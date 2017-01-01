В руках у меня сборник статей и документов под названием «Слово товарищу Сталину». Составителем его является Ричард Косолапов, который уже после смерти вождя завершил, по своей инициативе, издание собраний сочинений И. В. Сталина. В книге Р. И. Косолапова, много лет занимавшегося творческим наследием Сталина и принимавшего участие в издании его сочинений, собраны наиболее известные произведения и речи руководителя партии и государства, документы, относящиеся к его деятельности. Ряд фактов из этой книги мною уже использовались в других статьях, но подготовить развёрнутую рецензию на книгу, насчитывающую полтысячи страниц, в рамках одной статьи просто нет никакой возможности. Поэтому я решил вновь возвратиться к этому сборнику. Издан он в 2002 году и следует отметить, что в Общественно – редакционный совет, кроме самого составителя, вошли такие известные в России и за рубежом учёные – обществоведы как Л. Аннинский, С. Кара–Мурза, И. Латышев, С. Николаев, П. Палиевский, А. Панарин, Ю. Поляков, В. Сироткин, В.Третьяков, П.Ульяшов и А. Уткин. Издан был сборник тиражом в 5000 экземпляров, и теперь стал библиографической редкостью. Между тем, документы и сведения, представленные в нём, представляют несомненный интерес и многие со всеми этими данными просто незнакомы. И нельзя не согласиться с Р. Косолаповым, который в предисловии составителя писал: «Многие из тех, в ком Сталин пытался будить разум, с лихвой выместили на нём, мёртвом, филистёрское раздражение своих растрёпанных умишек. Было предпринято всё возможное и невозможное для того, чтобы сделать его правду чужой народу… При всей оглушительности поношений – с основанием (А ОНО ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ) и без оного – Сталин теперь самый неизвестный из когда–либо писавших и говоривших. Его мысли и суждения, как правило, даются в тенденциозном пересказе и в усечённом виде… Работы Сталина почти не издаются, и он лишён возможности вести прямой диалог уже с двумя поколениями читателей…».

При этом автора – составителя этого сборника вряд ли можно назвать «догматиком – стали-нистом». Он зовёт читателя не в прошлое, а в будущее, призывает не повторять ошибки и прос-чёты, допущенные прошлом. И в то же время анализирует и достижения той эпохи, сделавшие возможным победу в самой кровопролитной и жестокой войне в истории человечества, в союзе со странами антигитлеровской коалиции. Поэтому в книге приводятся исключительно достовер-ные данные, дающие возможность справедливо оценить успехи и осудить преступления того непростого времени.

Как бы продолжая мысль Ричарда Косолапова, ярый антикоммунист и антисталинист, но человек честный, известный миру исследователь А. Авторханов в своём исследовании «Загадки смерти Сталина. (Заговор Берии )» писал: «Сталин был самым ненавистным и самым любимым, глубоко уважаемым и люто презираемым государственным деятелем ВО ВСЕЙ ИСТОРИИ (выделено мною. В. Л.). В его государстве не было равнодушных к нему, – были только энтузиасты и враги. Ни один современник не нарисовал и едва ли нарисует его точный политико – психологический портрет, ибо у него нет беспристрастных современников – даже после его смерти. Чтобы понять его психологию и правильно оценить его деяния, а значит, и его место в истории России и мира, нужны хотя бы сто – двести лет исторической дистанции». Я уже приводил в одной из статей эту цитату маститого историка, но думаю, что, повторив её, и подкрепив выводы Авторханова сведениями из сборника Р. Косолапова, мы в какой – то степени приблизимся к истине. Не зря же Черчилль в своё врямя заявил, что Хрущёв объявил войну мёртвому Сталину и проиграл её. Свидетельством тому – нынешнее восприятие прошлого молодежью. Впрочем, обратимся к работе Р. Косолапова и исследованиям некоторых других авторов.

РЕПРЕССИИ, РЕПРЕССИИ, РЕПРЕССИИ…

Одно из центральных мест в работе Р. Косолапова и общественно–редакционно совета наз-ванного выше сборника, занимает вопрос о репрессиях в 1937 – 1938 гг. Естественно, бес-причинное репрессирование опрадывать нельзя. Точно также, как нельзя преувеличивать масшта-бы этого беззакония. Есть ли в этом вина Сталина? Конечно – да! Как–никак, он был руково-дителем СССР. Но и винить во всём вождя будет не совсем правильно. Р. Косолапов приводит один интересный пример. В конце лета 1937 года, в самый разгар ежовщины и вызванной ею эпидемии доносительства, чувствуя нарастающую день ото дня напряжённость, Жданов, тогда один из секретарей ЦК ВКП(б), часто встречавшийся со Сталиным на людях, долго искал с ним встречи наедине. Когда это наконец получилось, Жданов напрямик сказал Сталину, что, на его взгляд, «творится провокация во всесоюзном масштабе». Так думал и сам Сталин, отмечал цитируемый автор. Вскоре Н. Ежов был отставлен и в стране начался новый поворот. Не зря Р. Косолапов заметил одну деталь: ни один из нынешних «толкователей» прошлого не сообщает о решениях январского (1938 года) Пленума ЦК, который потребовал разоблачить карьеристов – коммунистов (а Н. Хрущёв относился к их числу), старающихся «отличиться и выдвинуться на исключениях из партии, на репрессиях против членов партии… застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности путём применения огульных репрессий против членов партии».

Я ещё и ещё раз утверждаю, что массовый террор не имеет никакого оправдания. И Сталин ответст-веннен за происшедшее. Но не он один. На «дорогом Никите Сергеевиче» крови не меньше, чем на вожде. Все депортации с присоединённых к Украине территорий в 1939 – 1940 гг. и в послевоенное время связаны с именем Хрущёва, точно так же, как репрессии в Москве – с именем того же Никиты Сергеевича, который одно время был главой московской партийной организации. Во–вторых, в ГУЛАГе содержались не только политические заключённые, а и лица, совершившие уголовные прес-тупления. Тут мы встречаемся с явлением, которое мешает нам понять прошлое. Мы оцениваем его с позиций сегодняшнего дня. Ведь то, что сегодня не является преступлением, в то время квалифици-ровалось как уголовно – наказуемое деяние. Самый популярный пример – частно–предприни-мательская деятельность. В– третьих, многих виновных в незаконных репрессиях жестоко наказали. И в–четвёртых, численность репрессированных за годы Советской власти преувеличена.

Вот какие доводы приводит автор–составитель рецензируемого сборника. «Учитывая, что отечест-венные публикации о масштабах репрессий сильно попорчены хрущёвско – горбачёвской коньюктурщиной, – отмечает Р. Косолапов, – и страдают субъективизмом, приведу выдержку из книги французов А. Адлера, М. Декайо, Ф. Коэна, Л. Робеля и К. Фриу «СССР и мы», выпущенную в 1978 году в Париже и Москве: «Сразу же оговоримся, – отмечали авторы, – что ни одна из приводимых нами цифр не является строго доказанной. Они были выведены на основании сведений о пропускной способности больших московских, ленинградских и т. д. тюрем, как известно, никогда после 1917 года не пустовавших. С другой стороны мы знаем, что демо-графические изменения, происшедшие в результате репрессий, достаточно велики для того, чтобы не публиковать итогов переписи в 1939 году. Единственным интересным среди ряда статистических данных является число членов коммунистической партии: оно упало с 2817 тыс. человек (включая кандидатов партии) на ХYII съезде ВКП(б) в 1934 году (ознаменовавшем победу линии Кирова) до 1586 тыс. на ХYIII съезде в 1939 году, среди которых было 400 тыс. вновь принятых в членов. Если учесть, что часть рядовых коммунистов была вычищена из партии по причинам неполитического порядка (прогулы, пьянство и т. п. ), число арестов не превысило 70 – 75% исключённых из партии, то получится огромная, но потверждённая размахом бедствия на уровне руководящих кадров цифра – 850 тыс. арестов. К тому же некоторые подсчёты позволяют сделать вывод, что соотношение между числом коммунистов и беспартийных среди заключённых составляло примерно 1 к 5 (то есть 20% заключённых были ранее коммунистами при 1% членов партии по отношению к общей численности населения). Отсюда вытекает, что общее число арестованных в тот или иной момент достигло 4 млн. человек».

Много интересных сведений приводит Косолапов из книги Адлера и его соавторов. «Итак, можно считать, – писали они, – что в период 1935 – 1939 годов было умерщвлено примерно 400 – 500 тысяч человек, значительную долю которых составили коммунисты; однако были здесь и многочисленные уголовники (спекулянты и т. п. ), расстрелянные в особенно тяжёлые моменты в назидание другим». После войны число заключённых могло дойти до 7 миллионов, отмечают названные мною авторы. «Эта цифра, возросшая по сравнению с 1939 годом, объясняется мас-совой депортацией национальных меньшинств (прибалтов, немцев, украинцев, крымских татар, некоторых кавказских народностей и калмыков), обвинённых в сотрудничестве с нацистской Германией».

Всего же цитируемые Косолаповым авторы (Адлер и другие ) ПРЕДПОЛАГАЮТ ( выделено мною ), что общее число советских людей, погибших в результате обеих волн репрессий составила до 10 млн. человек. Мне кажется, что и эта цифра несколько завышена. Но всё – таки это не те гигантские цифры, которые приводятся некоторыми «исследователями». Вот что писал по этому поводу Р. Косолапов: «В июле 1991 года днепропетровец Эдуард Данилович Ояперв прислал мне свою «Альтернативную записку в связи с реабилитацией Бухарина и др.». В авторском предисловии говорилось: «…Адамович и Поликарпов уже заявляли неоднократно в печати, что Сталин только с 1934 по 1940 год уничтожил 18 миллионов человек. Р. Медведев «уточнил», что за годы так называемого сталинизма репресси-ровано 38 – 40 миллионов. Антонов – Овсеенко довёл эту цифру до 60 миллионов, кто – то из «демократов» до 80 и даже до 104 миллионов…». Естественно, каждый здравомыслящий человек понимает, что это чистейшей воды фальси-фикация. При этом никто, десятки раз повторяю, никто не может оправдывать террор против своего народа.

Обратимся в данном случае не к зарубежным авторам, а к Ричарду Косолапову. Вот что он писал, работая над составлением рецензируемого сборника. Чем опровергаются приведённые выше данные?

Хотя бы тем, что не может быть, чтобы все они соответствовали истине. В лучшем случае только один из них может оказаться правым, остальные соврали. Возникает вопрос – зачем? Если даже поверить, (на время) в поликарповские 18 миллионов, то и в этом случае полу-чается абсурд или заведомая ложь – могла ли горстка «сталинских палачей» (выполняя и прочие обязанности в условиях тюремной или лагерной тишины ) выбить столько же народа, сколько гитлеровская армия это сделала за такой же срок с 1941 по 1945 год, когда денно и нощно бомбила, стреляла изо всех видов современного оружия, давила танками, расстрели-вала и вешала, истязала и оставляла миллионы советских граждан без еды, медикаментов и даже без воды? Осмеливаюсь предположить – сомнительно. Вот некоторые цифры для размышления. До войны в СССР было 194 миллиона жителей, из которых 100 миллионов женщин, остальные – мужчины. Из числа мужчин (94 – 95 млн. чело-век) 32 – 35% составляли молодые люди до 18 – летнего возраста и 12 – 15 % – старше 60 лет, которые не воевали и их не сажали в тюрьмы или лагеря и тем более не расстре-ливали, а это в целом до 47% или 44 миллиона человек. Поэтому если от 94 миллионов мужчин вычесть 44 миллиона указанных выше, 22 миллиона погибших в вой-ну и 18 миллионов «расстрелянных Сталиным», то остаётся только 10 миллионов мужчин, годных к воспроизводству населения. Но учитывая его быстрый послевоенный рост, приходится лишь предполагать, что Сталин «организовал искусственное оплодотворение имеющихся женщин» Абсурд? Да. Но ведь именно это подсовывали российским гражданам. Если предположить, что Сталин уничтожил лишь просто миллионы, как это утверждают некоторые более добросовестные историки – а это, как минимум 2 миллиона – то и в этом случае следует считать, что каждый сотый был расстрелян (2 миллиона из округленно 200 миллионов человек, проживавших в ССР перед войной ). А вот в довольно серьёзной газете «Аргументы и факты» в 1990 году ( №5) были опубликованы официальные данные, из которых видно, что за период с 1921 по 1954 год (за 34 года) репрессировано по политическим мотивам 3 777 380 человек и приговорено к высшей мере наказания 642 980 человек. «Эти данные скрывались от общественности, – отмечал Р. Косолапов… когда подавляющая масса людей уже оказалась под влиянием дезинформации и откровенной лжи…». Но есть ещё более потрясающие цифры. Рекорд здесь поставил Юрий Корякин. Он «довёл» число репрессированных до 120 миллионов человек! Цитируемый автор указывает, что у Р. Медведева и А. Соженицына показатели «поскромней» При населении СССР в перед войной 190 – 195 миллионов возникают недоумённые вопросы: кто воевал, кто трудился в тылу, кто остался в живых, кто восстанавливал народное хозяйство, откуда взялся народ, который до развала Советского Союза готов был взять 300 – миллионную высоту. В связи с этим Косолапов обращается к работе более чем серьезного иссле-дователя И. Пыхалова: «Время Сталина: факты против мифов». Он приводит наиболее достоверные данные. Контингент «архипелага ГУЛАГ» в марте 1953 года, через 8 лет после окончания войны, уже составлял 2,5 миллиона человек, несколько больше 1,5% населения страны. В то же время количество заключённых в США на 100 тысяч населения было не меньше, чем в СССР. Об этом свидетельствовал амери-канский исследователь М. Соуса в своей монографии «ГУЛАГ: архивы против лжи». И далее цитируемый автор отмечает, что даже в далёкие 90–е в США находилось в тюрьмах 940 тысяч заключенных, а в период «перестройки» в СССР – 1,5 миллиона. К этому следует добавить, что в те трагические времена (1930 –е годы) юридический корпус СССР имел 2 – 4 – 6 классов образования, что затрудняло грамотное расследование и судебное рассмотрение. А заполучить более грамотные кадры тогда было неоткуда. И вероятность ошибок была большой.

Нужно учесть ещё один момент, на который обращает внимание рецензируемый мною автор. Сталин осознавал мощь вермахта и понимал роль пятой колонны в случае начала войны. И тут он, Косолапов, обратил внимание на высказывание Д. Волкогонова, который, несмотря на свои антипатии к Сталину, пришёл к выводу, что вождь ещё до начала войны принял решение убрать всех потенциальных пособников фашизма. «Ведь если Гитлер придёт с мечом, -приводит мысль Д. Волкогонова Косолапов, – то посадит здесь кого – нибудь из «недобитков», – размышлял Сталин. Мы будем готовиться к будущей войне, а возможную «пятую колонну» уберём сейчас. У Гитлера не будет здесь опоры…Такой ход мыслей Сталина возможен. Тем более, что Молотов, по свидетельству Ф. Чуева, незадолго до своей смерти потвердил, что накануне войны Сталин стал проводить курс на максимальное ослабление социальной базы возможных квислингов и лавалей». (Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина. В 2-х книгах. Книга первая, часть вторая).

Кстати, первую рецензию на эту книгу подготовил и опубликовал в одном московском журнале ваш покорный слуга, и получил письмо от Д. Волкогонова, которое передал, после смерти последнего, его дочери Ольге. Косолапов тоже потверждает эту точку зрения Молотова, с которым беседовал в декабре 1977 года. Сам Д. Волкогонов, приводит инте-ресные данные о жертвах репрессий. «Так, согласно приводимой им справке пред-седателя военной коллегии Верховного суда СССР В. Ульриха, выглядит следующим образом. За время с 1 октября 1936 года, то есть в течение двух лет, этой коллегией и выездными сессиями было присуждено к расстрелу 30 314 человек и к тюремному заключению – 5643. Разумеется, это ещё не всё. Д. Волкогонов ссылается также и на работу обычных судов… Но ошеломительные мифические миллионы из приводимых данных не складываются», – отмечает Р. Косолапов.

При этом следует подчеркнуть, что огромную роль в организации массового террора сыграл и Никита Сергеевич Хрущёв. В цитируемой книге Косолапова приводится один интересный документ – записка Хрущёва из Киева, относящаяся к описываемому Косо-лаповым периоду и событиям того времени. Вот каково её содержание: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17 – 18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2 – 3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущёв». (Воля. 1993.№11. Искра. 1993. №4). Мало того, именно Н. С. Хрущёв предложил назвать Конституцию СССР «Сталинской».

После перевода Хрущёва на Украину, он продолжал там политику «Большого террора». Только в 1938 году, как считается, было арестовано в этой республике 106 119 человек, с 1938 по 1940 годы – их общее число составило 165 565 человек. По словам Молотова, Хрущёв «отправил 54 000 в мир иной, как член (украинской тройки). Эти цифры взяты у Гровера Ферра, который подготовил своё исследование использовав для этого около 120 источников. И вообще, научно–справочный аппарат исследования Ферра безупречен. Приводит он ещё один пикантный факт. Оказывается, что снять Ежова было не так – то просто, так как у него были весьма прочные связи со многими секретарями областных комитетов партии. Ферра приводит цитату из работы российского историка Ю. Жукова «Тайны Кремля. Сталин, Моло-тов, Берия, Маленков». Сталину и Жданову пришлось провести многоходовую комбинацию, чтобы отстранить Ежова от должности Наркома внутренних дел. «Первое предупреждение , – сообщал Жуков, – Ежов принял с большим счастьем. В 1938 году «по совместительству» его ещё назначили и наркомом водного транспорта. Второе предупреждение было сделано в августе: Сталин и Молотов целых четыре часа убеждали Ежова согласиться на кандидатуру в качестве своего первого заместителя Л. П. Берия. И вот последний акт этой долгой процедуры: 23 ноября Ежов опять вызван к Сталину, где уже находились Молотов и Ворошилов. Мне пришлось, – сообщает Жуков, – держать в руках документ, который Ежов писал явно под их диктовку. Написан он на трёх страницах, все разных размеров, то есть хватали под руки попавшие бумажки и подсовывали их Ежову, лишь бы тот не прекратил писать. Формулировка его отстранения от должности меняется дважды: видимо он сопротивлялся, возражал. А надо было вырвать от него решение уйти по «по собственному желанию»! Тут же пишется проект постановления, который звучит как гарантия: «Сохранить за т. Ежовым пост секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Комиссии партийного контроля и наркома водного транспорта». Наконец, заявление написано и подписано: «Н.Ежов». Политбюро послало на места телеграммы с прямым текстом: немедленно прекратить репрессии. И распустить «тройки». Снова перехватив инициативу, сталинская группа уже в конце 1938 года добилась проведения процессов над работниками НКВД, обвинённых в фальсификации и надуманности дел, по которым почти целый год судили, ссылали и казнили тысячи людей. Так удалось остановить Большой террор».

Дальше уже было делом техники. И вскоре Ежов ответил за все свои деяния. При этом, Хрущев и Постышев занимали ведущее положение в «Большом терроре», который органи-зовал Ежов. Ю. Жуков предполагает, что, весьма вероятно, существовал разветвлённый анти-сталинский заговор. Кому не ясно, замечает Косолапов, что Сталин стал жертвой «любви» и «объективности» «нашего Никиты Сергеевича», который, будучи фигурой много мельче, ста-рался выгородить себя…Но, не опрадывая ни в коей мере репрессии, нужно учесть и другое, что не все реабилитированные «перестройщиками» были людьми невиновными. В стране было немало врагов, затаившихся со времён Гражданской, и ожидавших своего часа. Это показали события периода Великой Отечественной войны. Однако корни «пятой колонны» были всё – таки подрублены и она, в отличие от ряда европейских государств, свою роль сыграть не сумела. Об этом говорил и Черчилль, и американский посол в СССР Дэвис и многие другие. Да и сами руководители Третьего Рейха понимали, что их ставка на «пятую колонну» не состоялась.

В то же время, историк В. Логинов, которого никак нельзя отнести к «сталинистам», отмечал: «Террор 1937 года имел свою логику, – рассуждал он. – Сталин вряд ли планировал репрессии в таких масштабах. Но террор – как снежный ком. Берут одного, он с испугу называет ещё десять человек, значит их тоже надо брать, они тоже кого – то называют, цифры растут». ( А. Караулов. «Вокруг Кремля. Книга политических диалогов»). Иначе говоря, настоящим историкам тут ещё пахать и пахать! Но, возвратимся к Молотову, о котором речь шла выше. Последний говорил, что кадровая чистка была нужна. «Иначе мы потерпели бы поражение». И связывает это тоже с образованием «пятой колонны». Кстати, подобное мнение в предсмертном интервью с горечью выразил со своей стороны и Гитлер. (Война и мы. Кн. 2 ). Поддерживали это мнение и союзники России. Если и при этих условиях, по некоторым данным, работало на нацистов до 1,5 миллионов преда-телей, то можно себе только себе представить, что было бы, не проведи Сталин чистки в 1937 году. (М. Семиряга. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны).

НИКТО НЕ МОЖЕТ И НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТРИЦАТЬ, ЧТО ПРИ ЭТОМ ПОСТРАДАЛО ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО НЕВИНОВНЫХ ЛЮДЕЙ, ЗАБЫВАТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ И К ЭТОМУ НЕОБХОДИМО ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПОСТОЯННО. Но данная проблема выходит за рамки задуманной мною статьи, хотя Ричард Косолапов уделяет внимание в цитируемой книге и ей. Мы же остановимся на времени Великой Отечественной войны, вернее, её начале.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.

Цитируемый мною автор отмечает, что гигантская литература, посвящённая этому периоду, изобилует домыслами о якобы испытанным Сталиным шоке и даже панике после 22 июня. Однако на Сталина это не похоже, утверждает Р. Косолапов, а содержание речи 3 июля 1941 года свидетельствует, что с началом боевых действий он был всецело поглощён огромной, много-плановой организаторской работой. Во всяком случае, подобные документы без деловой про-работки конкретных вопросов лишь по наитию не рождаются. О том, что Сталин, вопреки всевоз-можным спекуляциям на сей счёт, был вполне подготовлен к самому драматическому повороту событий, свидетельствует как обилие донесений о подготовке Гитлером удара по Советскому Союзу (Известия ЦК КПСС. 1990. №4,) так и следующий эпизод, описанный Р. Косолаповым. «5 мая 1941 года, – сообщает цитируемый автор, – на совещании в Кремле один бравый генерал заявил, что наш бронепоезд стоит на запасном пути Сталин точас охладил его: – Какая чушь! Какой запасной путь, когда враг стоит у границ Советского Союза!». (А. Рыбин. Рядом со Сталиным. Записки телохранителя).

Как известно, в первый день войны по радио выступил Молотов. «Где Сталин, что с ним, чем занят? – эти вопросы не переставали занимать всех простых людей даже в дальней «глубинке», – отмечает Ричард Косолапов. Речь Сталина 3 июля 1941 года, отмечает далее автор, запала в сознание и память не только потому, что была первой в тот страшный период, когда Красная Армия терпела поражение, а враг наступал, но и потому, что взяла за душу каждого. «Выходит, не бросил нас, смирил гордыню, стал с народом вровень…Братья и сёстры! Надо же такое сказать!…» – это были типичные рассуж-дения в рабоче–крестьянской среде. Они–то и положили начало тому общерусскому, общесовет-скому, всенациональному единению, без которого не было бы победы. «Они заставили забыть бы-лые, ещё недавние обиды многих раскулаченных и репрессированных, бывших монархистов и бело-гвардейцев, дворян и буржуа, так или иначе ушибленных революцией. Я уже не говорю о «красной» части советского общества, составляющей подавляющее большинство…», – отмечал Ричард Косолапов. И не согласиться с ним нельзя.

А опасность нависла над страной серьезнейшая. В отличие от «новопрочтенцев, серьезные иссле-дователи считают, что нацисты имели на границе подавляющее превосходство над Красной Армией. Общая численность армии вторжения составляла, по данным Гровера Ферра, 5,5 млн. человек, из них немцев – 4,6 миллиона. Мы видим, что у британского исследователя данные почти такие же, какие приводились в предыдущих статьях. У Красной Армии численность личного состава на границе не превышала 2,9 млн. человек. И это был не стратегический просчёт. Жуков по этому поводу, уже после смещения Хрущёва, подчёркивал: «Думаю, что Советский Союз был бы разбит, если бы все свои силы развернули на границе…Хорошо, что этого не случилось, а если бы главные наши силы были разбиты в районе государственной границы, тогда бы гитлеровские войска получили возможность успешнее вести войну, а Москва и Ленинград были заняты в 1941 году. Г. Жуков. 6. Х11. 65 года».

Сталин был уверен в победе, утверждает Р. Косолапов. В докладе, посвящённом годовщине Октября, 7 ноября 1941 года он, в частности, говорил: «Враг не так силён, как его изображают некоторые пере-пуганные интеллигентики. Не так страшен, как его малюют». Сталин указывал на катастрофическое положение в стане противника. Его прогноз звучал так: «Ещё несколько меся-цев, ещё полгода, может быть годик, – и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений». Сталин оказался прав. 19 ноября, ровно через год, начался разгром немцев под Сталинградом, что означало коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Не следует забывать и тот факт, что Верховный дал указание сооружать оборонительные сооружения под Сталинградом тоже в ноябре 1941 года.

И ещё о гласности. Примером подлинной гласности стал приказ №227, известный в народе под названием приказа – «Ни шагу назад», в котором Сталин сообщил народу страны, Вооружённым Силам весь трагизм создавшегося положения и наметил меры по нормализации обстановки. Может быть сторонники противной стороны, покажут нам хотя бы один документ, подобный этому приказу Верховного!!!. Нет. Таких документов тогда не издавали. Чтобы всем было понят-но, приведём ещё одну цитату из сборника Р. Косолапова. Он писал: «Напомнив о намерении Гитлера расчленить Советский Союз и уничтожить Россию, чтобы «она больше никогда не смогла подняться, Сталин выражает великодушие благородного победителя. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию».

Понятно, что мы процитировали фрагмент его выступления в победные дни 1945 года. Что же касается Сталина как Верховного, то Ричард Косолапов вполне резонно утверждал, что И. В. Сталин вошёл в военную историю. Его несомненная заслуга в том, что под его непосредственным руковод-ством, как Верховного Главнокомандующего, Советские Вооружённые Силы выстояли в оборони-тельных кампаниях и блестяще провели все наступательные операции. «Но он, – отмечает Ричард Косолапов, – насколько я мог его наблюдать, никогда не говорил о своих заслугах. Во всяком случае, мне это не приходилось слышать. Звание Героя Советского Союза и Генералиссимуса ему было присвоено по письменному представлению в Политбюро ЦК партии командующими фронтами. И наград у него имелось меньше, чем у всех командующих фронтами и армиями. О просчётах, допу-щенных в ходе войны, он сказал народу честно и прямо на приёме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 года…». Кстати, Золотую Звезду Героя он так и не принял, считая, что непосредственного участия в боевых действиях не принимал, а поэтому не мог быть награждён такой наградой. Так до самой его смерти она пролежала в Наградном отделе невостребованной. Это только на портретах его рисовали с двумя Звёдами. В действительности, он носил лишь Звезду Героя Социалистического Труда, которой был награждён к своему 60 –летию.

Много, много интересного можно найти у Ричарда Косолапова и других авторов, названных выше, о том времени, которое вошло в историю под названием «сталинской эпохи». Но есть ещё одна деталь, на которой Р. Косолапов не остановился. Уж сколько лет из поколения в поколение передаётся миф о том, будто бы советские и германские войска провели совместные парады победы в Брест – Литовске, Гродно, а теперь даже добавляют Львов и некоторые другие города. Всё это документально не потверждено. Есть лишь кинохроника об уходе немецких войск за демаркационную линию в Бресте. Те, кто распускают эти слухи, не имеют понятия о порядке проведения военных парадов. Кстати, русская армия их заимствовала у Пруссии. Для того, чтобы провести парад нужна 2–3-х месячная тренировка. Немцы же в Бресте были всего несколько недель. Для проведения парада нужно было сформировать парадные расчёты, соответственно экипировать их, натренировать линейных. По идее, принимать парад должен был бы начальник Бресткого гарнизона. Но тогда в городе органов военного управления ещё не было, так как там находилась танковая бригада комбрига Семена Моисеевича Кривошеина и танки генерал–полковника Гудериана. Так что принимать парад было некому. Та же картина и с командующим парадом. Этот вопрос должен был быть решён на прави-тельственном уровне – Гудериан (старший по званию) или С. М. Кривошеин, занимавший город после немецкой оккупации. Принимающий парад должен был бы объехать парадные расчёты и поздравить их. С чем? В ответ должно было прозвучать троекратное «Ура». А чтобы отвечали немцы? Видимо, «Зиг Хайль»? После чего, принимающий парад должен был произнести речь. На каком языке? А затем командующий парадом должен был дать команду на прохождение торжественным маршем с выводом линейных для для соблюдения дистанции между парадными расчётами.

Всего этого на киноплёнках нет. Там есть кадры, показывающие построенных в походные колонны немецких войск, покидающих Брест и втягивающихся в город колонны частей Красной Армии. Да встречи военнослужащих двух армий. И не более того. Всё остальное – фальшивка. Итак, никаких «парадов победы» не было, а была замена войск германских, уходящих за демаркационную линию, на советские, занимавшие Брест согласно подписанному Договору о дружбе и границах, так как польское государство перестало существовать. Другого в кинохронике вы не увидите. Думаю, что читателям стали известны многие интересные факты, которые от них скрывают некоторые нынешние «летописцы». Но правда рано или поздно торжествует. Крот истории роет медленно, но верно. И всё становится, в конце концов, на своё место. И это мы видим уже на примере сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОЦИТИРОВАННЫМИ МНОЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ, И АВТОРОМ РЕЦЕНЗИИ. Р. Косолапов. Общественно – редакционный совет… “Слово товарищу Сталину”. (2002). Известия ЦК КПСС (1990. №4). А. Рыбин. Рядом со Сталиным. Записки телохранителя. (1992). Н. Хрущёв. Сталин. (1940). Ф. Бурлацкий. Вожди и советники. О Хрущёве, Андропове и не только о них. (1990). И примкнувший к ним Шепилов. Правда о человеке, учёном, воине. (1998). Ю. Жуков Тайны Кремля. Сталин. Молотов. Берия. Маленков (2000). А. Адлер…СССР и мы. (1978. Пер. с англ.). М. Соуса. ГУЛАГ. Архивы против лжи. (Пер. с англ.). Д. Волкогонов. Триумф и трагедия. (1991) И. Пыхалов. Время Сталина: факты против мифов. (2001). Б. Сопельняк. Смерть в рассрочку (1998). А. Караулов. Вокруг Кремля. Книга политических диалогов. (1990). Война и мы. Кн. 2. (2001). М. Семиряга. Коллаборационизм.Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. (2000). Г. Ферр. Антисталинская подлость. (2008. Пер. с англ.).

Мною перечислены лишь некоторые источники. Другой возможности просто нет. Только у Гровера Ферра их около 120, чуть меньше – у Ричарда Косолапова, да несколько моих. Но даже этот перечень показывает, насколько актуальна и интересна эта тема сейчас, спустя столько лет после смерти Сталина.

ВИЛЕН ЛЮЛЕЧНИК.

Кандидат исторических наук.

Доцент. Полковник в отставке.

США, Нью-Йорк

Для “RA NY”