ЖЕМЧУГ ПРАВИТ МИРОМ

Компания Mikimoto продолжает дело своего основателя и после его смерти. Каждый год создаются коллекции с новыми восхитительными украшениями. Запатентованный механизм коллекции Pearls in Motion с разнообразым, игривым и функциональным дизайном позволяет индивидуально переместить каждую жемчужину вдоль золотой цепочки, создавая бесконечные варианты с помощью одного ювелирного изделия.

