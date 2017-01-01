В ПРЕДДВЕРИИ ВЛАСТИ ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

“Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов”

Последние полгода одной из основных тем новостных выпусков в США были президентские выборы. Шумиха вокруг одной из самых грязных президентских компаний не закончилась и после дня голосования. Приверженцы проигравшей стороны с надеждой ожидали решения выборщиков, которые на декабрьском голосовании все же не стали идти наперекор ноябрьским результатам. Итак, теперь после инаугурации, которая состоялась 20 января 2017 года, хозяином Белого дома как минимум на четыре года стал «неожиданный» победитель президентской гонки – Дональд Трамп. Ну, с этим, кажется, все решено и понятно. А вот, что скрывается за этой последней формальностью с трудно произносимым наименованием «инаугурация» мне лично не все ясно, постараемся разобраться в традициях и мероприятиях церемонии.

– слова присяги, которые, согласно конституции, должны быть произнесены президентом перед вступлением в должность. Я хотел было заучить, так, на будущее, на всякий случай… Но узнал, что помимо возрастного ценза (35 лет и старше), президент должен быть рожден на территории США и жить здесь не менее 14 лет. И если первый критерии легко достижим, то последние два представ-ляют для меня некоторую сложность. Текст присяги претерпел несущественные доработки с момента первого произнесения Джорджем Вашингтоном, а вот сама процедура инаугурации к настоящему моменту значительно эволюционировала.

В январе 2017 года состоялась 58 инаугурация 45-го президента США. При беглом прочтении встает невольный вопрос: как так – президент номер 45, а присяга номер 58? Но, все оказывается логичным, ведь инаугурация проходит каждые четыре года после очередных выборов, но некоторые президенты «квартировали» в белом доме два срока, а Франклин Рузвельт оказывался фаворитом президентской гонки аж 4 раза подряд. Значит, все вполне логично и лаконично. Первая церемония принятия президентской присяги состоялась в Нью-Йорке 30 апреля 1789 года. А вот президент Джефферсон давал клятву уже в Вашингтоне 4 марта 1801. Традиция мартовских церемоний просуществовала вплоть до 1937 года. В наши дни датой инаугурации определено 20 января, а подготовкой церемонии вступления в должность президента США занимается Объеди-ненный комитет конгресса по инаугурационным церемониям (с 1901 года).

Необходимость специального комитета не вызывает сомнений. Ведь инаугурация за два века существования демократии обросла традициями, соблюдение которых превращает присягу в утомительное и полное хлопот занятие. Тут без… без членов комитета не разберешься. Итак, рассмотрим девять традиционных событий, сопутствующих принятию присяги.

Как и полагается, встав с первыми петухами (ну, или около того), избранный президент посещает утреннюю службу в церкви. В 1933 году Франклин Рузвельт перед принесением присяги вместе с супругой принял участие в богослужении в епископальной церкви Святого Иоанна, расположенной рядом с Белым домом. Президентская чета повторяла посещение богослужений все последующие три инаугурации, чем и заложила дошедшую до наших дней традицию.

После посещения утреннего богослужения избранные президент, вице-президент с супругами в сопровождении членов инаугурационного комитета направляются в Белый дом для встречи с пакующим последние чемоданы без пяти минут экс-президентом. После короткого протокольного свидания президенты отправляются… И тут воображение читателя может отправить глав государства в ресторан для праздничных возлияний и торжественных речей, или еще куда подальше… Но, для того в штатах и существует Объединенный комитет конгресса по инаугура-ционным церемониям, чтобы направить всех действующих лиц в заранее оговоренных направлениях. Итак, президенты, вице-президенты, жены, сопровождающие – все эти люди следуют в здание Капитолия для произнесения той самой заветной клятвенной речи. В истории, конечно, случались случаи, когда уходящие со своего поста президенты не спешили на присягу своего приемника, а оставались в Белом доме до последней минуты окончания срока, как это сделал в 1869 году Эндрю Джонсон. Ведь, как известно: после того, как часы пробьют двенадцать, карета снова станет тыквой, лошади … Хотя о чем это я?… Ничего такого не будет, просто как в любом порядочном заведении – в полдень сдай ключи от «номера», ведь следующие четыре года Белый дом будет занимать уже другой президент. А вот, к примеру, Авраам Линкольн, вступая в должность во второй раз, вообще решил не посещать Капитолий, процессия, впервые включавшая и афро-американцев, отправилась без него. Но, в пнынешний инаугурационный день все прошло гладко – после встречи в Белом доме оба президента отправились… куда следует.

Следующий этап – присяга. И хотя конституция требует лишь президентской клятвы. По очередной традиции первым принимает присягу вице-президент. Наверное, это необходимо, чтобы общественность понимала значимость данной политической фигуры – мол, этот парень тоже «при делах».

Сразу за вице-президентом на западном крыле Капитолия проходит присяга избранного президента. Хотя инаугурационные традиции изменялись на протяжении многих лет, их основной посыл остается неизменным и непоколебимым. Церемония инаугурации американского президента, включая президентскую речь и сопутствующие торжества, в течение последних двухсот лет отображает национальное единство и преемственность руководства. Случалось, однако, что принятие присяги проходило и в менее праздничных условиях. К таким случаям можно отнести произнесение клятвы после смерти действующего главы государства, в истории США такую присягу приняли восемь вице-президентов, а также в случае единственной за два с лишним века добро-вольной отставки президента Никсона.

Казалось бы, все законодательные нюансы соблюдены. Но, не тут то было – снова традиции. Следующей на повестке дня оказывается инаугурационная речь. В моей голове вдруг возник призыв президента Кеннеди:

– думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что вы можете дать ей.

И хотя слова, сказанные Кеннеди, считаются примером для подражания, только речи Авраама Линкольна и Франклина Рузвельта были написаны ими собственноручно. Остальные ораторы доверяли пробу пера своим помощникам и соратникам. Один из которых явно перестарался с объемом, таким образом, наделив самой длинной речью президента Гаррисона. Он произнес 8445 слов на пронизывающем холоде и, к несчастью, умер через месяц после этого от пневмонии. В ходе своего короткого выступления в 1945 году Франклин Рузвельт произнес лишь 559 слов, что, правда, ни коим образом не уменьшило значимости сказанного в тяжелое для страны военное время. Развитие техники и технологии привело к тому, что в 1921 году Гардинг стал первым президентом, чью речь толпа слушала через громкоговорители. В 1925 году слова Калвина Кулиджа транслировались уже на национальном уровне по радио. А уже в 1949 году Гарри Трумэн стал первым президентом, появившемся на экранах еще редких в то время телевизоров. События современных инаугурационных церемоний не имеют недостатка в освещении: газеты, радио, телевидение, интернет – ни одно словечко, да что там словечко, ни один жест или взгляд не ускользнет от пристально наблюдающих за действующими лицами репортеров и простых обывателей. Вот о таких жестах, словечках или взглядах – мы узнаем уже из социальных сетей, с соответствующими комментариями и домыслами.

Закончив свою первую в качестве вступившего в должность главы государства речь, президент может немного расслабиться. Нет, конечно, традиции и члены инаугурационного комитета не позволят ему сделать это в полном объеме. Но, как говорят фигуристы, обязательную программу дня он уже «откатал», остается произвольная

Итак, присяга произнесена. И теперь при упоминании главы государства из новостных лент исчезнет определение «избранный», обнажив гордый и понятный каждому термин – президент. А вот предшественник нового хозяина Белого дома, передав полномочия и бразды правления страной, станет зваться «экс» или «бывший» президент. В отличие от спорта президент законодательно не может вступать в борьбу за титул в третий раз, а потому, оказаться в числе бывших также почетно, тем более, что независимо от возраста тебя ждет неплохая пенсия, а также некоторые другие блага. Да и предложений поработать может поступить не один десяток. Бесспорно, человеку с такими связями не придется обращаться на биржу труда. Так что, думается, мне прощание с рабочим кабинетом, зловещей «красной кнопкой» и бесконечной рутиной наиважнейших дел не должно опечалить человека, ставшего в полдень 20 января экс-президентом.

Ну а мы вернемся в Капитолий, где, внимая речам нового лидера большой страны, экс первые лица полны дум о предстоящей свободной от тяжких размышлений и сложных решений жизни. Да, пора в путь. В прежние времена «бывшие» покидали Капитолий и в карете, или в автомобиле, или на поезде. В настоящее время первым покидает церемонию экс-вице-президент с супругой, сопровож-даемый своим преемником вдоль строя солдат военного караула. После чего вступивший в должность глава государства вежливо провожает своего предшественника (даже не предложив задержаться на трапезу). Да, ведь и президент, и новоиспеченный вице-президент после недолгих прощаний отправятся на инаугурационный ланч, организованный Объединенным комитетом конгресса по инаугурационным церемониям. А над Капитолием, мерно рассекая январский воздух, взмахнет ввысь вертолет, уносящий на своем борту экс-президента и экс-первую леди. Ну, вытрем слезы – нас-то с вами ожидает небольшая пирушка и развлекательная программа!

Да, ведь столы в Национальном скульптурном зале Капитолия (Statuary Hall) уже накрыты. Представители Комитета положили начало этой традиции в 1953 году. С тех пор на инаугурационные обеды приглашают президента и вице-президента с женами, членов Комитета и других гостей. Блюда отражают особенности кухни домашних штатов нового главы государства и его зама, а также тему инаугурации. Программа ленча включает произнесение речей, презентацию подарков и произне-сение тостов за здоровье новой администрации.

Как вы понимаете, самое сложное позади. Немного подкрепившись, душа просит культурной программы! Раз так, пожалуйста. Добро пожаловать на парад. Да, сытые и довольные, президент и вице-президент возглавляют праздничное шествие, движущееся от стен Капитолия по Пенсиль-вания-авеню к зданию Белого дома. В параде принимают участия военные, артисты и простые граждане. Добравшись до места назначения, глава государства и вице-президент с супругами продолжают наблюдать за парадом с президентской трибуны, а простые граждане по всей стране ликуют, наблюдая это зрелище в первом ряду… у экрана своих телевизоров. Надеюсь, вы не забыли включить «голубые экраны» – 20 января после полудня.

В конце «произвольной» инаугурационной программы следует бал… или череда балов. Как говорится – спрос рождает предложение. Повышенное желание посетить президентский бал привело к организации двух мероприятий в 1953 при вступлении в должность Дуайта Эйзенхауэра, правда, через четыре года ему пришлось дать уже 4 бала. Кеннеди дал 5 баллов. А рекордсмен Клинтон – 14! В 2009 году президент Барак Обама с супругой посетили 10 официальных балов. Сколько балов учредит Президентский инаугурационный комитет в честь Дональда Трампа увидим в ближайшем будущем. Одно известно наверняка, гости там будут именитые, так что незамужние милые дамы просите у тетушки феи (если не принес Санта Клаус) хрустальные туфельки, карету и вперед – в Вашингтон.

Насыщенный инаугурационный день подошел к концу. Впереди президента и членов его администрации ждут четыре года усердной работы, результаты которой, как надеются все многонациональные Штаты, принесут благополучие и мир в дома простых и не очень простых американцев.

А на столе Резолют в Овальном кабинете вступившего в должность президента ждет последний «презент» от своего предшественника – письмо с порядковым номером на конверте. Но это будет уже следующий, рабочий день…

Илья ЯСТРЕБОВ,

США.

Для “RA NY”