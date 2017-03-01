Я была на инаугурации!

(Неполиткорректные заметки женщины, голосовавшей за Трампа)

Моя поездка в Вашингтон на инаугурацию Трампа оставила неизгладимое впечатление – я никогда не была на инаугурации американских президентов, тем более на инаугурации президента, который по всем американским канонам не должен был выбран.

Ведь по определению либеральной прессы, Трамп – не политик, не представитель республиканской партии, не представитель истеблишмента, а мошенник, расист, сексист, популист и т.д. и т.п.

Почему же мы за него голосовали, почему американские женщины поверили в Трампа, почему средний класс – класс реднеков, малого бизнеса, белого большинства США поверил в Трампа?

Устали… Устали молчать, устали кормить бездельников, извиняться за рабство, устали от политкорректности, от меньшинств, ставших большинством в политике, наступления на права и свободы белых американцев, их веру в Бога, пересмотр Американской истории.

Приехав в США в начале этого века я поражалась соседству флага конфедератов и флага США на дорогах южных штатов, статуях в музеях героев Гражданской войны Севера и Юга. Постепенно флаги и статуи стали исчезать, счастливое Рождество заменили словами счастливые праздники, а демонстрации геев и их борьба за официальную регистрацию браков заполнили страницы газет и новостные передачи. У меня двое близких друзей геи, которые никогда не афишировали свои сексуальные наклонности, это была их частная жизнь, они работают в НАСА, в нефтяной компании, умные добрые люди.

Приход к власти президента Обамы изменил ситуацию к худшему, безусловно, это было достижение Американской демократии – выбор чернокожего американца президентом самой могущественной страны мира. Будучи прекрасным оратором, умеющим зажигать сердца людей, Обама не сумел создать сильный кабинет, наладить контакты с Конгрессом США и начал проводить в жизнь свои левые либеральные идеи, чуждые американскому обществу и нежизнеспособные даже в Советском государстве.

На мой взгляд Обама разделил страну и усилил расистские наклонности, как у чернокожих американцев, так и среди белых. Возникло движение Black life matter, которое поддержал Президент Обама и все либеральные организации по защите прав человека. Любое криминальное убийство или арест афроамериканца рассматривался, как расизм, начались бунты в городах с преимуществом афроамериканского населения, убийства полицейских, рост преступности и рост белого расизма (расстрел афроамериканцев в церкви молодым белым парнем).

И в это время появился Трамп, который начал говорить прямо и откровенно, популистки, но выражая чувства и мнения белого населения США, “забытых мужчин и женщин”, что самая большая преступность находится в негритянских районах больших городов, что больше всего погибает чернокожего населения от рук таких же афроамериканцев, что мы помогаем всем, а в маленьких городах не найти работу, что нелегальная эмиграция и торговля наркотиками выросли в несколько раз.

Американские женщины консервативны, религиозны и независимы, причём независимы они по-мужски. Если американскую женщину против её воли мужчина попытается потрогать за интимные места, то она ударит по его физиономии со всей силы, а техасская дама ещё может застрелить и в суде её оправдают в случае убийства, так как она подверглась насилию, поэтому “сексистская” пленка Трампа произвела впечатление только на лицемерный Голливуд и либеральную прессу, а не на белых американок.

Религиозность, приверженность семье, прекрасные американские традиции и, вдруг, Трамп показывает всей Америке свою семью: красивые, образованные умные дети, дети от разных матерей, которые с огромным уважением и любовью относятся к отцу, их жесты, глаза, поведение по отношению друг к другу – это невозможно сыграть на публику!

Женщины поверили Трампу: поверили “футбольные” мамы, поверили женщины-республиканки, бизнес-леди и вся американская глубинка! После победы Трампа на праймериз на него стали работать женщины, принадлежащие к национальной федерации женщин- республиканок. В США существует около 2000 республиканских женских клубов с численностью более 100 000 женщин.

Хочу привести простой пример, как проходят собрания в нашей техасской Федерации женщин- республиканок. Любое собрание начинается с молитвы за своих близких, страну, потом клятва в верности американскому, техасскому флагу и, только после этого, начинается программа собрания. Я стала членом техасской федерации в 2003 году. Во время выборов мы находимся в оффисах партии, обзванивая граждан с объяснением республиканской платформы наших кандидатов, ходим по домам, работаем на участках. Нам никто не платит зарплату, мы ездим на все республиканские события за свои деньги, платим только членские взносы – 25 долларов год.

Вы не представляете какое красное море пиджаков и платьев на наших республиканских съездах! Мы знакомы со всеми нашими техасскими конгрессменами и сенаторами, они с огромным уважением относятся к нам, так как им не быть избранными в сенат или конгресс Техаса или США без нашей поддержки и работы. Вспоминаю свою первую поездку в Вашингтон во время президенства Буша – младшего. Когда наша делегация зашла на балкон Конгресса во время его сессии – весь республиканский Конгресс встал, аплодируя нам. Женщины в США – огромная сила и в большой степени благодаря нам, Трамп стал президентом США, за Трампа проголосовало 45% женщин со степенью и 62% женщин, не имеющих степени.

После инагурации Президента Трампа, пытаясь принизить его сокрушительную победу, начали говорить о небольшом количестве людей на его инагурации. Поверьте мне, я была там, мы стояли плечом к плечу, затаив дыхание, слушая его блестящую речь о нас, о том, что мы – граждане страны – главные для Президента. Единение, причастность к торжеству демократии, возгласы, овации, крики ” Обама, отдай ключи”, “Мы хотим Трампа” и “БУууууу” для Клинтон – пресса не пишет об этом, не пишет об удивительной организации, четкости, отсутствия протестов на Капитолийском холме, множестве молодых женщин и мужчин, поддерживающих его.

По окончании инагуарации, я, выбираясь из своего сектора, увидела протестующих, они стояли молча около здания, а молодые республиканцы вскакивали на ограждения с флагами США и Трамповскими плакатами. Атмосфера единения и победы!

Купив несколько футболок и значков, я добралась до нашей квартиры. Она находилась в трех минутах от Капитолия, была очень дорогой но мои молодые республиканки пригласили столько гостей, что моя плата снизилась с 1300 долларов до 481. Главное, я имела свою кровать и приятельницу в комнате. Остальное меня не волновало.

Мои молодые дамы устали и решили отдыхать, а я, одев свою норковую русскую шубу, (было холодно) решила пойти на парад, который начался в 3 часа дня и от Капитолия направлялся к Белому Дому. На параде присутствовали Президент Трамп и Первая Леди.

К сожалению, на всех официальных пропусках на парад тянулись огромные очереди, и была такая же проверка, как и утром на инаугурацию. Белые тенты, проверка сумок, проход через металлоискатели, правда, утром не было очередей, так как у нас были приглашения на инаугурацию. Короче, в своей норковой шубе я привлекала вимание и, опасаясь протестующих, прищла почти к Белому Дому и остановилась перед забором, ограждающим парад и президентский кортеж. Молодая женщина, стоявшая рядом. обернувшись ко мне, произнесла: “Трамп и Мелания вышли из машины и приближаются к нам!” Я улыбнулась, понимая, что все равно ничего не смогу увидеть. А женщина продолжала рассказывать, что она учительница, ее ребята смогли попасть на парад и сообщают ей о передвижении кортежа. “А завтра иду на марш, – сказала она мне, “мои учителя приезжают из Арканзаса”.

– Почему? Вы против Трампа?

– Нет, – ответила она, – я за права, равные права женщин и мужчин.

Мы с ней расстались, я попыталась заказать такси, но заказы не принимали. Вдруг ко мне подошла миловидная женщина, сказав:

– У Вас такая красивая шуба, можно я с Вами сфотографируюсь?

– Нет проблем, – ответила я, а ее муж, вдруг спросил:

– Ваш акцент. Вы из России?”

– Да, я приехала много лет назад, живу в Техасе, – ответила я.

– Как Вы считаете, вот я из Эстонии, может Путин аннексировать нашу страну?

Я заметила большой страх в его вопросе.

– Вы чересчур боитесь Путина, – ответила я, – Он силен, но я запомнила дни в СССР, когда за несколько дней исчезла Компартия и Советский Союз..

Мы рассмеялись. Затем я позвонила сыну в Хьюстон со словами, что заблудилась, и попросила дать совет, как выбраться из даунтауна.

В этот вечер были главные инаугуарационные балы. Дамы шли в длинных платьях, лимузины подъезжали к отелям. А я была так рада, что наш Техасский бал был вчера. Хотя я написала письмо Президенту Трампу с просьбой посетить Техасский бал, он к нам не приехал, видимо, готовился к инаугурации. На нашем бале был техасский дух, черные костюмы, техасские сапоги и шляпы, а, главное, атмосфера единения и победы.

В конце вечера выступали Beach Boys – и зал затанцевал. Женщины снимали высокие каблуки, я была одной из них, и мы танцевали под музыку 70-х годов. Я не слышала эти композиции в СССР, но их прекрасные голоса были по-прежнему сильны, а музыка зажигательна.

Техас праздновал победу своего кандидата и консервативные устои Америки!!!

На следующий день я пошла к Капитолию и на Вашингтонский молл, намереваясь посетить музей авиации и космонавтики, галерею искусств и музей естественной истории. Кстати, в Вашингтоне все государственные музеи бесплатные. Нет слов, насколько прекрасны экспозиции, а галерея искусств напомнила мне мой любимый Эрмитаж. Сначала, я не могла понять, почему у меня возникло такое ощущение, но разговорившись с молодой девушкой в книжном киоске, узнала, что большая часть их коллекции была куплена у Советского правительства в 20-е годы прошлого века. Безусловно, я никогда не видела эти картины Рембрандта, Рафаэля или Клода Моне, но будучи частью царской коллекции, они передавали дух Эрмитажа. Почему мы, русские, умеем разрушать и разбазаривать, а создавать и собирать умеют американцы? Нет ответа…

В этот день проходил марш за права женщин и я, поговорив с молодыми девочками и ребятами, пришла к четкому убеждению: у них промыты мозги, они искренне верят в равенство и братство людей, как мы верили в коммунизм в СССР. А вторая часть – профессиональные политики и профессиональные протестующие, которые манипулируют этими девочками и женщинами, превратив марш за права женщин в антитрамповский с такими “грязными” лозунгами, что слова Трампа в “сексисткой” пленке – детские!

Пробираясь через толпу к музею и держа карту города в руках, вдруг услышала голос средних лет дамы: ” У Вас карта нашего марша, покажите?” Я была такая злая на этих дам, их марш, грязь (плакаты, бутылки, бумажные стаканы, на земле и у стен музеев), очереди в музее в туалеты, ответила довольно резко: “Я принадлежу к женщинам, которые устраивают свою судьбу сами!” Дама отпрыгнула от меня, а я пристроилась сзади к молодым ребятам, пробирающимся через толпу к музеям. Кстати, марш к Белому Дому не состоялся – дороги были перекрыты.

В понедельник я улетала из Вашингтона, было холодно, серо и дождливо. В этот раз Вашингтон напомнил мне мой любимый Питер не только погодой, но отсутсвием небоскребов, как в Питере, красотой старинных домов и, видимо, не долгой, но такой насыщенной историей.

Ольга ВИТТИНГТОН,

Хьюстон, Техас.

Для “RA NY”