группа врачей подала иск против некоторых ресторанов и сетей быстрого пита-ния, утверждая, что они не предупредили клиентов о канцерогенных эффектах мяса, приготов-ленного на гриле, Лорен Ходж посетила идея. Она увидела, что её мать использует небольшое количество лимонного сока при мариновании мяса, благодаря чему мясо изменяло цвет — это заставило её предположить, что цитрусы блокируют формирование канцерогенов: кислые марина-ды оказывают наибольшее воздействие, в то время как оливковое масло, например, делает только хуже. Исследование принесло ей приз на научной ярмарке Google, показав, что некоторые из луч-ших идей для научных исследований находятся прямо у нас под носом. Скажем, в бутылке. Пятнадцатилетняя школьница из Швеции Анна Аксельссон изобрела бутылку для воды с двумя горловинами. Конструкция бутылки позволяет наполнят ее до краев, положив бутылку под кран с мелкой раковиной горизонтально. Данное изобретение тут же стали выпускать в промышленных масштабах.

* Некий Фило Фарнсуорт, ставший прототипом безумного гения профессора Хьюберта Фарн-суорта в мультсериале «Футурама», действительно был гением. В 1920 г., когда подростку было всего 14 лет, он представил своему учителю химии проект электронной передачи изображений на большие расстояния, а через четыре года создал первую электронно-лучевую вакуумную трубку на основе фосфора. В дальнейшем он провел множество удачных экспериментов в области телеви-дения, однако разработанная им система с названием «диссектор» не выдержала конкуренции с «иконоскопом» Владимира Зворыкина. Так что «отцом телевидения» называют последнего, а не Фарнсуорта. Зато американец, став взрослым, создал компактный термоядерный реактор фузор.

* Еще один американский школьник Джастин Бекермен осуществил мечту миллионов и миллио-нов любознательных людей по всему миру. Он создал портативную подводную лодку с названием U-boat, которая обошлась его семье всего в 2 тысячи долларов. Эта миниатюрная субмарина, построенная на основе пластиковой трубы большого диаметра, позволяет погружаться на глубину до двух метров и может оставаться под водой несколько часов.

* Упаковка, которую сегодня принято экологичной, появилась на свет благодаря 13-летней Марга-рет Найт. Девочка, работавшая на хлопкопрядильной фабрике, в 1838 г. придумала то, что в корне изменило покупательские привычки во всем мире. Однажды ей пришло в голову, что бумажные пакеты, которые производила фабрика, стали бы намного удобнее, если сворачивать их так, чтобы дно оставалось плоским.

Польский журналист Ижиковский Кароль (1873–1944) как-то высказал соображение: «Мало что-то изобрести — нужно еще, чтобы кто-нибудь оценил изобретение и хотя бы украл его». Вот идею Найт пытался запатентовать некто Чарльз Аннан, однако девочка оказалась неробкого десятка – подав в суд, она добилась права называть изобретение своим именем. Позже Маргарет прозвали «Эдисоном в юбке»: за свою жизнь она успела получить патенты еще на 26 изобретений.

* Пластиковые пакеты дешевы и удобны, но они загрязняют окружающую среду: пластик разла-гается в течение многих лет, и это оказывает на природу отрицательное влияние. Канадский шко-льник Даниэль Бурд задался вопросом, почему мы не можем просто изолировать организмы, медленно «поедающие» пластик, и увеличить их концентрацию в одном месте, чтобы ускорить процесс. Всего за шесть недель его микробы уменьшили объем пластика на 43%. Технологию еще предстоит усовершенствовать — сейчас этим занимаются ведущие экологи Канады.

* Школа должна вырастить человека, понимающего объективные реалии мира. Ученица школы №1 Ставрополя Ольга Перфильева стала победительницей конкурса научно-инновационных проектов «Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни». В своей работе «Повышение эффективности рационального использования природных полимеров путем получения биоразлагаемых материалов» юная ученая предложила оригинальное решение распространенной экологической проблемы «полимерного мусора». В работе описано применение широкого спектра полимеров, при определенных условиях способных подвергаться разложению с образованием безвредных компонентов.

Награды и премии стимулируют как творчество, так и внедрение в производство его результатов. Международная химическая олимпиада – ежегодное соревнование по химии для школьников. Впервые МХО была проведена в 1968 г. в Праге. На сегодняшний день в МХО при-нимают участие школьники больше чем из 60 стран мира. Основная задача Олимпиады — повы-шение интереса школьников к химическим наукам во всем мире. В Англии (Кембридж, 2009) прошла 41-я МХО. Золотыми медалями награждены Иван Чернышов (Москва), Олег Сальников (Новосибирск) и Даниил Хохлов (Санкт-Петербург). Серебро получил Игорь Новожилов (Волог-да).

Всемирный научный конкурс для юных ученых проводится в США с 1952 г., собирает около 2000 школьников из разных стран мира. Награды этого конкурса иногда называют «малыми нобелевскими», так как среди членов жюри Конкурса ученые с мировыми именами, более 20 участников Intel-ISEF в разные годы становились нобелевскими лауреатами. Петербуржец Гаджи Османов, десятиклассник Лаборатории непрерывного математического образования, на Всемир-ном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel-ISEF–2011 в США (г. Лос-Анджелес) завоевал вторую премию научного жюри по секции системного программирования (и получит $1500).

Павел Курбацкий, школьник из Армавира уже в 11 лет разработал новацию – электронный термометр для слепоглухих. В 14 лет Павел попал на выставку в МГТУ им. Баумана «Шаг в буду-щее», и там стал абсолютным победителем со своим термометром. На следующей выставке он представил две версии конструкции – трости для слепых. Она позволяла осуществлять навигацию на трех уровнях, то есть определяла препятствия перед человеком на уровне стоп, пояса, головы и оповещала человека о расстоянии до препятствия. Трость говорит тремя голосами – уровень голо-вы – женский голос, средний уровень – подростковый голос, а уровень стопы – мужской голос.

Трость определяет препятствия с помощью импульса. В ней есть GPS, и она информирует о дате и времени, и температуре. Если на улице ниже 5оС, трость оповещает человека: «Осторожно, возможно обледенение». Перед переходом дороги человек может поднять трость три раза, и активируются проблесковые маячки с обеих сторон, чтобы человека хорошо было видно на дороге. Сейчас выпущены несколько образцов трости. Они переданы Красноярскому министер-ству социальной защиты. Стоимость одной трости – 10 тыс. руб.

Российские, украинские и белорусские школьники завоевали 12 наград на 64-м междуна-родном конкурсе Intel® International Science and Engineering Fair 2013, который прошел в г. Фи-никс (штат Аризона, США). Павел Курбацкий (г. Армавир, гимназия №1, 11 класс) призер конкур-са Intel ISEF 2013 рассказал о развитии своего проекта «Трость-поводырь» и перспективах сотруд-ничества с Intel в рамках новой программы, отметив, что инновации, прежде всего, должны слу-жить людям.

Следующая инновация Павла – программно-аппаратные очки. Принцип действия устрой-ства прост. В нужных местах (например, на дверях кабинетов разных учреждений, на лобовом стекле общественного транспорта и т. д.) устанавливаются миниатюрные электронные датчики-информаторы. Используя специальные очки со встроенными динамиками, инвалиды по зрению по мере приближения слышат издаваемый этими датчиками голосовой сигнал – к примеру: «Автобус маршрута № 1». Остается только идти на звук.

Можно перечислять «детские изобретения» бесконечно, вспоминая и перчатки без паль-цев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор — все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей. В День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации новых изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучит задорный смех, шутки, музыка, потому что изобретать — это естественное состояние всех детей. Как можно отпразд-новать День детей-изобретателей? Надо записать ребенка в кружок юных изобретателей. Расска-зать ему, что великие изобретатели Кулибин, Сикорский, Яблочков и Лодыгин увлеклись техни-ческим творчеством в юношеские годы .

Один из самых выдающихся русских изобретателей-механиков Иван Петрович Кулибин (1735–1818) родился в Нижнем Новгороде в семье мелкого торговца мукой. «Выучка у дьячка» — его единственное образование. Юношу увлекали занятия механикой, в этой области его исключитель-ные способности проявились очень рано. Он изготавливал модели механизмов, сооружений, су-дов. Всё свободное время проводил в мастерских ремесленников, на пристанях, в кузницах, на мельницах, изучая действие механизмов. В саду при отцовском доме был гнилой пруд. Юный Кулибин придумал гидротехническое устройство, при помощи которого воду с соседней возвы-шенности он направил в бассейн, а оттуда в пруд; избыток воды вытекал из пруда, ставшего проточным и пригодным для разведения рыбы.

.Россия помнит Игоря Сикорского, в лице которого соединились изобретатель, конструктор, тех-нолог, летчик-испытатель и бизнесмен. Игорь Иванович Сикорский (1889–1972) на глазах одного поколения прожил несколько удивительных жизней и в каждой был по-своему велик. С его именем связаны разные и притом неожиданные достижения конструкторской мысли, всякий раз выводившие мировую авиацию на новый уровень. Свою деятельность на авиационном поприще Игорь Сикорский начал с попыток создать геликоптер. Интерес к винтокрылым аппаратам был пробужден замечательной книгой Жюля Верна «Робур-завоеватель». В десятилетнем возрасте Игорь построил довольно удачную модель геликоптера с резиновым двигателем, которая хорошо летала.

Игорь Сикорский сконструировал четырехмоторный гигант «Русский Витязь» (1913 г.), первенец мировой тяжелой авиации. Его «Илья Муромец» (1914 г.) – преемник «Витязя» – ошело-мил современников мировыми рекордами продолжительности полета и грузоподъемности, благо-даря ему Россия стала первой в мире страной, обладавшей тяжелыми бомбардировщиками. В 1923 году основал авиационную фирму «Sikorsky Aero Engineering Corporation», где были созданы 15 типов самолетов, турбинные вертолеты, вертолеты-амфибии с убирающимися шасси и «летающие краны». На вертолетах Сикорского были впервые совершены перелеты через Атлантический и Тихий океаны.

Павел Николаевич Яблочков (1847–1884) — замечательный изобретатель, конструктор и ученый — оказал громадное влияние на развитие мировой электротехники. Мальчик с детства отличался пытливым умом, хорошими способностями и любил строить и конструировать. В 12-летнем воз-расте он придумал особый угломерный инструмент, оказавшийся очень простым и удобным для землемерных работ (окрестные крестьяне охотно им пользовались при земельных переделах), а также устройство для отсчета пути, пройденного телегой или другим колесным экипажем.

23 марта 1876 г. — формальная дата рождения свечи Яблочкова: в этот день во Франции ему была выдана первая привилегия (патент), за которой последовал ряд других привилегий во Франции и других странах на новый источник света и его усовершенствования. Яблочков решил применить свои изобретения на родине. Но его предложения были встречены совершенно равно-душно, и ему, по существу, ничего не удалось сделать. Яблочков вынужден был уехать в Париж, тяжело потрясенный таким отношением к его изобретениям.

Успех свечи Яблочкова за границей превзошел самые смелые ожидания. В апреле 1876 г. на выставке физических приборов в Лондоне электрическая свеча была «гвоздем» выставки. Павел Николаевич стал одним из самых популярных людей Франции и всего света. Новый способ осве-щения называли «русским светом», «северным светом».

Еще десятилетним мальчишкой Лодыгин мечтал повторить подвиг Дедала — изобретателя крыль-ев и отца Икара. Он соорудил крылья, прикрепил их за спиной и прыгнул с крыши бани… Но судь-ба распорядилась иначе, она уготовила ему лавры иного легендарного героя — Прометея — муче-ника, подарившего людям огонь.

Именно Александра Николаевича Лодыгина (1847–1923) пробудил большой интерес к созданию источников света, действующих на принципе накаливания проводника током. Сделав более совершенную лампу, чем другие изобретатели, Лодыгин впервые превратил её из физичес-кого прибора в практическое средство освещения, вынес из физического кабинета и лаборатории на улицу.

Для получения среднего образования он был отдан в Воронежский кадетский корпус. Здесь он начал конструировать летательный аппарат тяжелее воздуха на электротяге и с горизон-тальным винтом (это более чем за 50 лет до рождения вертолета, за 40 лет до полетов братьев Райт и за 20 — до постройки первого самолета и патента на него Можайского). Список изобретений и проектов Александра Лодыгина огромен: от электромобиля и торпеды на реактивном топливе до способов получения искусственных драгоценных камней электрохимическим путем!

Техническое творчество приносит столь огромное удовлетворение, что вкусив его один раз, человек становится его пленником на многие годы, часто на всю жизнь.

Алексей РЕНКЕЛЬ.

Россия, Москва.

Для “RA NY”