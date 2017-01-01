“РАЗВИТИЕ ПО ЗАКОНАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА – ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ”

Меньше чем за жизнь одного поколения мир стал цифровым. Нас ожидает лавинообразное поумнение целых областей творческой деятельности и хай-тека. Уже сегодня мы должны обоз-начить полюсы развития: с одной стороны, виртуальность изменила науку и промышленность, а с другой – глубоко проникла в сферу политики и предопределила в ней так называемые гибридные войны.

Предоставим политикам углубляться в хитросплетения геополитики. А для нас гораздо важ-нее выявить главные драйверы экономического роста и понять их место в тенденциях современ-ного планетарного развития. Мы видим, как частная инициатива в сфере информационно-коммуникационных микро- и нанотехнологий в Силиконовой долине выпестовала и оформила второе поколение уже частного освоения космоса. По аналогичному пути сегодня реализуются концепции так называемых конвергентных НБИКС-технологий, объединяющих нано-, био-, информационные, когнитивные да и социогуманитарные технологии.

Утечка мозгов из России для США и Европы означала приток интеллектуальных сил со всего мира, который заставил говорить о процессе глобализации демократии в научной сфере. Этот процесс проник в производство, усовершенствовав многие подходы в реализации естественных прав человека в свободном творческом научном поиске и в новой индивидуализированно-частной социальной организации труда.

Все ныне известные крупные корпорации начинали с малых форм индивидуального частного предпринимательства, а сегодня стали гигантами бизнеса, определяющими уровень развития цивилизации на всей планете. Они появились как продукт развития культуры чело-веческой деятельности в области науки и высоких технологий, либерализации финансов, совер-шенствования креативных способностей для индивидуального творчества.

Прогрессивная деятельность их лидеров привела к новой технологической реальности, изменившей жизнь людей на планете, и к обновлению подходов финансово-экономической системы в деле совершенствования социальной организации труда. А некоторые эксперты считают, что мы присутствуем при появлении новых технологических укладов.

Здесь важным моментом (особенно для России) становится умелое отслеживание тенден-ций опережающего развития и своевременное их внедрение в практику инноваций. Из опыта США мы видим хорошо организованный этап поддержки ростков малого бизнеса, инкорпорированного в практику упомянутых технологических гигантов. Они продуктивно размножаются филиалами по всему миру. А для удобства запуска и реализации проектов около крупных предприятий были организованы целые рои работающих на них малых фирм, по схеме так называемых Local bandit companies. Это существенно повышает результативность творческого труда.

Западные университеты и фирмы кропотливо собирают талантливых ученых и перспек-тивные разработки по всему миру. При университетах работают фонды (эндаументы) поддержки науки и образования, существующие за счет безналоговых пожертвований от олигархов и корпораций. Эти фонды, кстати, весьма успешно осуществляют внешнюю коммерческую деятель-ность, наращивая свои капиталы.

Опыт новых технологий бывает не всегда удачным с экономической точки зрения. Но пробовать и начинать – это свойство, как говорят сейчас, «творцов своего счастья». Так, нобелевский лауреат У. Шокли, получивший премию за изобретение транзистора, понимал важность коммерциализации своего открытия. Основал фирму, но прогорел. Однако дело на этом не заглохло. Но его коллеге повезло больше, он нашел способ снижения цены массового производства транзисторов и организовал производство.

Подобных примеров можно было бы привести много. И сегодня большинство развитых и развивающихся стран мечтают повторить успешный опыт подобного технологического ренессанса. Поэтому, по мнению многих исследователей, уже запущен процесс интеллектуальной революции с почти фантастическим использованием информационных технологий. Это явление можно отнести к экономике знаний: умные технологии, умная экономика и прочее лавинообразное поумнение целых областей творческой деятельности и хай-тека.

Индикаторами происходящего опять становятся новые формы социальной организации труда и вновь создаваемые инструменты глобальных финансов, среди которых некоторые экономисты выделяют область «темной материи экономики и глобальных финансов». Этот послед-ний феномен, видимо, связан с тем, что рынки ценных и корпоративных бумаг, деривативы, фьючерсы, опционы, форварды, процентные свопы и другие финансовые инструменты переходят или уже перешли в область глобальных отсроченных долгов, которые, образно говоря, залезают в карман будущих поколений человечества. За это, конечно же, придется платить нашим потомкам.

Если мы говорим, что основная характеристика современной интеллектуальной экономики – «цивилизация малого параметра», так называемый глобальный конгломерат кустарей-одиночек, капитализирующих интеллектуальный капитал, то мы должны сказать также, что этот капитал требует освоения, в том числе и вне каких-либо государственных границ. А следовательно, за долги даже самой интеллектуальной части корпораций тех же США – то есть за долги инноваторов, берущих взаймы у других субъектов глобальной цивилизации, – придется расплачиваться не только возможным банкротам, особенно если они будут надувать очередные финансовые пузыри, но и всей оставшейся части человечества.

С ростом степени специализации и разделения труда, при сепарации на передовиков-индивидуалов и отставший индустриальный мир (в лице традиционных кузниц вроде Китая и стран-«тигров»), новые индивидуалы в принципе могут объединяться в профсоюзы, а профсоюзы – в общины. Но это будут уже общины нового качества. Преимущественным источником создания богатства тут будет становиться информация и повышенная актуализация процесса реализации новых знаний.

Интеллект становится самым востребованным товаром из-за способности приносить сверхприбыль. Поскольку информация в такой системе способна порождать богатство, то преуспевать будут те индивиды, кто выявляет и решает новые проблемы.

Процесс описанных политико-экономических преобразований сопровождается глобализа-цией демократических принципов. Он происходит на основе совершенствования информационной культуры, увеличения общего объема накопленных знаний, либерализации информации и финан-совых инструментов развивающихся рынков. При этом государство, сосредоточивая интеллек-туальный ресурс под эгидой сильной системы образования, укрепляет суверенитет и безопасность создаваемых систем, стимулирует их выживаемость.

Начавшись с появления интеллектуальных варягов, процесс миграции ученых и специалис-тов высоких технологий породил новые проблемы. Политики стараются воспользоваться этим для решения геополитических проблем. А всколыхнувшиеся силы капитала пользуются международ-ным разделением труда и глобализацией для освоения самых дешевых ниш рабочей силы. С одной стороны, это воскресило Китай как мировую фабрику ширпотреба. Но в то же время позволяло закрывать глаза на несоблюдение норм цивилизованного трудового законодательства.

Культуру отношений в этом контексте стали рассматривать как обновленное виртуалом глобальное социальное движение, приведшее к мощным тектоническим сдвигам. Богатые богатеют как внутри отдельных стран, так и в плане целых континентов. Разрыв с бедными стал усиливаться пугающими темпами, грозящими уже социальными напряжениями. Это неизбежно приводит к перераспределению капиталов и его концентрации, создает предпосылки новых волн социально-экономических кризисов.

Возникшая ситуация требует новых креативных, нестандартных решений. И очень жаль, что в неразберихе экспертных брожений мы пока не можем обрисовать для России четкой стратегии реструктуризации ее экономики и прописать детали инновационных преобразований. Да и на практике прогнозы сбываются плохо. И за такое «неустойчивое равновесие», за свое неумение владеть формами интеллектуальной (да и просто эффективно работающей) собственности, пригодной для технологических прорывов, нам приходится расплачиваться финансово-экономи-ческими потерями.

Развитие и защита таких форм собственности требует развития – а может быть, и качествен-ного скачка – в правосознании всего российского общества, которое могло бы отречься от примитивных, в том числе олигархических, способов существования. В обществе должен нарастать и развиваться здоровый личный интерес для освоения наукоемких производств и хай-тека. И может быть, тут понадобится настоящий мозговой штурм со стороны думающей части населения России.

Владимир ЧЕРНЫЙ,

доктор физ.-мат. наук, профессор.

Россия, Москва.

Для “RA NY”