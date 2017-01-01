ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ЗАЖИГАЮТ СВЕЧИ…



Немного перефразировав стихотворение-песню известного поэта, актера, барда Владимира Семеновича Высоцкого, я и начну свой следующий рассказ о Доме актера. А речь пойдёт о самом прекрасном, как цветок, самом «кружевном и воздушном» клубе нашего Дома – Клубе романса «Хризантема».

… Итак, клуб романса. Как он начинался? Как родилась идея создать этот клуб в столь прагматичный, расчетливый, жестокий ХХ век, где «в чести» тяжелый рок, модернисткие проекты, где забыты такие танцы, как вальс, танго, где извиваются в «верхнем» и «нижнем» брейке. И все же во многих домах звучала прекрасная мелодичная музыка, слушали Александра Вертинского, Изабеллу Юрьеву, Петра Лещенко, Майю Кристалинскую, Гелену Великанову, Клавдию Шульженко… Их песни грели души, оттаивали сердца. Вывод напрашивается простой: именно эти песни и романсы были нужны людям в то непростое время.

И нашелся такой человек, взявший на себя благородный труд организовать клуб романса в Москве. Имя этого человека – Анатолий Титов, заслуженный артист России, актер театра «Ромэн». В Анатолии Григорьевиче чудесно соединились две великие культуры: цыганская и русская. Он самозабвенно и преданно служил русскому романсу и был не только прекрасным исполнителем, но и, пожалуй, единственным собирателем романса. А. Титов издал 7 нотных альбомов-сборников романсов, а последним величайшим трудом стала «Антология русского романса».

Но вернемся к нашему рассказу. Приведу выдержку из журнала «Молодежная эстрада» 1992 года: «Несколько лет назад у А.Титова родилась идея организовать в Москве «Клуб романса». С величайшими трудностями приходилось искать помещение. Первым, как ни странно отозвался Клуб милиции. Дали помещение, был выработан устав, подписанный генералом внутренних войск. На сотрудничество с «Клубом романса» откликнулась Лариса Голубкина. Она активно помогала его становлению…» Затем Анатолий Григорьевич пришел в Дом Актера (буквально на его обломки после пожара на улице Горького) к Маргарите Александровне Эскиной с предложением создать «Клуб романса» в Доме актера. Идея безумная: нет ни помещения, ни необходимого для «Клуба» оборудования. Но Эскина с радостью принимает это предложение. Организацию поручает заведующей музыкальной секцией Маргарите Саксаганской. Разрабатываются абонементы на весь год, которые мгновенно разбираются сотрудниками В/О «Разноэскпорт» (тогда я там работала – прим. автора).

В то время Дом актера скитался по разным помещениям: музеям, клубам, концертным площадкам… Но самым уютным было помещение недавно созданного театра «Вернисаж», где гостеприимной хозяйкой была Виктория Лепко (если помните, очаровательная пани Каролина). И вот там, 7 января 1991 года, в маленьком уютном кафе театра «Вернисаж» состоялось открытие Клуба любителей русского старинного романса «Хризантема». Участники и гости, сидели за столиками, посреди которых ласково и торжественно горели свечи. На вечере выступали: Евгений Симонов, Татьяна Лещенко-Сухомлина, Давид Ашкенази, Лариса Голубкина, Александр Михайлов, Герард Васильев, Зинаида Кириенко, Елена Камбурова, Алла Баянова, Николай Сличенко… Благословила замечательное начинание сама «королева русского романса» Изабелла Юрьева!

С этого дня, каждый месяц в Дома актера зажигались свечи Клуба романсов «Хризантема» , собирая полные залы многочисленных поклонников. На сцене, по обычаю, стоит стул или кресло, на которое углом накинута цветастая шаль с кистями. Рядом, на столике стоит канделябр или подсвечник со свечами. На сцену выходят две замечательные актрисы – Альбина Матвеева и Розалия Эрденко – русская и цыганка (что тоже символично!). Одна из них зажигает свечи… и вечер на два часа переносит нас в мир прекрасного, уводя от суеты, невзгод и волнений…

Всего на два часа,, а зрители помнят этот вечер целый месяц и с нетерпением ждут следующей встречи. Потом на сцену стали выходить Анатолий Титов в неизменно белом концертном костюме с широким белым поясом и Розалия Эрденко, которая бережно, словно лаская своим прикосновением, возжигает «таинственные» свечи. Вечер начинается… Спустя несколько лет вести концерт начал Анатолий Титов, погружая Дом актера на два часа в мир прекрасного, незаслуженно забытого жанра – русского романса.

Каждый из вечеров клуба был посвящен определенной теме: «Романсы Б. Фомина», «Городской романс», «Салонный романс», «Романс на подмостках сцены», «Цыганский романс», «Бытовой романс»… Но неизменно «гвоздем» программы был романс-миниатюра, который непревзойденно исполнял Анатолий Титов.

Со сцены Клуба романсов «Хризантема» звучали голоса таких знаменитых исполнителей, как Нани Брегвадзе, Валентина Пономарева, Алла Баянова, Роза и Николай Эрденко, Лариса Голубкина, Анна Широченко, Альбина Матвеева, Аристарх Ливанов, Александр Михайлов, Михаил Шишков…

С декабря 1993 года Клуб романсов «Хризантема» ежегодно проводит фестиваль молодых актеров драматических театров «С любовью к романсу». В свое время именно здесь получили путевку в неповторимый мир романса артист театра оперетты Дмитрий Шумейко, артистка театра Елены Камбуровой Инна Разумихина, артистка театра Российской Армии Людмила Татарова, артист театра имени Моссовета Андрей Межулис и многие-многие другие, став лауреатами конкурса «Хризантемы». Больше всего в исполнителях ценились самобытность и индивидуальность.

При активном участии Анатолия Титова на телевидении возникла передача «Роман с романсом», которую несколько лет вел заслуженный деятель культуры Святослав Бэлза.

В течение 17 лет – с 1991 года по 2008 год – Анатолий Титов был бессменным руководителем и вдохновителем клуба романса. В июле 2008 года А.Титова не стало, но дело всей его жизни – Клуб романса «Хризантема» – продолжается и отныне носит его имя.

После ухода Анатолия Григорьевича Титова из жизни Клуб романса ведет его постоянный директор и организатор Светлана Семеновна Каретная-Писаревская.

Клубу старинного русского романса «Хризантема» имени А.Титова исполнилось 25 лет . Вышла в свет вторая часть «Антологии русского романса», готовиться выйти третья книга. Несмотря на все попытки закрыть этот уникальный клуб, «Хризантема» продолжает цвести во имя Его Величества Романса!

Евгения ТОКАРЕВА.

Россия. Москва.

Для “RA NY”