Из князи в грязи (О фильме “Викинг”. Время пришло”)

В связи с выходом в русский прокат фильма “Викинг. Время пришло” о преображении князя Владимира после крещения обновился интерес к древней русской истории. Да, это такой как бы блокбастер-пеплум о славянском Савле, ставшем православным Павлом. В язычестве был злобен, воинственен, братьев убил, насильник, распутник, имел 300 жен и еще больше наложниц. От безобразий и непотребств даже ослеп. А потом, в самом конце фильма, принял крещение ради излечения – и прозрел. Как физически, так и духовно. Понял, что убивать и насиловать нехорошо. Даже шею подставляет своему наставнику Свенельду, который хочет его заколоть за измену славным викинговским традициям протыкания мечом всех подряд. Но Свенельд сражен верой Владимира и покидает его, то есть, буквально выходит из ныне хорошего славянина злой дух норман-на-викинга.

То, что Владимир до крещения ослеп на оба глаза в фильме не показано. Это явный промах фильма. Прозрение получилось не комплексным. Только духовным. А надо – чтобы и физическим тоже. Тем более, так написано в Повести Временных Лет, а эта летопись есть основа сценария. В конце Владимир блаженно смотрит на толпу ставших вдруг чистыми киевлян, радостно и ликующе бегущих в воду для крещения в истинную православную веру.

В рецензиях на фильм нигде не отмечена вот какая пикантность: Владимир говорит на двух языках. С “народом” – на русском, а вот со своими дружинникам и своим советником Свенельдом – на родном староскандинавском (эти слова в фильме идут с субтитрами). Эта деталь вызвала ярость настоящих патриотов-антинорманистов. Они давно, еще со времен Ломоносова, уверены, что и Рюрик, и его потомки – это настоящие славяне. А тут вдруг такой афронт. Правда, с именами Рюрик, его сын Игорь (Ингмар), Ольга (Хельга), Олег (Хельг) – неувязка. Это ведь скандинавские имена. Ну, на этот счет у них есть свои “теории”, столь же безумные, как почти все, что они проповедуют.

Да, вот так в фильме – после Рюрика прошло сто лет, а его правнук Владимир продолжает говорить “на своем”. Как уж там Владимир говорил на старошведском на самом деле – не известно, но сам факт для официального фильма о прославлении крещения показателен.

Фильм идет 2 часа 5 минут, из них около 2 часов славяне погрязают в поножовщине, поджогах, братоубийстве, насилиях, человеческих жертвоприношениях, в омерзитель-ных, грязных лохмотьях. И только в последние пять минут наступает православная чисто-та, благолепие, мир и дружба между народами. Нет ли тут скрытой и даже явной русофобии? Не хотят ли авторы сказать, что Русь на 95 процентов была и есть языческой мерзостью и только на оставшиеся пять минут чем-то примерно христианской?

В связи с кино несколько предварительных замечаний.

Источники разного ранга

Историография по значимости выделяет для написания истории следующие источники. На первом месте стоят данные археологии, а также различные юридические и политические документы. Это договоры, решения о войне и мире, торговые соглашения, купчие, дарственные, завещания, награждения, судебные решения, докладные записки и т.д., то есть все то, что называется деловой документацией. Эти документы первичны и основополагающи потому, что фиксируют (как правило) реальное положение дел того времени, к которому относятся. Если, скажем, имеется договор о мире между двумя странами и разделе каких-то территорий, то это значит, что все так и было, иначе другая сторона не подписала бы этот документ. Затем идут летописи, да и то только для некоторого ограниченного времени, ибо летописание давно закончилось, да и в свое время летопись являлась своего рода формой компенсации отсутствия документов и архивов. Потом идут всевозможные мемуары, воспоминания, оценки, в общем – писания современников и участников событий. Так сказать, свидетелей. Уж там простор для фантазии велик. И завершают классификацию (ранжирование) источников по значимости предания, сказания, легенды, мифы, былины, песни, а иногда даже и танцы народ-ностей. В Древнем Китае, например, легендарные сведения о прошлом передавались движениями тела, рук и ног, то есть неким танцем. Знаток истории учитель Кун Фу-Цзы (Конфуций), как говорят древние свидетели, был незаурядным танцором.

В свете такой классификации источников давайте посмотрим, каковы же они для составления истории России. И уже самый беглый осмотр источников вызывает некото-рую оторопь: никаких документов, на которые могла бы опираться достоверная истории Древней Руси, нет. Совсем. Есть только источники второго ранга – летописи. Причем, в любой энциклопедии можно прочесть, что, например, в “Повести временных лет” о начале Руси сообщаются легенды и сказания. То есть, источник второго ранга досто-верности основан на источнике 4 ранга! Еще ниже шли бы сказки, но там их, к счастью, нет. Хотя сказание и сказка весьма близки и даже имеют общий корень.

Для летописей еще имеет значение время ее написания. Если она написана по свежими следам событий, в ней все же может быть больше исторических зерен по сравнению с той, которая написана через сотни лет и основана на устном предании.

Давайте глянем, чем располагает российская историография.

В какой степени можно доверять древнейшей «Начальной летописи» Откуда есть пошла земля русская – “Повести временных лет”? Самый ранний вариант этой летописи дошел до нас в Лаврентьевском списке 1377 года. Составлен был этот список неким монахом Лаврентием (это один из трех составителей), и появился он через 500 лет после описываемых в нем событий про призвание варягов в Новгород и через почти 400 лет после крещения Руси Владимиром. Монах Лаврентий писал, точнее, переписывал, как считается, свой свиток из предыдущей летописи, а та заимствовалась из еще более ранней. Самой ранней летописью, откуда переписывали последующие монахи, считается летопись Нестора (имя условное – так называют переписчиков), датируется она XII веком и повествует она о событиях IX века. То есть, между событиями о призвании Рюрика и написаниями о них прошло 250 лет, а после крещения Руси – более 150 лет. Скажите, что можно написать о том, что было 250, да и 150 лет назад не имея документов? Предположим, что и этот Нестор пользовался более ранними списками, хотя об этом ничего не известно. В любом случае даже самый первый летописец писал по прошествии многих лет, если не десятков лет.

Не имея документов, нельзя написать ничего, кроме как изложить некие народные предания и впечатления о событиях, то есть – записать легенды и сказания. Иными словами, вне письменных источников истории нет – есть сказания и легенды , да и то в лучшем случае. Часто ссылаются на проповедь первого русского митрополита Илариона “Слово о законе и благодати” (там длинное название, но обычно дают вот это краткое), в котором он рассказывает о крещении Руси. На самом деле это тоже никакой не документ, а именно проповедь. Там главным содержанием является повествование о том, что закон – это Ветхий завет, он ниже благодати, которая есть Новый завет. Складно пересказывает сюжеты Ветхого и Нового заветов. А далее о том, что эту благодать на Русь принес князь Владимир. Однако же никаким свидетелем Иларион не был – он во времена крещения еще и не родился и говорил свое “Слово” примерно через 50 или даже 60 лет после крещения уже при правлении сына Владимира Ярославе Мудром. Да и само-то это “Слово” дошло до нас лишь в списках 15 века, и какой отсебятины туда за истекшие сотни лет успели внести монахи – никто не ведает.

Приведу цитату из “Слова”, наглядно показывающую стиль свидетеля:

” И совлек с себя князь наш — вместе с одеждами — ветхого человека, отложил тленное, отряс прах неверия — и вошел в святую купель. И возродился он от Духа и воды: во Христа крестившись, во Христа облекся; и вышел из купели просветленный, став сыном нетления, сыном воскресения. Имя он принял древнее, славное в роды и роды — Василий, с которым и вписан в книгу жизни в вышнем граде, нетленном Иерусалиме. И, совершив сие, не остановился он на том в подвиге благочестия и не только тем явил вселившуюся в него любовь к Богу. Но простерся далее, повелев и всей земле <своей > креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы во всех градах ясно и велегласно славиться Святой Троице и всем быть христианами: малым и великим, рабам и свободным, юным и старцам, боярам и простым людям, богатым и убогим. И не было ни одного противящегося благочестивому повелению его, даже если некоторые и крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевшему <сие>, ибо благочестие его сопряжено было с властью”.

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868

Как литература – это хорошо. Но как свидетельство?! Нужно еще учесть, что язык за 400 лет меняется весьма сильно. Вот смотрите, как звучит первый абзац из цитаты выше в оригинале 15 века – при том еще и в современной разбивке на отдельные слова и в современной графике букв: “Съвлѣче же ся убо каганъ нашь и съ ризами ветъхааго человѣка съложи тлѣннаа, оттрясе прахъ невѣриа и вълѣзе въ святую купѣль. И породися от Духа и воды, въ Христа крестився, въ Христа облѣчеся, и изиде от купѣли бѣлообразуяся, сынъ бывъ нетлѣниа, сынъ въскрѣшениа. Имя приимъ вѣчно, именито на роды и роды, Василии, им же написася въ книгы животныа въ вышниимъ градѣ и нетлѣннѣимъ Иерусалимѣ”. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868

Так выглядит текст, написанный 500 лет назад и то в современной транскрипции. А ведь первоисточник “Слова” Илариона писался и вовсе 950 лет назад. Сплошняком, глаголицей (это и была азбука Кирилла и Мефодия). Как его воспринимали и интерпретировали монахи 15 века спустя 400 лет, которые уже перешли кириллицу? Неведомо.

Уж казалось бы, переписка Ивана Грозного с князем Курбским – это очень важный памятник политической мысли того времени. Но, по мнению некоторых ученых, эта переписка является литературным произведением, написанным в XVII веке князем Шаховским, дальним родственником Курбского. Стоит вспомнить, что от Грозного не осталось ни одного автографа, он сам ничего не писал, хотя, вроде бы, грамоту знал. Но не царское это дело – писать. Может быть, диктовал? Допустим. Но…

Историк Борис Морозов пишет: “В целом у нас вообще таких личных писем XVI века в принципе не сохранилось буквально ни одного. Какие-то новые есть находки, но в целом жизнь людей скрыта от нас, потому что это все действительно погибало в деревянных строениях как у простых людей, так и у бояр, боярские архивы XVI века в принципе не сохранились”. Царь Алексей Михайлович в середине XVII века повелел доставить к нему все имеющиеся в столице книги по истории Руси, но ни в царской, ни в патриаршей библиотеках не нашлось ни одной исторической книги (Бочаров Л. И. и др. Заговор против русской истории. М., 1998.).

Царь Федор Алексеевич (старший брат Петра I) приказал собрать все разрядные книги и сжечь их в сенях передней царской палаты. Эти книги представляли собой историю древних русских родов, где отмечались заслуги каждого рода перед Отечеством. В результате была уничтожена не только генеалогия русской знати, но и память о деяниях предков. То есть, нет ничего достоверного даже от 16 века, что уж тут говорить о 10-м?!

Только немец Миллер, назначенный в 1765 году начальником Московского архива Министерства иностранных дел, учинил хоть какое-то архивное дело. Но Миллер – это уже вторая половина XVIII века, а мы говорим о XVI и еще более раннем времени.

В результате самодурств и разных пожаров-затоплений, как отмечал известный историк Р.Г.Скрынников, «сохранность русских архивов и книгохранилищ XVI века – наихудшая во всей Европе». В рецензиях на фильм “Викинг” авторов упрекают в том, что и князь и все остальные ходят в жуткой грязи. А как же всем известные русские бани? – возмущены дальние потомки тех румяных славян. Вот как раз про бани в 10 веке ничего не известно. Нет отечественных данных. А есть сведения от арабов. Они пишут, что само жилище у славян было чем-то вроде бани. Только не для омовения, а для утепления.

Цитата: “(Славяне) делают жилища под землей, так чтобы холод, который бывает наверху, их не достал. И он (Славянин) приказал чтобы принесли много дров, камней и угля, и эти камни бросали в огонь, и на них лили воду, пока не пошел пар и под землей стало тепло. И сейчас они зимой делают так же”. А.П.Новосельцев Текст о славянах из анонимного сочинения “Моджмал ат-таварих” (“Собрание историй”), составленного в 1126 г.

Потом некоторые из таких землянок стали культовыми капищами, где не столько мылись, сколько жаром изгоняли злых духов и общались с предками, а уж спустя сотни лет эти капища превратились в бани.

Да, худо с документами по древней русской истории. Правда, считается, что имеются три Византийско-русских договора. Но вовсе не в рамках делопроизводства. Эти тексты излагаются все в той же “Повести временных лет”, носят нарративный характер, существуют только в этом источнике, их нет в Византийских хронографах. Собственно, это не документы, а некий рассказ летописца о правилах и обычаях на Руси времен составления летописи, то есть спустя почти две сотни лет после их (договоров) заклю-чения. Отсутствие документов первого ранга (договоров и пр.) дает большой простор для русских историков.

Можно даже ввести по аналогии с принципом неопределенности Гайзенберга в физике некий принцип неопределенности в русской истории: что в ней происходило – не определено до того момента, пока сверху не поступит политический заказ на правильное прочтение и интерпретацию некоего исторического события.

Пусть попробует каждый из нас по памяти сказать, где он был два или три года назад. Пусть точно скажет, когда он ездил в путешествия, с кем именно, что и где он тогда говорил. Пусть просто вспомнит, когда произошла первая встреча с другом и при каких именно обстоятельствах. Как правило, это сделать не удастся – если нет дневниковых записей или писем того времени.

Первые выводы из обозрения источников по истории Руси таковы: в основе российской историографии лежат предания, сказания, в лучшем случае летописи, но документов по ранним периодам нет. Hе было делопроизводства. И не было, стало быть, архивов. Посему историю можно толковать так и сяк в зависимости от политического момента. В точном соответствии с формулой марксистского историка Покровского: «история есть настоящее, опрокинутое в прошлое”. Отсюда и проистекает шутливая формула: “Россия – страна с непредсказуемым прошлым”. В общем, не история, а настоящее фэнтези.

Мне фильм “Викинг” не понравился. Не из идеологических соображений, а, так сказать, художественно. Как сказал бы тов. Сталин “Сумбур вместо кино”. Беготня, вопли, огонь, стрелы, топоры… В фильме для ярости благородной перед схватками славяне пьют отвар из мухоморов – такие сто наркомовских грамм перед атакой. Для образа сумятицы это неплохо, но там же все время так. Ничего нет кроме этой сумятицы. Показали хотя бы славян на отдыхе. Пляску ритуальую, что ли, какую из “Весны священной” Стравинского. Все одно – фэнтези.

Теперь я приведу подборку самых интересных мест из рецензий на новый фильм “Викинг” о деяниях правнука Рюрика, крестителя Руси князя Владимира (после крещения принял имя Василий). Уж тут буйство фантазии явлено во все красе. Ведь основой сценария фильма послужила летопись “Повесть временных лет”, а что это за документ, нам известно. B точном соответствии со словами создателей фильма, что никто не знает, как там было на самом деле, так что важно создать некую атмосферу, в которую следует эмоционально погрузиться. Все равно любая история – не более, чем разновидность литературы. То есть, фикшн, беллетристика. Не любая. Хорошо когда при этом есть документы первого ранга. Ну, а когда нет …, то на нет и суда нет.

Переходим к рецензиям.

Иди и смотри! Продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов о своей картине и ее критиках.

— Раннее Средневековье уже лет двадцать, после титанического «Властелина ко-лец», в топе зрительского интереса. Мы начинали проект, когда не было еще ни «Игры престолов», ни тем более «Викингов». Весь мир активно переживает англо-саксонское прошлое. Нам хотелось сказать, что наша история как минимум заслуживает не меньшего интереса. Мы делали фильм про непрошедшее прошлое, past present. Трудно представить, что еще неделю назад события тысячелетней давности могли стать актуальными и даже важными для очень и очень многих. Но это случилось. Это фильм о личном выборе человека и о том, как этот выбор становится частью истории. Большой истории. Главное, для чего мы работали, — это эмоции зрителей. И мы их получили. События, о которых рассказывает «Викинг», находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств — письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков.

— Вы по образованию филолог-медиевист, и тем удивительнее, что у зрителей много претензий именно к достоверности «Викинга». В интернете большое количество текстов и отзывов, сосредоточенных именно на том, что эпоха и события показаны недостоверно. Давайте теперь к конкретным претензиям. Вот людям, например, не нравится обилие крови и грязи на экране… —



– Культ чистоты явно не был базовой ценностью раннего Средневековья не только у нас, но и в Европе. Мы ничего специально не мазали грязью, снимали на натуре в реальных погодных условиях (съемки происходили в Крыму). Герои и объекты, так сказать, ситуационно грязные. Кровь на экране тоже естественного происхождения: бои, которые велись холодным оружием, чрезвычайно травматичны и, безусловно, в глазах наших современников представляют жестокое зрелище. Мы шли за правдой обстоятельств. Мы не стремились к реконструкторской дотошности, а скорее создавали некий функ-ционально-убедительный визуальный стиль. Каскадеры по-настоящему сражались в наших исторических костюмах изготовленным для них железным оружием. Нас обвиняют в том, что фильм состоит из сплошных исто-рических ляпов. Но о какой истории идет речь? В знаменитом «Гладиаторе» историки насчитали около 250 исторических ошибок. А ведь это фильм о хорошо задокумен-тированной эпохе, о многократно описанных современниками событиях. Мы работали с принципиально иным историческим материалом, со временем, о котором достоверно известно крайне мало. Какие тут могут быть ляпы? Например, «драккары не могли выйти в Черное море» — для таких целей, как правило, использовали другие, более легкие лодки, моноксилы, сделанные из цельного ствола, которые легче было перетащить через днепровские пороги. Но волоком пере-таскивали, естественно, и драккары. Мы выбрали драккары как более эффектные с точки зрения изображения. Сознательно. Важнее всего, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет», единственный бесспорный исторический документ, Мы только предлагаем свою интерпретацию событий.

— Интересно еще, что некоторых зрителей не устроил образ волхва. Вообще, мы же почти ничего о верованиях тех лет доподлинно не знаем. Как вы заполняли эту лакуну в фильме?

— Язычники практиковали жертвоприношения — это достоверный факт. И для нас было принципиально важно, что переход в христианство был связан с отказом от этой практики. Что касается верований, благодаря «Повести временных лет» мы знаем богов славянского пантеона по именам, но, увы, не знаем их функционала. Историки предлагают многочисленные гипотезы: Перун-громовержец и прочее… но это не факты, а их реконструкция. Кто такие были волхвы — жрецы – служители культа? Одинокие практикующие мистики типа индийских йогов? Никто не знает и, может быть, не узнает никогда. Зато мы точно знаем языческую систему ценностей. Она дошла до нас в многочисленных вариациях благодаря мифам и сохранившимся религиозным текстам. Язычество принципиально не знает понятий добра и зла. Оно в высочайшей степени функционально: хорошо то, что приносит результат. Наш волхв искренне хочет помочь городу отбиться от кочевников. Именно поэтому он хочет принести мальчика в жертву — богам надо отдавать самое дорогое. Тогда это честная сделка. Люди рано открыли, что человек — редчайшая биологическая система, способная планомерно уничтожать себе подобных. Война, однажды начавшись, может не закончиться никогда, потому что пролитая кровь порождает новую кровь. Язычество предложило свой ответ: жертва — особенно невинная жертва — это их способ успокоить разбушевавшуюся стихию уничтожения. В основе любого языческого мировоззрения лежит кровь, потому что кровь для них — это душа мира, а человек — одно целое с природой, не выше, но и не ниже ее. Мы хотели посмотреть на это трезво, тем более что, как мне кажется, мы в значительной степени живем сегодня в неоязыческом мире. Может быть, это не очень приятно знать, но, по-моему, это правда. Так, культовый фильм «Аватар» — языческое высказывание о единении человека с природой. Глядя на отзывы о «Викинге», убеждаюсь, что влияние язычества сегодня огромное. Многие пишут о том, что Владимир «все испортил», «оторвал нас от национальных и природных корней»… У меня даже появилась любимая одна цитата из отзыва: «Тут какие-то мрази (полагаю, это мы…) пытаются сказать, что язычество и большевизм — это грязь и мерзость». Раньше никогда не думал, как близко связаны между собой эти понятия. Спасибо, теперь понимаю.

— Хорошо, а финальный кадр с людьми в белых одеждах, входящих в реку, точно был необходим?

— Точно. Понимаете, если смотреть фильм внимательно, то можно заметить, что мы видим Владимира не сами, а глазами рассказчика, Свенельда, его наставника, единственной сконструированной нами фигуры фильма. Для него Владимир — слабый человек, манипулируя которым он хочет решить свои проблемы. Но по ходу фильма голос рассказчика становится все менее заметным: Владимир освобождается от него, и мы видим, как герой набирает силу для своего главного поступка — взять ответст-венность на себя. Это он виновен в убийстве родителей Рогнеды, это он убил своего брата Ярополка, а не те, кто воткнули ему мечи в подвздошье. А в финале фильма, в сцене на берегу моря, мы видим, как Свенельд — альтер-эго Владимира — выходит из него. Навсегда. И последние кадры — это видение героя о том, каким он хотел бы увидеть мир. Каким этот мир может стать.

— Вам не кажется, что Свенельд вообще получился достовернее Владимира?

— Со Свенельдом нам было проще — мы сами в сценарии моделировали его поступки. Он проще Владимира и поэтому ярче. Судя по имени, он один из осевших на Руси викингов. А викинги — очень эффектные персонажи. Как гениально заметил один ученый, они сочетали в себе «героизм защитников Сталинграда» с «подлостью и жестокостью гестаповцев». Во время работы над сценарием в поисках психологических мотивировок мы использовали популярный в скандинавских сагах сюжет вынужденной мести, который лучше всего знаком нам по истории одного датского принца, написанной одним небезызвестным драматургом. Восстановление мирового баланса через преодоление себя, через кровь — тоже очень языческая история.

— К слову, очень близкий к современному русский язык, на котором у вас говорят герои, тоже вызвал вопросы.

— Разумеется, можно было заставить героев говорить на старославянском, но это сразу окрасило бы действие в какие-то ветхие цвета, а мы ведь делали фильм про сегодня, не про вчера. Не хотелось попасть в зачин «Слова о полку Игореве»: «Не лепо ли ны бяшет» и так далее. Это стало бы фильтром, который не позволил бы части аудитории заглянуть в прошлое и увидеть в нем то, что происходит с нами сегодня.

— Заглянули и ругаются…

— На самом деле есть очень много положительных отзывов, причем весьма активных и горячих. А что касается негатива, то для нас важнее то, что нет промежуточных отзывов, а есть выраженная поляризация мнений. Настоящее событие создается только на таком перепаде потенциалов. И мы этого добивались. Антон Долин Напрасно продюсеры, Константин Эрнст и Анатолий Максимов, обижаются на слова директора одного из кинотеатров: «У вашего фильма один недостаток — он русский». Конечно, какой же еще. Да и недостаток ли это? Только у нас могут так замахи-ваться. Нигде больше не умеют делать кино на пределе возможностей, чувств и мыслей, в состоянии священного беспамятства, на чистой иррациональной вере в силу замысла…

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«Викинг» — не фильм, а берсерк, напившийся крепкого отвара из мухоморов и готовый к битве за новогодний бокс-офис. Численность и военная подготовка противника занима-ют его куда меньше, чем собственная удаль, которой необходимо найти хоть какой-то выплеск. Хватай топор — и в бой. Зато сказать сразу обо всем сакральном в одном, казалось бы, развлекательном фильме — это наше, родное. Причем аккурат тогда, когда у самого Кремля воздвигли памятник князю Владимиру, слегка напоминающий моложавого Деда Мороза с крестом вместо елки воздвигли монумент.

Только в России, где даже Новый год бывает Старым, самыми модными и горячими трендами сезона могут стать события Х века. В «Викинге» есть свой мир — огромный, красочный, густонаселенный, запоминающийся. Деревянные постройки, искореженные в схватках доспехи, холщовые рубахи. Слегка монотонная в своей суровости интонация слышна и в музыке, и в диалогах (написанных без скидки на язык древних, все равно не знакомый нам: никаких «гой еси» и «исполать тебе, добрый молодец»). Есть драма-тургическая цельность, лишенная откровенной выспренности. Есть безмолвный и выразительно демонический Антон Адасинский сокуровского «Фауста» в роли волхва, постоянно требующий кровавых жертв для обслуживаемого им идола. То, как жрец показывает пальцем в свой широко открытый рот, еще долго будет сниться многим по ночам.

Пожалуй, здесь пора сказать о главном.

«Викинг» явно задумывался как фильм о приходе на Русь христианства. Но получился чем-то противоположным. Начиная с открывающей эффектной сцены зимней охоты (забив дикого быка, «богатыри не мы» тут же начинают забивать друг друга) и до самого финала, это отталкивающе-жестокое, натуралистическое, полное насилия зрелище. Человек здесь человеку волк: заросший бородой, из которой сверкают бешеные глаза, он всегда настороже, он не верит никому и не надеется ни на что. Например, первый же поступок главного героя, которого нам потом предлагается полюбить, — жестокое изнасилование девушки на глазах у ее родителей, впоследствии изуверски убитых. И это лишь начало. Собственно, у зрителя есть простой выбор: или сразу преисполниться отвращением ко всему происходящему и скорее бежать с сеанса домой, утешаться чтением единого учебника истории, — или начать ловить садомазохистский кайф от кровавого гиньоля с боевыми топорами. Нет сомнений: такая вселенная не может быть отдана Христу, она по праву принадлежит Перуну.

Если резюмировать идею «Викинга» в нескольких словах, доводя мысль авторов до предела, то она сведется к простому тезису: «Никогда России не быть христианской страной». В начале фильма Владимир хлебнет того самого мухоморного супа, чтобы вогнать себя в раж и стать из слабака, младшего сына в семье, альфа-самцом. Попав к финалу в константинопольскую Софию, он очищается, испивая святой воды, — и на-нает грезить о крещении Руси; однако зрителю очевидно, что действие грибов еще не прошло и перед нами лишь живописная галлюцинация о невозможном. Коварный и жестокий дружинник Свенельд, наставник Владимира и его персональный Мефисто-фель (эту роль действительно потрясающе сыграл неузнаваемый Максим Суханов), всегда будет сильнее добренького князя. Княжна Рогнеда с ее вымазанным кровью лицом — Александра Бортич, лучшая актерская работа фильма, героиня двух самых неприличных сцен, — всегда будет соблазнительнее святоши-княгини Ирины (Светлана Ходченкова в роли древнерусской Богородицы).

А сторожевые башни деревянных городов за десять столетий до ГУЛАГа как две капли воды похожи на лагерные вышки. Вот она, Россия, которую мы потеряли. И потеряли ли? Возможно, зрители этого фильма посмотрят другими глазами и на истукана у Боровицких ворот. Проходя или проезжая мимо, будут смотреть и поеживаться.

Павел Семёнов aka Pal Yelets, объединенная дружина «Южная Русь»

“Фильм снят за государственные деньги, полученные от Фонда Кино. И деньги эти, в сумме 1,25 миллиарда рублей, вынуты из карманов каждого из нас. Поэтому, я решил сходить и посмотреть. Что сняли для меня за мои деньги прославленные творцы. Суть фильма проста. Основная канва событий взята из Повести Временных Лет, где сначала погибает один брат будущего князя Владимира – Олег, затем Владимир берёт штурмом Полоцк и забирает себе в жены Рогнеду, после чего идёт на Киев и там убивает брата Ярополка. После чего воюет с печенегами и заради женитьбы на сестре византийского императора осаждает Корсунь. Где, после взятия, принимает крещение. Это – факты. И они изложены в фильме более менее по очереди.

Повествование ведётся от лица Свенельда. Свенельд, так-то, был соратником Святоcлава, отца Владимира. Однако, это не смутило творцов и он стал в фильме наставником Владимира. Чем не угодил творцам его реальный наставник Добрыня – не понятно. Но если бы киношного Свенельда звали Добрыней, ничего это в фильме не изменило бы.

Свенельд за кадром повествует о происходящем, чтоб мы вообще понимали, что происходит. Без его закадрового пояснения, понять, что делают герои, не представляется возможным.

Немного об антураже фильма. Несмотря на то, что в фильме заявлено два исторических консультанта, а создатели фильма публично признавались, что ради создания образов и костюмов объездили пол-Европы – все персонажи фильма ходят в говне. Нет, вы не ослышались. Да. Князья Киевской Руси, они утром прям встают и сразу лезут в говно. Ходить чистым – не принято. Всё население Киевской Руси, их соседи викинги и печенеги – все с ног до головы покрыты грязью весь фильм. Оно и понятно. С точки зрения современного творца, неполживого интеллигента и демократического журналиста, русские люди в принципе, всегда и везде ходят именно так. Князья в грязи, их дружинники в грязи, о массовке вообще речи нет, она похожа на подмостовых нищих. Хотя, по сюжету фильма, всё разворачивается строго в столицах. В Полоцке – столице княжества и в Киеве – столице ещё более серьёзного княжества.

Сцена насилия Рогнеды Владимиром омерзительна. Впрочем, так и должно быть. В конце князь ( КНЯЗЬ!!!!!) – блюёт и засыпает ВО ДВОРЕ крепости, на земле в грязи!!! Князь. В грязи на улице. В только что захваченном городе. Под воздействием грибов и в блевотине. Именно так представляют себе основателя Руси создатели картины. Видимо, представляли как сами бы отметили взятие крепости. Про доспехи и оружие говорить смысла нет. Всё сделано настолько отвратительно, что все, кто хоть минимально знаком с матчастью Раннего Средневековья, будут рыдать кровавыми слезами. Почти все герои ходят в кожаных доспехах скопированных из сериала «Викинги». Собственно, из этого сериала скопировано очень много. Татуировки на лицах викингов, компьютерные драккары, почти каждая сцена вторична как коровья лепёха на дороге. Тебя не покидает ощущение, что ты это где-то уже видел и это было лучше. Само собой, жрец – это чёкнутый дрищ фанатик, к тому же глухонемой. Все его приспешники и приспешницы бриты наголо и все в говне. Капище представ-ляет из себя группу уродливых чурбанов с ужасными корявыми изображениями неясно чего. Творцы не утруждали себя хотя бы изображениями Тора и Фрейра, которых известно овердохера. Они не поглядели на деревянную резьбу Борре, Йеллинг и Урнес. Или хотя бы Збручским Идолом впечатлились. НЕТ. Их капище уродливо, омерзи-тельно и убого. На минуточку – главный храм страны. Место где праздновал князь Святослав.

Мы имеем откровенно русофобское, антигосударственное кино. В котором князь Владимир выставляется никчёмным дегенератом. Его дружина – бандой разнопле-мённых головорезов. Его народ – стаей зомби, копающихся в дерьме. На минуточку – это всё ваши предки. И всё это – за ваши деньги, дорогие россияне. Наслаждайтесь! Алексей Юсев Владимир в исполнении Данилы Козловского (далее — Владимир «Викинг») оказался очень миролюбивым деятелем, практически пацифистом. Во всех показанных в фильме конфликтах он изначально придерживается антивоенной риторики и лишь под давлением непреодолимых обстоятельств вынужден хвататься за оружие. Нет никаких следов княжеского гарема во много сотен наложниц, в том числе чужих, замужних.

Владимир «Викинг» робок с женщинами, и в момент истины, когда кровожадные обычаи требуют от него совершить насилие над пленницей, та ложится и покорно раздвигает ноги. В сей момент только принятый князем природный энергетик делает возможным половой акт, после чего он кается в содеянном и берет Рогнеду в жены, обещая любить (роль княгини исполнила белорусская актриса Александра Бортич, выбор которой отсылает к зарождению государственности на ее родине).

С убийством брата — еще одним историческим фактом, от которого трудно отвертеться, — тоже происходит пертурбация. Владимир «Викинг» встречает близкого родственника объятьями, но откуда ни возьмись появляются мечи и протыкают доверчивого Ярополка насквозь. Главный герой фильма поражен внезапным ходом событий и прижимает к себе истекающее кровью тело. В происшедшем виновен воевода Свенельд, который по сюжету и задумал ловушку, что противоречит историческим версиям убийства. Ближе к концу картины Владимир оказывается на исповеди в храме, где берет на себя все смертные грехи, которые молвой приписываются ему, но на самом деле совершены другими, без ведома князя. Настоящий правитель Руси, принимающий ответственность за действия своих подчиненных! Да за такое Красно Солнышко, чтобы он 37 лет правил, хоть сейчас готовы проголосовать 86 процентов россиян!

Резюмируя сказанное про идеологическую сторону картины, можно отметить, что создатели пытаются обелить древнего исторического деятеля элегантными художественными средствами”.

Сергей Цветков, писатель, историк, автор книг по русской и зарубежной истории, научных и научно-популярных статей, радиопередач (“Наше радио”, “BEST FM”, Радио Искатель).

“Первые рецензии на фильм «Викинг» показали, что многие наши сограждане испыта-ли культурно-эмоциональный шок от «грязной Руси», которую они узрели на экране. Некоторые не удержались от громких упреков в русофобии в адрес создателей фильма.

Стало быть, эта тема нуждается в научном комментарии. Так насколько перепачканные лица и одежды славянских персонажей фильма соответствуют исторической действительности? В глазах цивилизованных народов того времени славяне были высокими, сильными, красивыми, хотя и не слишком опрятными людьми. Обыкновенной одеждой славянских мужчин была длинная рубаха и плащ, но многие, как пишет византийский историк Прокопий Кесарийский (VI в.), не имея ни того, ни другого, довольствовались одними штанами; при этом «они постоянно покрыты грязью». Спустя столетие учитель церкви Исидор Севильский в своем сочинении «О свойствах народов» также отмечает в качестве характерной национальной черты «нечистоту славян». Кстати, в разряд грязнуль вместе с ними попали и шведы. В начале Х в. Ибн Фадлан, участник арабского посольства в Волжскую Булгарию, наблюдал прибывших туда купцов-русов.

Первым впечатлением Ибн-Фадлана было восхищенное удивление. «Я видел русов, — пишет он, — когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на берегу реки Атиль (Волги). И я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румяны, красны… И от края их ногтя и до шеи они покрыты изображениями (татуировкой. — С. Ц.) деревьев и тому подобного». Однако, войдя в жилище русов, чистоплотный араб не смог сдержать своего отвращения. Эти люди — «грязнейшие из тварей Аллаха», восклицает он, ибо они «не очищаются от испражнений, ни от мочи, и не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды…»

Живя сообща в одном деревянном доме по десять-двадцать человек, они совокупляются со своими женами или рабынями на глазах друг у друга и ничуть не смущаются и не оставляют своего занятия, если в эти минуты к ним в дом заглянет чужестранный купец. Они, правда, моются не после, а перед едой, — но как! «И у них обязательно каждый день умывать свои лица и свои головы посредством самой грязной воды, какая только бывает, и самой нечистой, а именно так, что девушка (наложница. — С. Ц. ) приходит каждый день утром, неся большую лохань с водой, и подносит ее своему господину. Итак, он моет в ней обе свои руки и свое лицо и все свои волосы. И он моет их и вычесывает из волос гребнем в лохань. Потом он сморкается и плюет в нее и не оставляет ничего из грязи, но все это делает в эту воду. И когда он окончит все, что ему нужно, девушка несет лохань к тому, кто сидит рядом с ним, и этот делает подобно тому, как делает его товарищ. И она не перестает переносить ее от одного к другому, пока не обойдет ею всех в доме, и каждый из них сморкается и плюет и моет свое лицо и свои волосы в этой лохани».

Лев Диакон, описывая внешность князя Святослава, прибывшего на встречу с басилевсом Иоанном Цимисхием, отметил, что «одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой». Рубахи спутников князя, следовательно, не блистали белизной.

А как же знаменитая русская баня, возмутится эрудированный читатель? Действительно, это отечественное заведение всегда производило сильное впечатление на иностранцев. В изложении аль-Бекри (XI в.) устройство и целительное воздействие славянской бани выглядит так: «И не имеют они [славяне] купален; но они устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его некоторой материей, которая образуется на их деревьях [мхом]… Затем они устраивают очаг из камней в одном из углов этого дома и на самом верху против очага открывают окно для прохода дыма. Когда же очаг раскалится, они закрывают это окно и запирают двери дома, — а в нем есть резервуары для воды, — и поливают этой водой раскалившийся очаг; и поднимаются тогда пары. И в руке у каждого из них связка сухих ветвей, которою они приводят в движение воздух и притягивают его к себе. И тогда открываются их поры и исходит излишнее из их тел и текут от них реки. И не остаются ни на одном из них следы сыпи или нарыва».

Однако следует помнить, что в языческом обществе баня была сакральным местом, которое посещали не столько для физического, сколько для ритуального очищения. Омовения в ней были связаны с совершением определенных обрядов, то есть происходили хотя и регулярно, но едва ли часто.

Зрительница Яна Сабля:

Посмотрела фильм «Викинг» и пришла в замешательство от низости и извра-щённости задумки сего информационного продукта. Андрей Кравчук автор сценария и режиссер, продюсер Константин Эрнст. Лозунг фильма: «Тебе нужно увидеть, чтобы поверить» — по задумке авторов, видимо, должен отразить примитивное миро-воззрение славян до крещения. Так как продвинутое сознание христиан позволяет верить не проверяя, не видя, просто верить и всё и именно так и правильно — такой вот один из посылов фильма. Другими словами — призыв к снижению критического мышления и «закрыванию глаз» на факты. Весь этот фильм является оскорблением разума! В ходе фильма чистыми славяне появляются, только когда их массово крестят в реке. А до того, видимо, кожа очищалась естественным путём — грязь отваливалась засохшей. Чистая одежда в фильме появляется лишь дважды: у христиан в Корсуни и у славян при крещении в Киеве. Это яркие акценты, влияющие на сознание, подчёркивающие преимущества христианства.

Хочу предупредить об опасности, которую несёт в себе этот фильм и для взрослых и, особенно, для детей. Просьба к родителям, которые пришли на просмотр с детьми, подать иски о причинении морального ущерба и психического вреда. Прошу юристов помочь сформулировать иски по оскорблению и унижению чести и достоинства предков славян. Прошу у активистов юридической помощи, для того чтобы авторы фильма понесли наказание по закону.

Алексей Венедиктов, главный редактор “Эха Москвы”:

― Сначала про «Викинга». Первое: меня, конечно, весьма взбодрила петиция. Она, соответственно, на сайте тому предназначенном. Набрала уже, по-моему, какое-то безумное количество голосов типа 15 тысяч – запретить «Викинг», фильм, просмотр. И одновременно «Викинг» за 9 дней собрал миллиард рублей билетами. Так что торопитесь, пока не запретили. Вообще, мне кажется, что петиция – такой рекламный трюк со стороны Константина Эрнста просто. Скажем так, что если это не он, то он опоздал. Это надо было придумать, конечно, тем более, что текст петиции изложен. Там очень смешное объяснение: «И вот он в крови приходит к своей жене. Она его ласкает…». Я не хочу заниматься спойлерством. Она должна… сначала помыть должна, а потом, значит, ласкать… Несмотря ни на что, несмотря на то, что там все заканчивается счастливым крещением добровольным всех и вся, и огромное число девушек в белых холщовых рубахах прыгают в Днепр – все это так красиво.

Но, на самом деле, конечно, этот фильм абсолютно русофобский с точки зрения этих борцов за русофилию. Он русофобский, потому что этот фильм четко и внятно говорит, что первые князья являются викингами, норманнами, то есть вся норманнская теория. Никакие они не славяне. Они пришлые. И называется он «Викинг». И князь Владимир у нас викинг.

То есть это фильм, который закрепляет в голове у тех, кто смотрит, норманнскую теорию: первые князья – (братья) Ярополк, Олег, Владимир – все негодяи и все норманны. Это первая и важная история.

И вторая такая как бы русофобская часть заключается в том, что если по «Повести временных лет» и по тем историческим авторам, которые на основании «Повести временных лет» и западноевропейских хроник и восточных хроник писали о том, что выбор христианства в его византийской форме – это был политический выбор Владимира, то в фильме это случайный выбор Владимира, вот его одного и никого больше. И это тоже абсолютно русофобская позиция, несмотря на то, что на встрече съемочной группы с Владимиром Путиным там сидел отец Тихон Шевкунов, я вдруг начинаю думать, что, на самом деле, это все он. Да, русофоб главный. Вот я начинаю думать. Я начинаю думать, что его к нам подослал Ватикан.

Евгений Гришковец

Но самым стыдным в истории с выходом фильма «Викинг» является не сам фильм, а бессовестная его рекламная компания. Первый канал даже не рекламирует этот фильм, он представляет этот фильм, как одну из главных новостей мирового масштаба. Ведущие новостных программ, как боевые сводки, сообщают цифры сборов этого фильма и наряду с важнейшими событиями подают информацию о триумфе «Викинга». Это — не реклама, это — агитация. Однако, та уверенность, с которой Первый канал и его руководитель представляют своё очередное детище под названием «Викинг», та гордость, с которой это делается, говорит только о том, что производители «Викинга» искренне и реально не видят разницы между своим детищем, своими спецэффектами и технологиями, своим бессмысленным сценарием, беспомощным монтажом, доморощенными костюмами и гримом и голливудскими образцами, с которыми они так хотят конкурировать. Похоже, что себе они свою тождественность лучшим мировым образцам доказали. Главное, чтобы они не начали это доказывать другим.

Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Про викингов нам ныне известно немного. Предполагается, что, нападая на своих врагов, они громко кричали, чтобы возбудить самих себя и психологически подавить противников. В этом смысле фильм «Викинг», повествующий о жизни князя Владимира Святого, удался на славу. Кричат там практически непрерывно и к середине сеанса психологически настолько подавляют зрителя, что с нетерпением начинаешь ждать очередной эротической сцены. Не столько чтобы полюбоваться полуобнаженным телом очаровательной актрисы Александры Бортич (Рогнеда), сколько для того, чтобы немножко побыть в тишине.

У знаменитого социолога Мансура Олсона есть теория «кочующего и стационарного бандитов». Смысл ее, если кратко, состоит в следующем. Дикие народы (например, половцы, мадьяры или скандинавские викинги) долгое время живут грабежами народов цивилизованных. С экономической точки зрения это дело оказывается весьма прибыльным. Сам лично не пашешь и не сеешь, но приходишь на готовенькое, штурмуешь город, убиваешь мужчин, насилуешь женщин, детей продаешь в рабство, а деньги и имущество оставляешь себе. Через некоторое время приходишь к другому городу и вновь повторяешь операцию. А дальше — по кругу. На старое место возвращаешься лет через двадцать, когда там вновь зародится жизнь и будет что разграбить. Впрочем, у подобной «экономики кочующего бандита» есть один недостаток. Бегать много приходится, что нелегко к старости, когда хочется покоя, комфорта и автоматического поступления благ от подвластного населения. Поэтому в определенный момент кочующий бандит становится стационарным. Он устанавливает над покоренным городом постоянный контроль, перестает убивать мужчин и продавать в рабство детей (хотя женщин порой насилует, поскольку от этого занятия труднее всего отказаться). Стационарный бандит не забирает у населения все имущество, а вместо этого даже слегка поощряет развитие экономики и защищает народ от наездов [со стороны] других бандитов.

Наш Святой Равноапостольный князь Владимир Святославович начинал, как… сами понимаете кто. По матери происходил от рабыни, шансов на киевский престол не имел и был до поры до времени простым скандинавским викингом со всеми вытекающими отсюда для его жертв последствиями. То, как он поступил с Полоцком, взяв город штурмом во главе своей… (как бы помягче выразиться) бригады, служит наглядным подтверждением теории Олсона.

Викинги приходили на Русь за баблом, и они его регулярно получали от разоренных городов и сел, благо бригад было мало, а населения трудолюбивого много. Затем так вышло, что захватил Владимир даже стольный град Киев. И тут стало ясно: незачем ему разбойничать дальше, когда можно жить-поживать да добра наживать во вполне стационарном состоянии.

Киев, конечно, в те годы был городок так себе. Плохонький, деревянненький… Что весьма точно показано в фильме (пусть украинцы не гордятся!) Но в сравнении, скажем, с Полоцком, который и вовсе был дыра-дырой (наш привет Батьке!!!), стольный град позволял содержать бригаду наемных викингов, не прибегая к разбою. И здесь мы подходим к самому спорному месту «Викинга» — крещению. Был бы фильм по-настоящему художественным, нам показали бы внутренний мир героя, совершающего столь ответственный шаг в жизни. Владимир мог бы, скажем, как Савл на дороге в Дамаск узреть вдруг Господа и мигом превратиться в Павла. А мог бы, как Аврелий Августин, пройти длительный путь размышлений, ведущих к рационально осмысленной вере в Бога. Ведь истинная религиозность проходит через ум или сердце человека, превращая его из язычника в христианина.

У простоватого викинга все вышло совсем по-простому. Священник в завоеванной Владимиром Корсуни (Херсонесе) показал ему, как запросто Бог может очистить человека от годами копившихся грехов — убийств, погромов, изнасилований. Нашему герою такая вера очень понравилась. Тут-то и наступил happy end. Счастливые киевляне, недавно еще приносившие кровавые жертвы жестоким богам, стали как дети резвиться в водах Днепра, получая крещение.

Подобный приход к вере вызывает отторжение, если смотреть на него из нашего времени. Смотреть глазами великих русских мыслителей Соловьева, Бердяева, Франка, братьев Трубецких, заложивших основы нашей христианской духовности. Не христианство принимал Владимир, а торг совершал какой-то. Веру, мол, вашу берем, так и быть, поскольку в стационарном состоянии единоверие должно государство сплачивать. Не может в нем быть ни эллинов, ни иудеев, ни викингов, ни древлян с полянами и прочими кривичами. Все христиане. Все одному Богу служат. Одному князю. Одной вертикали власти. Но за это все эллины (они же ромеи, греки и византийцы) грехи с нас должны снять. И дальше снимать по необходимости. Поскольку ведь даже стационарному бандиту нельзя без насилия. Вдруг майдан какой-то случится. Или агента иностранного придется повесить.

В общем, принятие христианства Владимиром подано в фильме не как путь народа к духовности и не как личный зов Господа к каждому из нас, а как общественный договор. Вера удобная и недорогая. Можно грешить и каяться. Отпущение получать по сходной цене. Уж если викингу запросто все грехи в один момент списали, то нам-то тем более простится.

Из официальной биографии Владимира.

Владимир был до крещения известен как «великий распутник» (лат. fornicator maximus, по словам немецкого хрониста Титмара Мерзебургского). Помимо этого он состоял в нескольких официальных языческих браках, в частности, с уже упоминавшейся Рогнедой, с «чехиней» (на союз с Чехией он, по некоторым данным, опирался в борьбе с Яропол-ком, союзником германского императора) и «болгарыней»

Дети (всего тринадцать сыновей и не менее десяти дочерей). Точных данных о начале церковного почитания (и формальной канонизации, если такая была) князя Владимира нет. Возможно, Владимир первоначально поминался вместе со своими сыновьями, свя-тыми Борисом и Глебом.

По косвенным данным, уже в первые годы после его смерти возникла агиографическая традиция, уподоблявшая князя апостолу Павлу, причём житийные рассказы об обращении Владимира (ослепшего и чудесным образом исцелившегося по молитвам христиан) встречаются и в западноевропейских памятниках того времени.

Согласно сербским Прологам XIV века, восходящим к древнерусским оригиналам середины XII века, официальное признание Владимира святым к середине XII века ещё не состоялось. Русские летописи также умалчивают о канонизации Владимира Крестителя. Первые надёжные сведения об официальном почитании Владимира как святого равноапостола относятся к XIV веку: все Прологи и богослужебные книги того времени имеют память святого Владимира под 15 июля.

С 2002 года святой Владимир «Викинг» стал считаться небесным покровителем внутренних войск МВД России.

Валерий ЛЕБЕДЕВ.

США. Бостон.

Для “RA NY”