ЖЕМЧУГ ПРАВИТ МИРОМ

Несмотря на относительную недолговечность самого жемчуга (он, как известно, может стареть и умирать), некоторые жемчужины стали знамениты и попали в анналы истории. По всему миру жемчужина была таким же атрибутом царской власти, как и сама корона. И на Руси жемчуг тоже был в цене. Самые красивые и крупные жемчужины хранились в государственной казне.

Шапка Мономаха – главная регалия русских великих князей и царей, одна из царских шапок и, вместе с тем, самый древний памятник в собрании регалий Оружейной палаты. Шапка датируется рубежом ХIII-XIV вв., выполнена из восьми золотых пластин, украшенных филигранью, жемчугом и яркими само-цветами. На золотом кресте и в его основании — четыре жемчужины; на яблоке — три жемчужины и на семи дощечках по три жемчужины, расположенные треугольником вершиной вверх, на восьмой, перед-ней — четыре жемчужины, расположенные ромбом; всего — 32 жемчужины. На шапке расположено шесть видов камней общим числом 43 штуки.

На протяжении веков люди верили, что у жемчужины божественное происхождение, и эта магическая аура окружает жемчуг до сих пор. Каждая жемчужина уникальна и является единственным украшением, порожденным живым существом. Это одно из самых совершенных творений природы!

Жемчужина рождается в невзрачной с виду устрице, обитающей в теплых морских водах (Персидский залив, Таити, Австралия, Япония и др.). Ювелиры считают, что самые лучшие натуральные жемчужины – это жемчужины Персидского залива, где добыча его началась, по меньшей мере, 2000 лет назад. Образование жемчуга – это своего рода защитная реакция моллюска на инородное тело, попавшее в его створки. Моллюск обволакивает песчинку слоем перламутра, изолируя ее таким образом. Ее красивый блеск объясняется преломлением лучей света в слоях перламутра.

С течением времени, слой за слоем, образовывается жемчужина. В естественных условиях этот процесс происходит крайне редко и длится годами. Представьте себе, чтобы сформировать жемчужину диаметром 5 мм, моллюску потребуется почти 20 лет! Не удивительно, что на протяжении веков правом носить жемчужные украшения обладали лишь члены королевских фамилий, священники и высоко-поставленные особы.

Жемчугу приписываются магические и целебные свойства, и все же на первом месте ценится его красота. Жемчуг подходить к любому стилю одежды и уместен в любых обстоятельствах. Его можно надеть на свадьбу, на торжественный прием, на вечеринку в ночном клубе. Жемчужные украшения никогда не выходят из моды, у них нет своего «сезона». Даже нить искусственного жемчуга на шее мгновенно преображает ее обладательницу, делает элегантнее и благороднее.

Самыми уникальными жемчужинами владели знаменитые правительницы. Например, Клеопатра, чтобы сразить Антония на роскошном пиру в его честь, сняла сережку с огромной грушевидной жемчу-жиной и бросила в кубок с вином. Кстати, когда жемчужину клали в кубок с вином, это означало, что у человека светлые и добрые намерения. Екатерина Медичи — королева Франции с 1547 по 1559 была обладательницей самого дорогого в мире колье из семи жемчужных нитей – свадебного подарка ее дяди, Папы Римского Юлия II. Это колье Екатерина передарила потом своей невестке Марии Стюарт. После ее казни оно досталось королеве Елизавете I Английской.

У французской королевы (с 1600 по 1631) Марии Медичи была коллекция из 5878 жемчужин редкой красоты и цвета. Одним из самых знаменитых драгоценных камней на свете является жемчужина, которая принадлежала Наполеону Бонапарту. Называется «Жемчужина Регента» («La Regente Pearl») или «Жемчужина Наполеона» («La Perle Napoleon»). Где была найдена эта жемчужина, неизвестно, хотя есть предположение, что родина ее – Индия. Является пятой по величине жемчужиной в мире, имеет форму яйца и весит 337 гранов, то есть примерно 21,84 грамма. У La Regente – долгая история. Наполеон Бонапарт купил ее для тиары своей второй жены, императрицы Марии Луизы в 1811 г. Спустя 42 года, в 1853 г. Наполеон III подарил жемчужину своей будущей жене Марии-Евгении Монтихо в качестве свадебного подарка.

В 1887 г. драгоценности Бонапартов были проданы, приобрел жемчужину Регента русский ювелир Петр Фаберже за 176 000 франков для князя Николая Юсупова, который подарил этот драгоценный камень своей дочери Зинаиде. После революции князь Юсупов бежал в Париж, спрятав жемчужину вместе с другими драгоценностями в своем дворце. Однако большевики нашли спрятанные драгоценности и в 1927 г. советское правительство, испытывая финансовые затруднения, распродало много драгоценностей. В том числе была продана и жемчужина Регента.

Крупнейшая жемчужина – «Жемчужина Аллаха”. Происхождение – Южно-китайское море (1934 г.) у филиппинского острова Палаван из раковины-жемчужницы массой более 300 кг (вес самого моллюска не превышал 30 кг, остальное – это вес раковины). История обнаружения жемчужины трагична. 7 мая 1934 г. жители местного племени обнаружили пропажу молодого 18-летнего вождя Этема. Оказалось, что он погиб, когда во время очередного погружения за жемчугом оказался пленником гигантского моллюска – тридакны (род крупных морских двусторчатых моллюсков, обитающих в тропиках) . Когда Этем потянулся к раковине, тридакна мгновенно захлопнула створки, намертво зажав руку парня. Юноша не смог высвободить руку и всплыть на поверхность. Тело Этема подняли наверх на веревках вместе с моллюском-убийцей и стали освобождать его руку из плена моллюска. Тут-то и обнаружили в раковине огромную жемчужину. Масса этой жемчужины – 6,35 кг, размер – 24х14 см. Она имела неправильную форму с множеством извилин, подобно человеческому мозгу. По форме жемчужина напоминала человеческую голову в чалме, за что местный мулла и назвал ее «Жемчужина Аллаха».

К сожалению, эта жемчужина не имеет перламутрового блеска, что значительно снижает ее ценность, однако она по достоинству занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая крупная жемчужина в мире. В настоящий момент жемчужину Аллаха эксперты оценивают в 40 млн. долларов США. Владелец жемчужины Виктор Барбиш поместил ее в подземное хранилище одного из банков США (точное ее местонахождение он держит в тайне), где она хранится в полной темноте. Совсем недавно, в августа 2016 г., появилось сообщение о том, что найдена жемчужина, переплюнувшая по размерам жемчужину Аллаха: ее вес составляет 34 кг, и оценивается она в 100 млн. долларов. И надо же случиться такому совпадению: найдена эта жемчужина тоже у острова Палаван на Филиппинах!

Жемчуг бывает различных форм, размеров и цветов – белый, черный, розовый, зеленый, голубой, желтый и лиловый. Наиболее ценными считаются ровные, крупные, сияющие жемчужины. Чтобы подобрать ожерелье из одинаковых по качеству жемчужин, даже искусственно выращенных, требуются годы. В последнее время выращивают жемчужины различных форм: сердца, капли, груши, креста.

В начале XX века японский ловец жемчуга открыл тайну рождения жемчуга и предложил способ его искусственного выращивания. Оказалось, что во взрослую устрицу можно насильно подсадить инород-ное тело (иногда даже не одно, а два или три), и через несколько лет образовывается жемчужина. Такой жемчуг строго контролируется по качеству. Слой перламутра должен быть определенной толщины. Но даже после появления этого способа, жемчуг не стал массовым продуктом. Несмотря на все усилия со стороны человека, окончательное решение о рождении жемчужины принимает природа – материнская устрица может попросту отторгнуть инородное тело или даже погибнуть, не перенеся вторжения.

Жемчужный король Кокити Микимото

Это имя известно не только в Японии, но и во всем мире. Для всех поклонников ювелирных изделий его имя ассоциируется с жемчугом высшего качества. До начала ХХ–го века натуральный жемчуг, или восточный жемчуг, превышал стоимость даже бриллиантов. Искусственно выращенный жемчуг формируется также, как и натуральный, всего лишь с небольшим вмешательством человека. Этот уникальный способ выращивания был разработан в Японии, хотя об этом хитроумном способе в Китае уже знали с XIII века. И Кокити Микимото был одним из первых, кто начал изучать это дело…

Микимото Кокити (1858–1954 (18580310)) — японский предприниматель. Известен тем, что впервые получил искусственный жемчуг из морских моллюсков. Барельеф Кокити Микимото в 1985 г. был размещен в Патентном ведомстве среди экспонатов серии «Десять великих изобретателей Японии».

Кокити приобрел на средства от приданого жены небольшую ферму по разведению и продаже съедобных устриц. Обычно устриц собирали на берегу моря, но у кого были хотя бы некоторые возмож-ности, выращивали в садках. Как-то отправившись в Уэно, куда Микимото привез на продажу своих устриц, он случайно встретился с профессором Токийского университета, известным специалистом в морской биологии.

Разговорившись на близкую для них тему, профессор посоветовал Кокити продавать устрицы не только для гурманов, но и освоить выращивание жемчуга, благо, что у самого Микимото были как раз именно те устрицы, с помощью которых это дело можно было начать. Микимото использовал устриц из разновидности Акойя, пробовал разные режимы их содержания, вносил в тело моллюска разные по размеру песчинки, искал оптимальное место введения песчинки. И вот как-то, вскрывая очередную раковину для осмотра, Кокити обнаружил в ней жемчужину.

Это была победа. С того момента Микимото еще с большим рвением взялся за дело. Патент на полукруглый жемчуг он получил 27 января 1896 г. Из-за того, что не было прецедента выдачи патентов на изобретения, касающиеся биологических объектов, весь процесс оформления занял 15 месяцев. Срок действия патента истек в 1921 г., и с тех пор во всем мире без лицензий используются гениальные находки и технологии Кокити Микимото.

Среди тысяч существующих в природе разновидностей моллюсков лишь шесть способны рождать жемчуг. Один из них, а именно моллюск Акойя, и был использован Микимото для культивирования жемчуга. Микимото день за днем просиживал за микроскопом, в поисках оптимальных вариантов – размера, места и материала подсадки. Искал режимы содержания моллюсков в воде. Тщательная работа и терпение изобретателя дали свои плоды – свой долгожданный успех Кокити Микимото посвятил помогавшей ему в работе жене Умэ.

Произвести жемчуг искусственно, значит увеличить вероятность очень редкого стечения обстоятельств. Искусственный жемчуг в такой же степени настоящий, как и природный, т.е. образовавшийся в раковине случайно. В 1907 г., после девятнадцати лет опытов, Микимото удалось получить сферический жемчуг, вводя в тело двустворчатых раковин кусочки перламутра, обернутые живой тканью другой устрицы. Эксперименты завершились победой, и теперь свою технологию выращивания жемчуга Микимото начал переводить в массовое производство. Патент на этот метод №13673 был зарегистрирован 13 февраля 1908 г.

Еще одним важным техническим решением Микимото было изобретение в 1924 г. метода сбора раковин устриц-деток для размножения устриц, а также изобретение корзины для разведения устриц и корзины для подводного содержания раковин. Корзина для разведения устриц сейчас широко используется везде, где занимаются искусственным производством жемчуга.

Людей, умеющих вводить ядрышко в тело моллюска, именуют операторами. Это, если вдуматься, тысячи опытных хирургов, каждый из которых ежедневно делает по четыреста-восемьсот операций; и в то же время это тысячи ювелиров, от которых требуется куда более филигранное мастерство, чем от умельцев, оправляющих готовые жемчужины в золото и серебро. Чтобы ядрышко стало жемчужиной, надо ввести его именно в то место, где моллюск терпел бы внутри себя этот посторонний предмет. Надо добиться еще и того, чтобы раковина впредь откладывала перламутр не на своих створках, а именно вокруг этого инородного тела. Вот почему приходится делать нечто похожее на прививку – вводить вслед за ядром кусочек живой ткани от другого моллюска. Надо ввести ядро и присадку в нужное место. При этом нельзя ни повредить, ни задеть внутренних органов моллюска. В первом случае устрица погибнет, во втором – жемчужина не будет иметь правильной формы. И наконец, присадка должна непременно касаться ядра, иначе ее клетки, вырабатывающие перламутр, не смогут образовать вокруг ядра «жемчужный мешок». Если вонзить скальпель чуть глубже, чем следует, створки раковины безжизненно распахиваются.

Оказалось, что жемчужные сокровища Микимото ничем не уступали по своему качеству образцам из Индии, Аравии, Цейлона. Микимото достиг необычайных результатов. Теперь, тот самый жемчуг, который до сего времени казался таким редким и недосягаемым, добывался опасным трудом ныряльщиков – вот он здесь в его руках. На острове Одзима, где находилась его первая ферма, был построен комплекс, в который входили производство по выращиванию моллюсков, демонстрационные помещения, сортиро-вочные цеха, магазины.

В магазинах продавались не только прекрасные жемчужные украшения, но и отдельные жемчу-жины, которые можно было купить в любом количестве и сделать свое украшение собственного дизайна. Здесь же находился и ресторан, и различные водные шоу. Из жемчужин, как из детского конструктора, Микимото стал собирать изделия – копии храмов и известных памятников, птичек, бабочек, статуэтки Будды и многое другое. Это были необычайно красивые жемчужные изделия из прекрасного и качест-венного жемчуга. Симпатичные «безделушки» стоили весьма дорого.

Изобретатель Микимото стал одним из самых богатых людей страны. Много средств он использовал на обустройство всего района, где построил на берегу моря свой огромный дом, названный Синдзюкаку, или Дворец долгой жизни. Название на слух воспринималось как Жемчужный дворец. Микимото проложил железнодорожные линии и шоссе, по которым приезжали туристы на его Жемчужный остров, высадил вишневые, кленовые и камфорные деревья.

Бренд Mikimoto в 1924 г. удостоился высочайшего внимания со стороны императорской семьи – Кокити Микимото были заказаны несколько ювелирных украшений, в том числе и тиар (некоторые из них ныне хранятся в музее на острове Тоба). Много лет Mikimoto оставался поставщиком императорского двора Японии, каковым является и сегодня.

В 1927 г. во время поездки по США Микимото посетил изобретателя Томаса Эдисона. Подарив знаменитому американцу свою жемчужину, он услышал слова, прозвучавшие высшей похвалой из уст человека, на своем опыте познавшего цену многих открытий: «Это не культивированный, а натуральный жемчуг. Есть две вещи, которые нельзя получить в моей лаборатории — бриллиант и жемчуг. Ваше изобретение культивирования жемчуга — одно из чудес света!». А в 1930 г. Кокити Микимото, считавший-ся в императорских кругах одним из 10 величайших японских изобретателей, был приглашен на ужин в Императорский дворец вместе с другими изобретателями.

Международные выставки стали важным коммуникативным средством. Они способствуют живому непосредственному общению людей даже без знания языков. Помогают народам мира почувствовать себя единым целым, а каждому посетителю выставки ощутить себя частицей космического феномена – челове-чества. Так, в частности, мир познавал Японию, а Япония – мир. В Чикаго на «ЭКСПО-1933» было много новинок, но, пожалуй, самые важные достижения были связаны с авиацией. А еще огромной популярностью среди гостей пользовались канатная дорога, световое шоу и модель резиденции Джорджа Вашингтона, представленная Микимото. Созданное из 24328 жемчужин, это ценное творение передано в дар в Смитсо-новский институт в Вашингтоне, где оно находится по сей день.

Не часто встречаются в истории технического творчества изобретатели, которым суждено было дожить до полного торжества своих идей, до широчайшего их практического использования во всех странах мира. Микимото воссоздает Колокол Свободы в Филадельфии для Всемирной выставки в Нью-Йорке (ЭКСПО-1939). Украшенный 12250 жемчужинами и 366 бриллиантами, он получает прозвище «Колокол в миллион долларов». Сейчас он находится на выставке в музее жемчуга Микимото.

После Второй мировой войны Микимото открыл магазины в Париже, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Шанхае и Бомбее. Он создал один из первых японских брендов, получив-ших международное признание.

Кокити Микимото умер в возрасте 96 лет, в 1954 г. Его достижения были высоко оценены – при жизни его награждают орденом «За заслуги», а после его смерти высшей наградой Страны восходящего солнца – титула «Национальное сокровище». Бронзовая статуя Кокити Микимото стоит сейчас на Жемчуж-ном острове, и обращена лицом к Тихому океану.

Компания Mikimoto продолжает дело своего основателя и после его смерти. Каждый год создаются коллекции с новыми восхитительными украшениями. Запатентованный механизм коллекции Pearls in Motion с разнообразым, игривым и функциональным дизайном позволяет индивидуально переместить каждую жемчужину вдоль золотой цепочки, создавая бесконечные варианты с помощью одного ювелирного изделия.

Последователи жемчужного дела Микимото нашлись и в России. Технологию выращивания жемчуга (пат.RU №2183401) разработали Виктор и Ольга Кулешины (село Беседы МО). В мантийную полость двустворчатых моллюсков вводят ядро-затравку – асимметричные кристаллы карбоната. Их получают путем кристаллизации питательной среды, представляющей собой экстрапаллиальную жидкость из мантийного слоя моллюска. Питательную среду помещают в капиллярную трубку, обеспечивающую направленное движение компонентов реакции кристаллизации. Способ культивирования жемчуга заданной формы и размера (пат.RU №2374838 и №2374839) предложили москвичи Алексей Сеид-Гусейнов и Василий Свиридов

Алексей РЕНКЕЛЬ.

Россия, Москва.

Для “RA NY”