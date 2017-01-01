В Дипломатической академии МИД России состоялось новогоднее заседание Дипломатического клуба. Дипломатический клуб – это интеллектуальная площадка для общения в доверительной обстановке российских и иностранных дипломатов, представителей международных организаций, бизнеса, деятелей науки, образования и культуры. Площадка Дипломатического клуба позволяет всем участникам вести доверительный, честный, откровенный разговор о проблемах, которые волнуют общество. Клубный формат делает доступным для дипломатов зарубежных стран весь аналитический потенциал экспертов высокого уровня, богатейший опыт ветеранов дипломатии, предоставляет помощь в консультациях по наболевшим проблемам.

Мероприятие открыл Председатель Правления Дипломатического клуба, Ректор Дипломатической академии МИД России Е.П.Бажанов.Он поприветствовал членов и гостей клуба, и зачитал послание Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам новогоднего заседания Дипломатического клуба. В своем послании министр Лавров отметил: «Россия заинтересована в нормализации отношений с ЕС и США на равноправной основе.Сохраняющаяся турбулентность на мировой арене требует от дипломатов работать с максимальной отдачей. Рассчитываем, что в будущем году нам удастся продвинуться в урегулировании ключевых проблем современности». Министр поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством и выразил уверенность, что участники заседания получат удовольствие от вечера, насыщенного яркой спортивной и культурной программой.

Праздничное предновогоднее заседание Дипломатического клуба при Дипломатической академии МИД России, на этот раз было посвящено шахматам. Почетными гостями мероприятиями стали президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, многократный чемпион мира Анатолий Карпов, действующий чемпион Европы Эрнесто Инаркиев, а также международный мастер, международный арбитр, заслуженный тренер СССР и FIDE А.А.Быховский, известный шахматный журналист, представитель Российской шахматной федерации Б.Г.Долматовский.

Чемпион мира по шахматам и международный гроссмейстерАнатолий Карпов провел сеанс одновременной игры. В нем с А.Е.Карповым за шахматной доской встретились восемь человек: дипломаты Посольств Казахстана, Мексики, Никарагуа, Эль-Сальвадора, Южной Осетии, сотрудник МИД Азербайджана, а также два представителя бизнес сообщества. В то же время состоялся турнир по блицу, в котором приняли участие студенты и слушатели Академии и приглашенные гости. Победителем турнира стал Временный поверенный Республики Македония Яни Богоевский, вторым финишировал обозреватель агентства «Р-Спорт» Олег Богатов, третье место у опытного международного мастера Анатолия Быховского. Сам Карпов, выступая на шахматном заседании Дипломатического клуба, заявил, что убежден, шахматы улучшают отношения между странами, и народами: «В шахматном мире мы живем одним лозунгом все мы — одна семья”.

Шахматы это интеллектуальное искусство, лучших знатоков которого автоматически причисляют к категории самых умных людей планеты. Согласно широко распространенному мнению, главное в шахматах – состязание умов. В то же время, это и состязание характеров, эмоциональной устойчивости , других важных личностных качеств. Очень часто проводят параллели между игрой в шахматы и искусством дипломатии. Ведь в шахматах, как и в большой политике – важны точный расчет, стратегическое мышление, самообладание и знание психологии.

Украшением мероприятия стала картина XIX века художника В.А.Котарбинского «За шахматами», которую, любезно предоставил партнер Дипломатического клуба «Центр искусств. Москва». В завершении вечера гости смогли обменяться впечатлениями на фуршете и насладиться ярким исполнением авторских и русских народных песен ансамбля народной музыки «Вишенка».

Очень хорошо, что подобные мероприятия Дипломатического клуба помогают интеллектуальному общению, направленному на всеобщие усилия по сохранению мира и стабильности во всем мире.